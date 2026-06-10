"Thầy giáo" bảnh - ngầu nhất showbiz hiện tại: Cưới được ngọc nữ nhờ cú "trượt tay" gửi nhầm thư tình cho cả thiên hạ trong 1 đêm say

Một đêm say rượu đã làm thay đổi cả cuộc đời của nam diễn viên này.

Những ngày qua, bộ phim truyền hình Teach You a Lesson (tựa Việt: Bài Học Đáng Đời) đang trở thành hiện tượng mới, "làm mưa làm gió" toàn cầu trên Netflix. Tác phẩm hành động - tâm lý học đường chuyển thể từ webtoon Get Schooled này hiện giữ vị trí Top 1 tại 25 quốc gia, trong đó có Việt Nam và chễm chệ ở Top 3 bảng xếp hạng chương trình truyền hình toàn cầu.

Sự thống trị màn ảnh nhỏ của Teach You a Lesson giúp nam diễn viên Kim Mu Yeol trở thành cái tên chiếm sóng mạng xã hội. Kim Mu Yeol được xem là "linh hồn, trung tâm của cơn sốt Teach You a Lesson. Trong phim, anh vào vai Na Hwa Jin - cựu đặc nhiệm trở thành thanh tra giáo dục, nổi tiếng với những màn xử lý bạo lực học đường theo cách không ai dám làm. Netizen khắp nơi tán thưởng Kim Mu Yeol là "thầy giáo" bảnh nhất showbiz hiện tại với 95% thời lượng đều xuất hiện trong bộ suit đen, sơ mi đen cực ngầu. Với việc hot lên chỉ sau 1 đêm, đời tư và đặc biệt là chuyện tình của Kim Mu Yeol với ngọc nữ Yoon Seung Ah (phim Mặt Trăng Ôm Mặt Trời) cũng gây sốt trở lại trên khắp mạng xã hội.

Bộ phim truyền hình Teach You a Lesson đang là cái tên "làm mưa làm gió" trên nền tảng Netflix toàn cầu. Ảnh: X.

Kim Mu Yeol được xem là "linh hồn, trung tâm của cơn sốt Teach You a Lesson. Ảnh: X.

Anh được netizen khắp nơi tán thưởng là thanh tra giáo dục, "thầy giáo" bảnh nhất showbiz hiện tại. Ảnh: X.

Suýt "về vườn" vì bê bối trốn nghĩa vụ quân sự

Kim Mu Yeol sinh năm 1982, vào showbiz với vai trò diễn viên nhạc kịch từ năm 2002. Đến năm 2009, anh giành danh hiệu Nam diễn viên xuất sắc tại lễ trao giải Nhạc kịch Hàn Quốc lần thứ 15, nhờ vai diễn Melchior trong vở Spring Awakening. Việc giành được giải thưởng diễn xuất giúp Kim Mu Yeol được các đạo diễn trong lĩnh vực truyền hình - điện ảnh để mắt. Cùng năm đó, nam diễn viên đã được mời đóng vai phụ trong nhiều dự án. Đến năm 2018, tên tuổi anh bùng nổ với vai chính đầu tay trong bộ phim 18+ được giới phê bình đánh giá cao - A Muse.

Trước khi nổi tiếng, Kim Mu Yeol từng phải làm vô số công việc bán thời gian để trang trải cuộc sống như công nhân xây dựng, công nhân nhà máy, bảo vệ và nhân viên giao hàng. Giai đoạn khó khăn nhất là khi anh 1 mình phải gánh vác kinh tế gia đình vì cha mắc bệnh nan y và rơi vào trạng thái hôn mê.

Trước khi nổi tiếng, Kim Mu Yeol từng phải làm vô số công việc bán thời gian để trang trải cuộc sống như công nhân xây dựng, công nhân nhà máy, bảo vệ và nhân viên giao hàng. Ảnh: X.

