Dua Lipa và nghệ thuật "Giàu đúng cách": Du ngoạn, ăn ngon, đọc sách và yêu người cùng tần số

Cách Dua Lipa tận hưởng chuỗi sự kiện đám cưới của mình tại Sicily vừa qua đã trở thành một cú chạm mạnh mẽ vào tư duy của công chúng.

Nếu có một khung hình định nghĩa trọn vẹn nhất về phong cách sống của Dua Lipa ngoài đời thực, đó hẳn không phải là khoảnh khắc cô đứng dưới ánh đèn rực lục bảo của các sân khấu lớn, mà là hình ảnh cô đang thong thả nhấp một ngụm vang tự nhiên tại một quán ăn vô danh ở Mexico, hay lười biếng lật giở một trang sách trên chiếc thuyền đuôi tôm dập dềnh sóng nước. Cô bước đi giữa thế gian với thứ thần thái phóng khoáng của một kẻ sành sống, một "culture curator" đích thực đang tự tay chọn lọc từng gia vị cho cuộc đời mình.

Tại Hollywood, người ta có thể dễ dàng tìm thấy những triệu phú tuổi đôi mươi với tài khoản ngân hàng chín chữ số, nhưng lại cực kỳ hiếm gặp những tâm hồn thực sự biết cách "hạnh phúc" và tự do với số tiền họ sở hữu. Phần lớn vẫn bị cuốn vào vòng xoáy của những cuộc đua danh vọng không hồi kết hay những chiến dịch truyền thông nhằm duy trì độ thảo luận. Chính vì vậy, cách Dua Lipa tận hưởng chuỗi sự kiện đám cưới của mình tại Sicily vừa qua đã trở thành một cú chạm mạnh mẽ vào tư duy của công chúng. Trong bữa tiệc chào mừng giữa một quảng trường cổ kính đẫm chất thơ nước Ý, cô không chọn những chiêu trò phô trương hào nhoáng, mà khoác lên mình chiếc đầm trắng lộng lẫy đầy tinh tế của Bottega Veneta, cùng vị hôn phu khiêu vũ dưới những ánh đèn lấp lánh. Điểm đắt giá nhất là không gian xung quanh được bao bọc bởi những giá sách nghệ thuật - một sự tái hiện đầy ẩn ý và lãng mạn về khoảnh khắc định mệnh khi hai người lần đầu va vào nhau qua một trang sách.

Dua Lipa đang nắm giữ thứ quyền lực tối thượng và xa xỉ nhất của thời đại mới: Một tư duy đủ đầy (abundance mindset) và năng lực làm chủ nghệ thuật hưởng thụ cuộc sống (happiness competence) - nơi đồng tiền thực sự quay về phục vụ cho sự an yên, gu thẩm mỹ và niềm vui nguyên bản nhất của con người.

Để hiểu được tại sao Dua Lipa lại sở hữu một thế giới quan phóng khoáng, tỉnh táo và một tư duy "đủ đầy" đến vậy, người ta buộc phải nhìn lại chương đầu trong cuốn sách cuộc đời cô. Sự sành sỏi trong cách tiêu tiền và hưởng thụ cuộc sống của Dua ngày hôm nay không phải là thứ gen sang chảnh bẩm sinh của một "nepo baby" ngậm thìa vàng, mà nó được nhào nặn từ một hành trình tự thân vận động vô cùng khốc liệt.

Dua Lipa sinh ra tại London trong một gia đình người tị nạn Kosovo gốc Albania. Bố cô, ông Dukagjin Lipa, từng là thủ lĩnh và ca sĩ chính của Oda - một ban nhạc rock nổi tiếng tại quê nhà. Chính người bố rocker này đã gieo những hạt mầm nghệ thuật đầu tiên vào lòng cô con gái nhỏ, nuôi dưỡng tâm hồn cô bằng những giai điệu kinh điển của David Bowie, Bob Dylan và Radiohead. Thế nhưng, biến động thời cuộc khiến gia đình cô phải chuyển ngược về Kosovo khi Dua lên 11 tuổi. Sống ở quê nhà vài năm, ngọn lửa âm nhạc trong Dua chưa bao giờ tắt. Năm 15 tuổi, cô gái trẻ đưa ra một quyết định táo bạo, thay đổi hoàn toàn vận mệnh của mình: Một mình thu dọn hành lý quay trở lại London, không có gia đình bên cạnh, tự thuê nhà và bắt đầu cuộc sống tự lập của một người trưởng thành. Cô lăn lộn làm đủ mọi nghề để nuôi giấc mơ ca hát, từ phục vụ bàn trong các nhà hàng ở Soho, làm lễ tân tại các quán bar thâu đêm, cho đến làm người mẫu ảnh.

