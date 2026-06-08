Bùng nổ bằng chứng Kim Soo Hyun - Kim Ji Won hẹn hò, nàng quyết nắm tay chàng vượt ngàn chông gai?

Mối quan hệ giữa Kim Soo Hyun - Kim Ji Won bỗng trở thành đề tài hot, gây xôn xao mạng xã hội.

Sáng 8/6, cộng đồng mạng châu Á được 1 phen “loạn cào cào” trước hình ảnh được cho là bằng chứng hẹn hò của Kim Soo Hyun - Kim Ji Won ở thời điểm hiện tại. Tin đồn tình ái bùng lên dữ dội xuất phát từ 1 tấm ảnh mới đây của Kim Ji Won trong chuyến du lịch ở Milan (Ý). Trong bức hình gây xôn xao, mỹ nhân Queen of Tears đang tạo dáng phía trước Nhà thờ chính tòa Milano. Đáng nói, trước đó, Kim Soo Hyun cũng từng check-in ở đúng địa điểm này trong lần anh tham dự Milan Men’s Fashion Week.

Xâu chuỗi các dữ kiện, netizen đặt ra nghi vấn Kim Ji Won đang ngấm ngầm khoe “lovestagram” với tài tử họ Kim. Từ đây, tin đồn cặp đôi chính của Queen of Tears đang hẹn hò đã xuất hiện râm ran trên 1 số diễn đàn trực tuyến trong buổi sáng 8/6.

Trong bối cảnh Kim Soo Hyun đang đối mặt với ồn ào pháp lý, động thái của Kim Ji Won càng gây chú ý hơn bao giờ hết. Đặc biệt, 1 số ý kiến còn suy đoán rằng nữ diễn viên đang muốn gửi gắm 1 thông điệp động viên tới bạn trai tin đồn Kim Soo Hyun, qua đó bày tỏ mong muốn được cùng anh vượt qua chông gai trước mắt. Được biết, Kim Soo Hyun tuy đã được minh oan trong nghi vấn hẹn hò trẻ vị thành niên song anh vẫn đang phải đối mặt với những vụ kiện đòi bồi thường do các nhãn hàng khởi xướng.

Hình ảnh Kim Soo Hyun - Kim Ji Won tạo dáng trước Nhà thờ chính tòa Milano đã gây xôn xao mạng xã hội mới đây, làm bùng lên nghi vấn 2 ngôi sao đang ở trong mối quan hệ hẹn hò yêu đương. Ảnh: X

Bằng chứng hẹn hò liên quan tới Kim Soo Hyun - Kim Ji Won đã tạo ra cuộc tranh luận trái chiều trên mạng xã hội. Trong đó, 1 số khán giả tin rằng cặp đôi chính của Queen of Tears đã “phim giả tình thật” và đang yêu nhau ở ngoài đời.

Thế nhưng ở chiều ngược lại, nhiều netizen lại khẳng định hình ảnh nói trên chỉ mang tính trùng hợp, chưa đủ sức thuyết phục để trở thành bằng chứng hẹn hò của Kim Soo Hyun - Kim Ji Won. Theo những khán giả này, Nhà thờ chính tòa Milano vốn là địa điểm check-in được đông đảo du khách yêu thích và nhiều sao Hàn cũng từng tạo dáng ở đây khi có dịp tới Ý du lịch hoặc công tác. Vậy nên, việc Kim Soo Hyun - Kim Ji Won cùng tới địa điểm này cũng không thể chứng minh được họ đang yêu nhau ngoài đời thật.

