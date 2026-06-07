Ngọc Loan làm bánh kem tặng cho Lona Kiều Loan?

Cư dân mạng bất ngờ soi chi tiết trùng hợp đáng ngờ giữa Ngọc Loan và Lona Kiều Loan.

Giữa lúc cái tên Ngọc Loan và Lona Kiều Loan liên tục được cư dân mạng đặt cạnh nhau trong những cuộc bàn luận trên mạng xã hội, mới đây netizen lại tiếp tục "đào" ra một chi tiết được cho là khá thú vị liên quan đến cả hai người đẹp.

Cụ thể, nhiều diễn đàn đang chia sẻ loạt hình ảnh về một chiếc bánh kem hoa màu hồng mà Ngọc Loan và Lona Kiều Loan từng đăng tải vào đúng ngày 10/5 vừa qua. Điều khiến dân mạng chú ý là chiếc bánh xuất hiện trong bài đăng của cả hai có nhiều điểm tương đồng từ màu sắc, cách tạo hình những cánh hoa lớn bao quanh thân bánh cho đến phần trang trí trên bề mặt.

Cư dân mạng bất ngờ soi chi tiết chiếc bánh kem có kiểu dáng và màu sắc khá tương đồng của Ngọc Loan và Lona Kiều Loan từng đăng tải lên trang cá nhân

Theo đó, vào dịp Ngày của Mẹ, Lona Kiều Loan từng chia sẻ loạt ảnh trên trang cá nhân. Người đẹp diện váy chấm bi nữ tính, vui vẻ tạo dáng bên chiếc bánh được thiết kế cầu kỳ với những lớp cánh hoa xếp chồng tinh xảo.

Trong khi đó, cùng thời điểm, Ngọc Loan lại đăng tải hẳn một video ghi lại quá trình thực hiện chiếc bánh này. Từ công đoạn làm cốt bánh, phủ kem cho đến việc tạo hình từng cánh hoa và hoàn thiện sản phẩm cuối cùng đều được cô chia sẻ khá chi tiết. Thành phẩm xuất hiện trong video nhanh chóng khiến nhiều người nhận ra có sự tương đồng đáng kể với chiếc bánh mà Lona Kiều Loan từng đăng ảnh.

Từ đây, hàng loạt đồn đoán bắt đầu xuất hiện. Một số cư dân mạng cho rằng rất có thể chiếc bánh trong bộ ảnh của Lona Kiều Loan chính là thành quả do Ngọc Loan thực hiện. Thậm chí, nhiều người còn đặt nghi vấn đây có thể là món quà mà Ngọc Loan dành tặng cho đàn em.

Clip Ngọc Loan làm ra chiếc bánh kem nhân dịp Ngày của Mẹ

Dù vậy, tất cả những suy đoán liên quan đến chiếc bánh kem hay mối quan hệ giữa Ngọc Loan và Lona Kiều Loan hiện vẫn chỉ xuất phát từ những quan sát của cộng đồng mạng. Cả hai người đẹp đều chưa từng lên tiếng xác nhận về những đồn đoán đang lan truyền.

Tuy nhiên, việc chiếc bánh kem có quá nhiều điểm tương đồng, cộng thêm việc một bên chia sẻ ảnh thành phẩm còn một bên đăng video quá trình thực hiện, vẫn đang khiến câu chuyện trở thành chủ đề thu hút sự chú ý trên nhiều diễn đàn giải trí.

Hình ảnh Lona Kiều Loan check-in bên chiếc bánh kem được cho là na ná với chiếc bánh kem của Ngọc Loan

Không chỉ dừng lại ở câu chuyện chiếc bánh kem, cộng đồng mạng còn tiếp tục nhắc lại nhiều chi tiết từng khiến hai người đẹp liên tục được đặt cạnh nhau thời gian gần đây. Trên các diễn đàn, nhiều bài đăng tổng hợp cho rằng Ngọc Loan và Lona Kiều Loan có khá nhiều điểm tương đồng trong sở thích thẩm mỹ, phong cách sống lẫn những nội dung được chia sẻ trên mạng xã hội. Có thời điểm, cư dân mạng còn soi ra việc một người vừa đăng tải hình ảnh hay xu hướng nào đó thì không lâu sau người còn lại cũng xuất hiện với nội dung mang màu sắc tương tự.

Trước đó, mối liên hệ giữa hai người đẹp càng được bàn tán nhiều hơn sau khi xuất hiện những câu chuyện xoay quanh bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Từ những tin đồn trong quá khứ liên quan đến Ngọc Loan cho đến các nghi vấn gần đây xoay quanh Lona Kiều Loan, cả hai liên tục trở thành những cái tên được nhắc chung trong các cuộc thảo luận trên mạng xã hội.

Ngọc Loan và Lona Kiều Loan luôn được cư dân mạng đặt lên bàn cân so sánh

Sự trùng hợp đáng ngờ trong cuộc sống của cả hai cũng khiến nhiều người bàn tán không ngớt

Ảnh: FBNV