Bước chạy đà đầy tính tự lập từ thời niên thiếu đó đã rèn luyện cho Dua một tinh thần "thép" và cái đầu lạnh trước những cám dỗ. Cô bắt đầu sự nghiệp bằng việc đăng tải các bản cover nhạc của Christina Aguilera hay Nelly Furtado lên YouTube và SoundCloud. Bước ngoặt xuất hiện khi cô lọt vào mắt xanh của quản lý Lana Del Rey, mở đường cho bản hợp đồng với Warner Bros. Records. Để rồi đến năm 2017, cái tên Dua Lipa chính thức bùng nổ thành một hiện tượng toàn cầu với siêu bản hit New Rules - ca khúc không chỉ càn quét các bảng xếp hạng mà còn biến cô thành biểu tượng nữ quyền mới của thế hệ trẻ.

Kể từ bệ phóng đó, Dua Lipa liên tục kiến tạo nên những cột mốc vô tiền khoáng hậu trong lịch sử âm nhạc đương đại. Cô sở hữu một gia tài giải thưởng đồ sộ khiến bất kỳ nghệ sĩ nào cũng phải khao khát: 3 giải Grammy danh giá (bao gồm cả "Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất"), 7 giải Brit Awards, và là nữ nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử có hai album vượt mốc 10 tỷ lượt stream trên Spotify là Dua Lipa và Future Nostalgia.

Dua Lipa của ngày hôm nay là một thế lực độc lập, một cỗ máy tạo hit tự thân đúng nghĩa. Chính việc nếm trải đủ những dư vị cực nhọc của việc tự kiếm sống từ năm 15 tuổi đã dạy cho cô hiểu rõ giá trị cốt lõi của lao động và đồng tiền. Đứng trên đỉnh cao vinh quang với khối tài sản triệu đô, Dua Lipa không bị hào nhoáng làm cho mờ mắt hay cuốn vào những cuộc đua vô nghĩa của Hollywood. Cô tỉnh táo dùng tiền để phục vụ cho cái tôi duy mỹ, bồi đắp tri thức và tận hưởng cuộc sống theo cách trọn vẹn nhất, bởi cô biết mình hoàn toàn xứng đáng với điều đó.

Sự xa xỉ của Dua Lipa chưa bao giờ được định lượng bằng số carat của những viên kim cương cô đeo trên thảm đỏ, mà nó bắt đầu từ chính một cái đầu đầy chữ. Trong kỷ nguyên mà sự hào nhoáng có thể dễ dàng mua được bằng những bản hợp đồng tài trợ, tri thức lại trở thành món trang sức đắt đỏ và độc bản nhất giúp tách biệt một ngôi sao giải trí thông thường với một biểu tượng văn hóa có chiều sâu.

Bằng chứng rõ ràng nhất cho lối "xa xỉ tri thức" (Intellectual Luxury) này chính là Service95 - nền tảng phong cách sống và câu lạc bộ sách toàn cầu do chính cô sáng lập và vận hành. Đối với Dua, sách không phải là một món phụ kiện để làm màu trên mạng xã hội. Người ta có thể bắt gặp cô lật mở những trang sách ở bất kỳ đâu: từ sự tĩnh lặng của khoang hạng nhất máy bay cho đến những bãi biển lấp lánh nắng vàng Địa Trung Hải. Thay vì dùng tầm ảnh hưởng để lao vào những cuộc tranh luận vô thưởng vô phạt trên không gian mạng, cô chọn ngồi lại để trò chuyện, phản biện cùng các tác giả đoạt giải Booker, tự tay lật mở và lan tỏa những tư duy đương đại đầy giá trị đến thế hệ trẻ.

Nhìn vào cách tiêu tốn thời gian của Dua, người ta mới nhận ra một góc nhìn sắc sảo về sự phân tầng của cái gọi là "gu". Những người giàu bình thường thường dùng tiền để lấp đầy khoảng trống bằng vật chất xa xỉ; nhưng những người giàu có gu như Dua lại dùng tiền để mua lấy thời gian - thời gian để đọc, để chiêm nghiệm, và để làm giàu vốn sống cùng phông văn hóa của chính mình.

