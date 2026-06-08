Kiều Minh Tuấn và Ngọc Trinh có mối quan hệ gì?

Những hình ảnh, tương tác thân thiết của Kiều Minh Tuấn và Ngọc Trinh được nhắc lại.

Không chỉ nhiều lần hợp tác trên màn ảnh, Kiều Minh Tuấn và Ngọc Trinh còn khiến khán giả chú ý bởi mối quan hệ thân thiết kéo dài nhiều năm. Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, dành cho đối phương những lời nhận xét đầy thiện cảm và không ngần ngại ủng hộ nhau trong công việc lẫn cuộc sống.

Cơ duyên giữa Kiều Minh Tuấn và Ngọc Trinh bắt đầu khi cả hai cùng tham gia bộ phim Chị Mẹ Học Yêu 2 . Theo đó, Ngọc Trinh vào vai Băng Di - một bà mẹ đơn thân vướng vào chuyện tình tay ba với người cũ do Trương Thế Vinh đảm nhận và người yêu mới do Kiều Minh Tuấn thủ vai. Dù lần đầu kết hợp, cả hai nhanh chóng tạo được sự ăn ý trong quá trình làm việc.

Kiều Minh Tuấn từng hợp tác với Ngọc Trinh trong Chị Mẹ Học Yêu 2

Cũng trong năm 2022, Kiều Minh Tuấn và Ngọc Trinh tiếp tục tái ngộ trong dự án điện ảnh Duyên Ma . Đây được xem là dấu mốc giúp mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ ngày càng khăng khít hơn. Chia sẻ về người đồng nghiệp, Ngọc Trinh dành nhiều lời khen cho Kiều Minh Tuấn: "Cả hai làm việc rất ăn ý. Trinh và anh Tuấn không mất nhiều thời gian để nhập tâm vào nhân vật. Anh Tuấn là người có nhiều kinh nghiệm, khả năng dẫn dắt bạn diễn tốt nên đóng cùng anh ấy rất dễ chịu".

Đến phim Duyên Ma, cả hai có nhiều khoảnh khắc thân mật

Không chỉ đánh giá cao sự chuyên nghiệp trong công việc, Ngọc Trinh còn nhiều lần công khai thể hiện sự ngưỡng mộ dành cho khả năng diễn xuất của nam diễn viên sinh năm 1988. Người đẹp từng thẳng thắn nhận xét: "Anh Tuấn là người tôi cảm thấy diễn đỉnh nhất showbiz. Mình mà có vai đỉnh như ảnh chắc mình mất ngủ mấy ngày".

Về phía Kiều Minh Tuấn, nam diễn viên cũng dành cho Ngọc Trinh những nhận xét tích cực. Anh đánh giá cô là người thông minh, nhạy bén, có khả năng tiếp thu nhanh và nhập vai khá tốt. Theo Kiều Minh Tuấn, đây là một trong những lý do giúp quá trình làm việc của cả hai luôn diễn ra thuận lợi, tạo nên sự kết hợp mượt mà trên màn ảnh.

Ngọc Trinh từng khen Kiều Minh Tuấn là người diễn đỉnh nhất Vbiz trong mắt cô

Sau các dự án chung, mối quan hệ giữa Kiều Minh Tuấn và Ngọc Trinh ngày càng bền chặt. Thời gian qua, khán giả thường xuyên bắt gặp cả hai xuất hiện trong những sự kiện quan trọng của đối phương. Mỗi khi Ngọc Trinh tổ chức hoạt động cá nhân hay ra mắt dự án mới, Kiều Minh Tuấn gần như đều có mặt để ủng hộ. Khi người đẹp khai trương cơ sở kinh doanh, nam diễn viên cũng đích thân mang hoa đến chúc mừng.

Tại các sự kiện, Kiều Minh Tuấn và Ngọc Trinh luôn thoải mái tương tác, trò chuyện và dành cho nhau những cái ôm thân tình. Dù không quá phô trương, cách ứng xử tự nhiên của cả hai đủ để cho thấy sự gắn bó và trân trọng mà họ dành cho nhau sau nhiều năm quen biết.

Clip: Khoảnh khắc ôm nhau thân thiết của Ngọc Trinh và Kiều Minh Tuấn

Kiều Minh Tuấn đến chúc mừng Ngọc Trinh khai trương quán ăn

Ngọc Trinh sinh năm 1989 tại Trà Vinh, là một trong những người mẫu có sức ảnh hưởng lớn nhất showbiz Việt suốt hơn một thập kỷ qua. Từ một cô gái có hoàn cảnh khó khăn, cô từng bước tạo dựng tên tuổi trong làng giải trí và gắn liền với danh xưng "Nữ hoàng nội y". Ngoài hoạt động người mẫu, Ngọc Trinh còn lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh và điện ảnh với các dự án như Vòng eo 56 , Chị Chị Em Em 2, Chị Dâu.. . Dù nhiều lần vướng tranh cãi vì phát ngôn, phong cách sống hay hình ảnh cá nhân, Ngọc Trinh vẫn là cái tên có sức hút đặc biệt, mỗi lần xuất hiện đều thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng.

Những năm qua, Ngọc Trinh kín tiếng trong chuyện tình cảm

Cô cũng có cuộc sống nhẹ nhàng, tập trung vào công việc sau biến cố

Trong khi đó, Kiều Minh Tuấn là gương mặt thực lực của màn ảnh Việt. Nam diễn viên sinh năm 1988 từng trải qua nhiều năm chật vật với các vai phụ trước khi vụt sáng nhờ bộ phim trăm tỷ Em Chưa 18 . Sau bước ngoặt này, anh liên tiếp ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm ăn khách như Tiệc Trăng Máu , Anh Trai Yêu Quái , Nghề Siêu Dễ , Kẻ Ẩn Danh, Phí Phông ... Không chỉ được đánh giá cao về khả năng biến hóa trong diễn xuất, Kiều Minh Tuấn còn ghi điểm với hình ảnh gần gũi, hài hước khi tham gia chương trình 2 Ngày 1 Đêm , trở thành một trong những nam diễn viên được khán giả yêu mến nhất hiện nay.

Kiều Minh Tuấn trở thành "ông hoàng phòng vé" khi phim có anh tham gia liên tục đạt doanh thu khủng

Ảnh: FBNV