Thế nhưng, giữa lúc sự nghiệp đang trên đà thăng tiến, Kim Mu Yeol dính bê bối nghiêm trọng, phá hủy hoàn toàn danh tiếng của anh. Năm 2012, truyền thông Hàn Quốc đã chỉ trích, phơi bày việc nam diễn viên này liên tục xin hoãn nhập ngũ. Báo giới xứ kim chi chỉ ra, sau khi thời hạn hoãn nhập ngũ kéo dài 730 ngày kết thúc, Kim Mu Yeol đã lại nộp đơn xin hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự vì gặp chấn thương nặng ở đầu gối vào năm 2010. Khi không được chấp thuận, anh tiếp tục xin hoãn nhập ngũ với lý do là người có thu nhập thấp và đã được thông qua. Thực tế, thu nhập cá nhân của nam diễn viên này cao hơn mức được quy định có thể hoãn nhập ngũ rất nhiều lần. Ủy ban Thanh tra Hàn Quốc sau đó đã cáo buộc Kim Mu Yeol trốn đi nghĩa vụ quân sự.

Hệ quả là Kim Mu Yeol bị loại bỏ khỏi hàng loạt dự án phim ảnh. Trước làn sóng tẩy chay của công chúng, nam diễn viên khẳng định bản thân không có hành vi trốn nghĩa vụ quân sự. Sau đó, anh tuyên bố tạm dừng sự nghiệp nghệ thuật, nộp đơn xin tự nguyện nhập ngũ để phục hồi danh dự đã bị tổn hại. Dù vậy, công chúng vẫn ghét bỏ Kim Mu Yeol.

Kim Mu Yeol lao đao vì bị cáo buộc trốn nghĩa vụ quân sự. Ảnh: X.

Do không bị xử lý hình sự hay nhận bất kỳ án phạt nào, Kim Mu Yeol vẫn giữ được "chén cơm" trong showbiz Hàn. Tuy nhiên, ngày trở lại màn ảnh, anh bị đẩy từ hàng nam chính xuống nam phụ. Những năm qua, Kim Mu Yeol trở thành gương mặt chuyên trị vai phản diện trên màn ảnh như The Roundup: Punishment, The Devil's Deal, Juvenile Justice, Intruder hay The Gangster, The Cop, The Devil...

Bằng sự bền bỉ và nỗ lực của mình, anh cuối cùng cũng có màn bứt phá ngoạn mục trong Teach You A Lesson. Theo khán giả, thanh tra giáo dục Na Hwa Jin sẽ là vai diễn để đời của Kim Mu Yeol. Nhân vật này không chỉ giúp Kim Mu Yeol khẳng định diễn xuất thuộc hàng thực lực hàng đầu xứ Hàn mà còn đánh dấu hành trình lội ngược dòng hậu scandal đáng nể của tài tử 8X.

Nam diễn viên có hành trình vực dậy từ scandal đầy ấn tượng. Ảnh: X.

Có vợ đẹp, con ngoan nhờ tai nạn "trượt tay" trong lúc say xỉn

Giữa showbiz Hàn Quốc đầy thị phi và những mối quan hệ sớm nở chóng tàn của các cặp đôi khiến người hâm mộ tiếc nuối, chuyện tình của Kim Mu Yeol và nữ diên viên Yoon Seung Ah được xem là một trong những mối tình lãng mạn và bền vững nhất. Điều thú vị là mối quan hệ tình cảm của cả hai bại lộ vì Kim Mu Yeol gây "tai nạn" ngoài ý muốn trong lúc say.

Kim Mu Yeol và Yoon Seung Ah quen nhau thông qua bạn bè chung vào cuối năm 2011. Khi mới tìm hiểu, hẹn hò được 4 tháng, Kim Mu Yeol trong cơn nhớ người yêu lúc uống say đã sướt mướt bày tỏ tình cảm với ngọc nữ Mặt Trăng Ôm Mặt Trời. Nam diễn viên vốn định gửi tin nhắn riêng cho Yoon Seung Ah qua Twitter, nhưng anh lại nhầm lẫn giữa tin nhắn cá nhân và bài đăng công khai, khiến toàn bộ lời tỏ tình ngọt ngào xuất hiện trước hàng nghìn người theo dõi.

Khoảnh khắc tình cảm của vợ chồng Kim Mu Yeol - Yoon Seung Ah. Nguồn: Instagram.

Kim Mu Yeol trượt tay đăng nhầm tin nhắn tỏ tình bạn gái ở chế độ công khai cho cả nước xem. Ảnh: Instagram.

