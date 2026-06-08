Cô gái làm nghề lái cần cẩu đăng quang hoa hậu

Những năm gần đây, Ghana là sash gây chú ý ở sân chơi Miss Grand. Năm 2025, đại diện Ghana - Maria Faith Porter - lần đầu mang về thành tích cao cho quê nhà với giải á hậu 3. Cô được xem là một trong những người đẹp ấn tượng nhất mà Ghana gửi tới các sân chơi sắc đẹp quốc tế những năm gần đây.