Chính cái phông văn hóa được bồi đắp mỗi ngày ấy đã vô tình tạo nên một lực hấp dẫn tự nhiên, kéo những tâm hồn đồng điệu về phía nhau. Việc cô và Callum Turner bắt đầu tình yêu của mình từ sự trùng hợp kỳ diệu ở chương một của một cuốn tiểu thuyết không phải là một sự may mắn ngẫu nhiên. Đó là kết quả ngọt ngào, là phần thưởng xứng đáng cho một lối sống giàu trải nghiệm tư duy. Khi bạn nâng tầm thế giới nội tâm của mình, bạn cũng đồng thời nâng cấp những mối quan hệ xung quanh. Cuộc gặp gỡ của họ tại Los Angeles, và giờ là những giá sách tượng trưng đầy kiêu hãnh giữa quảng trường cưới ở Sicily, chính là lời khẳng định: Một tình yêu lãng mạn đích thực chỉ có thể nảy mầm khi hai tâm hồn có cùng một tần số.

Nếu tri thức là nền tảng tạo nên chiều sâu, thì cách Dua Lipa xê dịch và ăn uống chính là một khúc hoan ca về sự tận hưởng, mang đậm tinh thần của một cuốn tiểu thuyết Eat, Pray, Love đời thực. Cô không sống để diễn, cô sống để nếm trải thế gian này bằng mọi giác quan. Biệt danh "Nữ hoàng kỳ nghỉ" mà truyền thông dành cho Dua không đơn thuần là những chuyến đi xa xỉ, mà đó là cách một người phụ nữ sành sống định nghĩa lại nghệ thuật tự do và sự kết nối.

Giữa thế giới của những ngôi sao hạng A luôn chọn giấu mình trong các resort 5 sao biệt lập với hàng rào bảo vệ, Dua chọn bước ra ngoài, để đôi chân chạm vào lòng đất của những vùng đất lạ. Cô đi với tâm thế của một Traveler (người khám phá) chứ không phải một du khách cần sự phục dịch. Người ta thấy cô phấn khích khám phá thiên nhiên hoang dã ở châu Phi, rồi vài tuần sau đã thấy cô và Callum Turner thoải mái ngồi giữa đường phố Coppenhagen. Dua tiêu tiền không phải để mua sự tách biệt quý tộc, cô tiêu tiền để mua lấy sự hòa tan vào dòng chảy văn hóa. Những chuyến đi của cô giống như một nghi thức thanh lọc tâm hồn, nơi cô học cách lắng nghe nhịp thở của thế giới để nuôi dưỡng nguồn năng lượng rực rỡ bên trong mình.

Và để hoàn thiện bức tranh Eat, Pray, Love ấy, không thể không nhắc đến nghệ thuật vị giác đầy phóng khoáng của cô. Dua Lipa là một foodie chân chính, người nhìn nhận ẩm thực như một tôn giáo của niềm vui. Nhìn cái cách cô lăng xê món kem vanilla rưới dầu ô liu và rắc chút muối biển, giới mộ điệu mới nhận ra cái tầm của một người sành ăn. Nó không cần phải là một món sơn hào hải vị đắt đỏ gắn mác Michelin, nhưng nó phải là một sự kết hợp tinh tế, kích thích và đầy bất ngờ. Đó là tư duy của một người hiểu rõ bản chất của sự thưởng thức: tìm thấy cái chạm tuyệt đỉnh từ những điều nguyên bản nhất.

Sự "sành" của Dua còn nằm ở một tuyên ngôn đầy kiêu hãnh chống lại những quy chuẩn khắt khe, gò bó của ngành công nghiệp giải trí Hollywood. Trong khi người ta bỏ đói bản thân bằng những chế độ kiêng khem khắc nghiệt để đổi lấy một vòng eo chuẩn mực, Dua chọn một lối đi tự do và tử tế hơn với chính mình: Cô tập luyện điên cuồng, đẩy bản thân đến những giới hạn thể lực trên sàn tập, chỉ để đổi lấy đặc quyền được ăn ngon, được thoải mái cụng ly vang tự nhiên cùng bạn bè mà không một chút tội lỗi. Đó không phải là sự buông thả, đó là đỉnh cao của sự tự do - sự tự do của một cơ thể được yêu thương, trân trọng và nuôi dưỡng đúng cách. Đối với Dua Lipa, ăn một món ngon, đi một vùng đất mới chính là cách cô cầu nguyện và biết ơn cuộc sống tươi đẹp này.