"Giữa đêm muộn ngập trong hơi men, anh lại không ngừng nghĩ về em, muốn nghe giọng em nói và càng tò mò về gương mặt em hơn. Anh rất muốn gọi điện nhưng lại sợ em đã ngủ nên đành gửi gắm nỗi lòng mình vào tin nhắn này. Gặp được biến số mang tên em khiến ngày mai của anh trở nên thay đổi. Anh còn tưởng ngày mai của mình sẽ không trọn vẹn. Nhưng nếu có em trong đời thì ngày mai của anh sắp trở nên đầy đủ hơn rồi. Chúc em ngủ ngon. Hôm nay tự dưng anh lại nói toàn những lời dài dòng vòng vo thế này đây. Nhưng thật sự chỉ cần 1 câu thế này là đủ: Anh thật sự rất nhớ em", Kim Mu Yeol viết cho Yoon Seung Ah.

Sau khi nhận ra mình đã trượt tay hớ hênh, Kim Mu Yeol vội xóa bài đăng đi. Tài tử cũng lập tức đi nghe ngóng khắp nơi thì thấy bầu không khí trên mạng khi ấy khá yên ắng. Vậy nên, lúc đầu anh còn tưởng mình đã xóa kịp thời không để lại dấu vết và không bị bất cứ ai chụp lại dòng tin nhắn tỏ tình nói trên. Nhưng trên thực tế, đã có người chụp lại được những tin nhắn này và phát tán rần rần trên mạng xã hội vào thời điểm lúc bấy giờ.

Nam diễn viên vội xóa bài nhưng không kịp với tốc độ cap màn hình của cư dân mạng. Ảnh: Instagram.

Sau khi tin nhắn tỏ tình bị lộ và lan truyền khắp cõi mạng, các đơn vị truyền thông Hàn đã đồng loạt lên tin Kim Mu Yeol hẹn hò Yoon Seung Ah. Tài tử họ Kim thừa nhận lúc đó tâm trạng anh khá bấn loạn, rối bời, thậm chí còn sợ Yoon Seung Ah sẽ nổi giận mà chia tay anh phũ phàng. Nam diễn viên đã cố gắng liên hệ với bạn gái đang ở trong đoàn phim để hỏi ý về việc có nên công khai không. Thế nhưng, trái ngược với những lo lắng từ phía Kim Mu Yeol, Yoon Seung Ah lại đón nhận mọi chuyện 1 cách vô cùng tích cực và đồng ý "public" chuyện tình cảm.

Cặp đôi ngay sau đó thông qua công ty quản lý xác nhận chuyện tình cảm với truyền thông và người hâm mộ. Sau khi công khai, họ âm thầm vun đắp tình yêu trong suốt nhiều năm mà không vướng phải bất kỳ scandal nào nên càng nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả.

Sau tai nạn trượt tay của nhà trai, Kim Mu Yeol và Yoon Seung Ah quyết định công khai hẹn hò. Ảnh: X.

Đến ngày 4/4/2015, cặp đôi chính thức về chung một nhà sau hơn 3 năm hẹn hò. Cuộc hôn nhân của họ càng khiến công chúng ngưỡng mộ khi luôn giữ được sự giản dị, kín tiếng nhưng không kém phần ngọt ngào. Năm 2023, Kim Mu Yeol và Yoon Seung Ah chào đón con trai đầu lòng, đánh dấu một chương mới viên mãn trong cuộc sống gia đình. Đến năm 2025, cặp đôi hạnh phúc kỷ niệm 10 năm ngày cưới và vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường ấm áp bên nhau.

Nhiều khán giả Hàn Quốc chứng kiến hạnh phúc của cặp đôi hài hước nhận xét rằng: "Scandal nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của Kim Mu Yeol chính là lỡ công khai thư tình gửi bạn gái". Thế nhưng cũng chính "tai nạn" đáng yêu ấy lại trở thành khởi đầu cho một chuyện tình đẹp kéo dài hơn một thập kỷ, khiến không ít người phải ngưỡng mộ.

Nam diễn viên và ngọc nữ Mặt Trăng Ôm Mặt Trời có cuộc hôn nhân êm ấm, hạnh phúc. Nhiều khán giả Hàn Quốc vẫn hài hước nhận xét rằng: "Scandal nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của Kim Mu Yeol chính là lỡ công khai thư tình gửi bạn gái".

Nguồn: Nate, Chosun Ilbo