Tình trạng mối quan hệ giữa Kim Soo Hyun - Kim Ji Won ở thời điểm hiện tại lại tiếp tục khiến mạng xã hội phải ồn. Ảnh: Naver

Còn nhớ hồi cuối năm ngoái khi cuộc chiến pháp lý giữa Kim Soo Hyun và Viện Garo Sero đang diễn ra căng thẳng, Kim Ji Won cũng từng có động thái gây xôn xao làm rộ lên tin đồn tình ái với tài tử họ Kim. Cụ thể, tại lễ trao giải SBS Drama Awards 2025, mỹ nhân họ Kim đã bị săm soi triệt để vào chi tiết chiếc nhẫn trên tay. Trong số 2 chiếc nhẫn nữ diễn viên đeo tới lễ trao giải khi đó, có 1 thiết kế khiến fan không khỏi giật mình vì quá đỗi quen thuộc. Đó chính là mẫu nhẫn của BVLGARI từng gây bão trong suốt thời gian Queen of Tears lên sóng, đây được xem là nhẫn cưới biểu tượng của cặp đôi Hong Hae In - Baek Hyun Woo do Kim Ji Won - Kim Soo Hyun thủ vai trên màn ảnh.

Chi tiết này ngay lập tức khiến cộng đồng fan của cặp đôi màn ảnh một thời được dịp dậy sóng, đồng thời làm dấy lên nghi vấn hẹn hò giữa Kim Soo Hyun - Kim Ji Won. Thế nhưng, ngay tại thời điểm đó, nhiều netizen đã ra sức bác bỏ thông tin cặp đôi chính của Queen of Tears hẹn hò. Theo những khán giả này, Kim Ji Won là đại sứ toàn cầu của BVLGARI, vì vậy việc cô lựa chọn đeo 1 thiết kế mang tính biểu tượng của thương hiệu tại lễ trao giải lớn cũng chẳng phải điều đáng bàn và không thể xem hành động đó như bằng chứng hẹn hò của nữ diễn viên với Kim Soo Hyun.

Hình ảnh Kim Ji Won đeo chiếc nhẫn đại diện cho mối tình màn ảnh giữa cô và Kim Soo Hyun đã gây ra nhiều đồn đoán. Ảnh: X

Còn nhớ tin đồn Kim Soo Hyun hẹn hò Kim Ji Won sau màn hợp tác ăn ý ở Queen of Tears lần đầu xuất hiện từ hồi tháng 4/2024. Khi ấy, Kim Ji Won đăng ảnh chụp trước 1 tòa lâu đài, kèm với đó là loạt khoảnh khắc đáng nhớ với Kim Soo Hyun trong quá trình quay Queen of Tears. Sau đó ít ngày, Kim Soo Hyun cũng đăng tải hình ảnh chụp bên ngoài tòa lâu đài với góc “sống ảo” y hệt Kim Ji Won, khiến nhiều khán giả cho rằng cặp đôi màn ảnh muốn công khai “lovestagram”.

Chưa hết, Kim Soo Hyun còn được cho là điều hẳn nam quản lý đi đón Kim Ji Won ở sân bay vào hôm 11/5/2024 để tiện chăm sóc người đẹp. Tới hôm 15/5/2024, “thánh soi” phát hiện 1 thành viên trong đội ngũ an ninh của mỹ nhân họ Kim từng hộ tống Kim Soo Hyun đi dự sự kiện. Từ đây, nhiều khán giả nhận định nam tài tử sinh năm 1988 đã cử vệ sĩ thân tín đi theo nhằm bảo đảm sự an toàn cho Kim Ji Won.

Tuy nhiên dù liên tục xuất hiện “hint” hẹn hò song đến nay, cả Kim Soo Hyun lẫn Kim Ji Won đều chưa từng lên tiếng xác nhận mối quan hệ tình cảm giữa 2 nghệ sĩ.

2 ngôi sao được cho là tự để lộ bằng chứng lovestagram hồi tháng 4/2024. Ảnh: X

Hồi tháng 5/2023, trợ lý đi theo Kim Soo Hyun ra nước ngoài dự sự kiện,...

... và tới tháng 5/2024, trợ lý của Kim Soo Hyun (đeo khẩu trang trắng) đã lọt vào cùng khung hình với Kim Ji Won tại sân bay Incheon. Từ đây, Kim Soo Hyun được cho là điều hẳn trợ lý đi đón mỹ nhân họ Kim ở sân bay. Ảnh: X

Nguồn: X, Naver