Suy cho cùng, đích đến cuối cùng của một cuộc đời tươi đẹp, biết tiêu tiền và biết hưởng thụ không phải là để sở hữu nhiều hơn, mà là để được quyền từ chối nhiều hơn. Đối với Dua Lipa, tiền bạc, danh vọng hay hào quang của một Pop-star toàn cầu chưa bao giờ là chiếc lồng kính giam cầm cô vào những quy chuẩn hay sự kỳ vọng của số đông. Ngược lại, chúng là những công cụ đắc lực được cô sử dụng với mục đích duy nhất: mua lấy sự Tự do tuyệt đối trong mọi lựa chọn cá nhân, đặc biệt là trong tình yêu.

Thay vì những chiêu trò phô trương, cặp đôi chọn dắt tay nhau đi làm thủ tục kết hôn một cách chớp nhoáng, gọn nhẹ tại một tòa thị chính ở London rồi thản nhiên bước lên một chiếc taxi đen đi về, trước khi bay sang Ý để tận hưởng lễ cưới kéo dài ba ngày tại Sicily. Sự giản dị, riêng tư ở London kết hợp cùng bữa tiệc chào mừng đầy chất thơ giữa quảng trường Sicily sau đó giống như một lời tuyên ngôn đầy thách thức nhưng cũng cực kỳ đáng yêu gửi đến ngành công nghiệp giải trí: Ngày vui này là của chúng tôi, tình yêu này là của chúng tôi, và nó không phải là một món hàng để đem ra trưng bày hay cân đo đong đếm.

Dưới góc nhìn lối sống, sự lựa chọn này chính là đặc quyền tối cao của một người phụ nữ hoàn toàn độc lập về tài chính và sở hữu một thế giới nội tâm phong phú. Sự đủ đầy về mặt vật chất lẫn tinh thần cho phép cô được quyền kiêu hãnh lựa chọn: chỉ yêu người cùng tần số, kết hôn theo cách mình muốn và sống một cuộc đời hoàn toàn không cần nhìn sắc mặt của số đông.

Nhìn vào cuộc sống của Dua Lipa, chúng ta không chỉ thấy bóng dáng của một ngôi sao giải trí rực rỡ, mà còn tìm thấy một bảng tầm nhìn (Vision Board) sống động về cách một con người có thể làm chủ và tận hưởng cuộc đời mình một cách trọn vẹn nhất. Câu chuyện của cô mang đến một thông điệp chữa lành mạnh mẽ cho những thị dân hiện đại, những ai đang mệt nhoài trong cuộc đua cơm áo gạo tiền: Cuộc sống này thực ra rất tươi đẹp và đáng sống, nếu bạn biết cách mở lòng đón nhận nó. Bạn không cần phải sở hữu khối tài sản triệu đô hay trở thành một tỷ phú thì mới có thể học cách hưởng thụ; tất cả những gì bạn cần là năng lực lãng mạn hóa những điều bình thường nhất xung quanh mình.

Kiếm tiền và tích lũy vật chất là một phần quan trọng để xây dựng nền tảng cuộc sống, nhưng chính năng lực tiêu tiền để làm giàu cho tâm hồn, để mua lấy tri thức, trải nghiệm và sự tự do mới là cái đích cuối cùng của một hạnh phúc đích thực. Sự giàu có của một con người, suy cho cùng, nên được đo bằng độ sâu sắc của những cuốn sách họ từng đọc, những mảnh đất họ từng đi qua, và sự bình an trong những lựa chọn cá nhân của chính họ.

Hãy cứ tiếp tục làm việc chăm chỉ để chịu trách nhiệm với cuộc đời mình, nhưng đừng quên dừng lại để đọc thêm một trang sách hay, tự thưởng cho mình một món ăn ngon, và can đảm sống một cuộc đời rực rỡ, nguyên bản nhất. Khi bạn biết trân trọng chính mình và nuôi dưỡng thế giới nội tâm bằng một tư duy đủ đầy, vũ trụ tự khắc sẽ xoay chuyển để dịu dàng và mang những điều tuyệt vời nhất - kể cả một tâm hồn đồng điệu - đến bên bạn.