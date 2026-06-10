Cái kết cho kẻ tấn công ngôi sao có gương mặt đẹp nhất thế giới

Nữ ca sĩ diễn viên Nana từng bị kẻ lạ đột nhập nhà, tấn công khi cô và mẹ chống trả quyết liệt. Hiện tại, tòa án đã ra phán quyết trừng phạt kẻ phạm tội.

Trang Chosun đưa tin tòa án quận Uijeongbu, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc đã ra phán quyết phạt 7 năm tù giam với một người đàn ông (họ Kim) từng mang theo hung khí đột nhập vào nhà riêng nữ nghệ sĩ Nana tháng 11/2025. Trước đó, viện kiểm sát đề nghị mức án 10 năm tù giam với bị cáo vì tội cướp và cố ý gây thương tích.

Sự việc gây chấn động xảy ra vào tháng 11/2025, khi đó, bị cáo đã mang dao đột nhập vào nhà nữ ca sĩ Nana, bóp cổ mẹ cô nhằm chiếm đoạt tiền. Sau cuộc vật lộn với Kim cùng mẹ, Nana đã khống chế được kẻ này và báo cảnh sát. Khi nhận tin, lực lượng cảnh sát đã đến hiện trường và bắt giữ bị cáo ngay tại chỗ.

Nana nhận được phán quyết từ tòa án sau nửa năm bị trộm đột nhập.

Sublime - công ty quản lý của Nana thông báo: "Mẹ Nana đã bị thương nặng và hôn mê. Nana cũng bị thương khi cố gắng thoát khỏi tình huống nguy cấp. Hiện cả hai trong tình trạng cần điều trị y tế và cần nghỉ ngơi".

Do kẻ đột nhập cũng bị thương, lúc đầu hắn còn tố cáo ngược Nana tội cố ý gây thương tích và có ý giết người, khẳng định bản thân không mang theo vũ khí. Tuy nhiên, sau khi cảnh sát điều tra, tòa án công nhận hành động của mẹ con Nana là tự vệ chính đáng, chống trả trong tình huống bị đe dọa trực tiếp, nguy hiểm tới tính mạng. Tòa cho rằng việc bị cáo đột nhập vào nhà người khác khi mang theo hung khí, đe dọa nạn nhân để đòi tiền là hành vi nguy hiểm, cần có hình phạt tương xứng.

Nana tên thật là Im Jin Ah, ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc nữ Kpop After School năm 2009. Với chiều cao 1,71 m, gương mặt sắc sảo, cô được khen đẹp như búp bê Barbie, chưa từng rời khỏi bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler và hai năm liên tiếp (2014, 2015) đứng đầu danh sách này.

Khán giả ca ngợi tinh thần dũng cảm của Nana và mẹ cô.

Hiện tại, Nana chuyển sang đóng phim, cô tham gia vào các tác phẩm như Toàn trí độc giả, Truy sát. Climax, Cô gái mang mặt nạ, Hung thủ vô hình, Vòng xoáy lừa đảo, Chulsapyo, Oh! Master, Người yêu tôi là thần tình yêu ... Bên cạnh đó, người đẹp còn được đánh giá cao với phong cách thời trang cá tính, đậm màu sắc cá nhân.