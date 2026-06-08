Hải Đăng Doo bị xoá hình ảnh khỏi show Say Hi Rực Rỡ hậu lùm xùm

Trước đó, Hải Đăng Doo được công bố là một trong những Anh Trai của chương trình, và nam ca sĩ cũng đã thực hiện ghi hình cho những tập đầu.

Sau những ồn ào gây xôn xao mạng xã hội thời gian qua, sự xuất hiện của Hải Đăng Doo trong chương trình thực tế Say Hi Rực Rỡ tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý. Điều khiến khán giả bàn tán là việc anh gần như đã biến mất hoàn toàn khỏi tập phát sóng đầu tiên.

Ngay khi tập 1 lên sóng, nhiều khán giả nhanh chóng phát hiện ekip sản xuất đã có những động thái chỉnh sửa hình ảnh khá kỹ lưỡng nhằm hạn chế tối đa sự xuất hiện của Hải Đăng Doo trên sóng truyền hình.

Ở nhiều phân đoạn, tổ biên tập lựa chọn góc máy khéo léo để tránh ghi nhận hình ảnh của nam nghệ sĩ. Trong những khung hình tập thể, máy quay thường được sắp xếp theo hướng khiến Hải Đăng Doo nằm ngoài frame hình hoặc chỉ thấy trang phục, giày hoặc mũ của nam ca sĩ.

Hải Đăng Doo bị hạn chế tối đa hình ảnh trong tập 1 Say Hi Rực Rỡ

Tổ hậu kỳ chọn những khung hình không thấy mặt hoặc chỉ lộ trang phục của nam ca sĩ

Không chỉ dừng lại ở việc thay đổi góc quay, nhiều khoảnh khắc được cho là đã áp dụng các biện pháp hậu kỳ mạnh tay hơn. Một số khung hình ghi lại cảnh các thành viên tham gia thử thách tập thể cho thấy vị trí được cho là của Hải Đăng Doo bị làm mờ, che phủ bằng bóng đen hoặc xử lý bằng kỹ xảo nhằm xoá khỏi khung hình.

Đặc biệt, ở những trò chơi yêu cầu đầy đủ thành viên tham gia, ekip sản xuất được cho là phải sử dụng nhiều thủ thuật dựng hình để đảm bảo hình ảnh Hải Đăng Doo không xuất hiện trên sóng. Có những cảnh quay mà đội hình bị khuyết một vị trí, hoặc nhân vật được thay thế bằng một vùng làm mờ bất thường, khiến người xem dễ dàng nhận ra dấu vết can thiệp từ khâu hậu kỳ.

Với những khung ảnh toàn, ekip chọn cách làm mờ hoặc chèn bóng đen để Hải Đăng Doo không xuất hiện

Ở các trò chơi tập thể, khó có thể xóa hoàn toàn sự xuất hiện của Hải Đăng Doo

Ở phần cuối của tập đầu tiên, người xem liên tục bắt gặp những bóng xám như thế này

Một số cư dân mạng nhận xét rằng đây là một trong những trường hợp hiếm hoi mà khán giả có thể nhìn thấy rõ quá trình chỉnh sửa hình ảnh của chương trình ngay trong sản phẩm phát sóng chính thức. Không ít người cho rằng ekip đã gặp không ít khó khăn khi xử lý những thử thách đòi hỏi toàn bộ dàn cast phải xuất hiện cùng lúc.

Trên các nền tảng mạng xã hội, loạt hình ảnh so sánh và những đoạn cắt từ chương trình nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi. Nhiều bài đăng thu hút hàng nghìn lượt tương tác khi chỉ ra các chi tiết được cho là dấu hiệu cho thấy Hải Đăng Doo đã bị loại bỏ khỏi khung hình bằng kỹ thuật hậu kỳ.

Khoảnh khắc Hải Đăng Doo bị xóa khỏi hoàn toàn trong khung ảnh

Trước đó, chương trình từng giới thiệu nam ca sĩ là một trong những gương mặt góp mặt ở mùa đầu tiên của Say Hi Rực Rỡ. Trên kênh Threads chính thức, ekip còn đăng tải video công bố sự tham gia của Hải Đăng Doo và gọi anh là một trong những thành viên bước vào hành trình sinh tồn của chương trình.

Tuy nhiên, sau khi ồn ào bùng phát, cư dân mạng nhanh chóng phát hiện bài đăng liên quan đến Hải Đăng Doo trên kênh Threads của chương trình đã không còn hiển thị như trước. Việc bài đăng giới thiệu bị ẩn cùng với hàng loạt biện pháp hậu kỳ được áp dụng trong tập phát sóng đầu tiên cho thấy lập trường của nhà sản xuất sau những lùm xùm của Hải Đăng Doo.

Hải Đăng Doo từng được công bố sẽ tham gia Say Hi Rực Rỡ

Vào đầu tháng 5/2026, mạng xã hội xôn xao gọi tên Hải Đăng Doo và ca sĩ Lou Hoàng nghi lộ ảnh riêng tư. Nguồn cơn xuất phát từ việc một cô gái tại Đà Nẵng tag tên Hải Đăng Doo vào bức ảnh riêng tư, địa điểm hao hao với nơi nam ca sĩ check in trước đó. Sau ồn ào này, Hải Đăng Doo không xuất hiện tại concert Sao Nhập Ngũ dù đã được công bố từ trước.

Đến tối 17/5, Hải Đăng Doo đã chính thức có phản hồi. Trong bài viết, Hải Đăng Doo liên tục gửi lời xin lỗi đến gia đình, công ty quản lý, đồng nghiệp, đối tác, nhãn hàng và người hâm mộ vì đã khiến mọi người thất vọng. Anh đặc biệt nhắc đến ekip các chương trình như Anh Trai Say Hi, Tinh Hà Say Hi, Say Hi Rực Rỡ và Sao Nhập Ngũ, cho rằng bản thân cảm thấy day dứt khi những ồn ào cá nhân ảnh hưởng đến tập thể và các chương trình mang ý nghĩa tích cực.

Hải Đăng Doo trực tiếp phủ nhận nghi vấn sử dụng bóng cười. Nam ca sĩ khẳng định bản thân không mua bán, sử dụng bóng cười và cũng không quen biết tài khoản Facebook P.T.N - nhân vật từng đăng tải loạt hình ảnh gây tranh cãi trước đó. Ngoài ra, Hải Đăng Doo cho biết trong thời gian xảy ra ồn ào, nhiều tin nhắn và nội dung bị cắt ghép, xuyên tạc đã lan truyền trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và cuộc sống cá nhân của anh. Nam ca sĩ xác nhận đã nhờ công ty luật vào cuộc xử lý các vấn đề pháp lý liên quan.

Hình ảnh và sự nghiệp của Hải Đăng Doo bị ảnh hưởng không nhẹ sau lùm xùm

Ảnh: Say Hi Rực Rỡ, FBNV