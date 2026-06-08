Số tiền 6,8 tỷ đồng giữa Ngọc Trinh và Kiều Minh Tuấn

Ngọc Trinh và Kiều Minh Tuấn từng có cơ hội hợp tác chung phim điện ảnh.

Không chỉ có mối quan hệ thân thiết ngoài đời, Kiều Minh Tuấn và Ngọc Trinh còn từng có cơ hội hợp tác trên màn ảnh rộng. Năm 2022, cả hai cùng đảm nhận vai chính trong bộ phim điện ảnh Duyên Ma . Tuy nhiên, trái với kỳ vọng từ sự kết hợp của hai gương mặt nổi tiếng, Duyên Ma lại không đạt thành tích khả quan tại phòng vé. Bộ phim chỉ thu về khoảng 6,8 tỷ đồng.

Thời điểm đó, tác phẩm nhận nhiều ý kiến trái chiều về chất lượng nội dung lẫn kỹ thuật. Không ít khán giả cho rằng phần hình ảnh, kỹ xảo và cách dàn dựng của phim chưa đáp ứng được tiêu chuẩn của một tác phẩm điện ảnh chiếu rạp, thậm chí bị so sánh với chất lượng của các web-drama phát hành trên nền tảng trực tuyến. Sau Duyên Ma , Kiều Minh Tuấn và Ngọc Trinh không còn tái hợp trong bất kỳ dự án điện ảnh nào khác. Trong khi đó, sự nghiệp của cả hai tiếp tục đi theo những hướng riêng.

Phim điện ảnh Duyên Ma của Kiều Minh Tuấn và Ngọc Trinh đạt doanh thu 6,8 tỷ đồng

Về phía Ngọc Trinh, người đẹp vẫn duy trì hoạt động diễn xuất và ghi nhận những thành tích phòng vé đáng chú ý. Cô góp mặt trong Chị Chị Em Em 2 - tác phẩm đạt doanh thu hơn 117 tỷ đồng. Sau đó, Ngọc Trinh tiếp tục xuất hiện trong Chị Dâu , bộ phim cán mốc khoảng 112 tỷ đồng doanh thu. Cô tham gia Thẩm Mỹ Viện Âm Phủ , thu về khoảng 12 tỷ đồng.

Những dự án sau đó của Ngọc Trinh đạt doanh thu tốt hơn phim cô phối hợp với Kiều Minh Tuấn

Trong khi đó, Kiều Minh Tuấn tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những gương mặt bảo chứng phòng vé của điện ảnh Việt. Nam diễn viên liên tục góp mặt trong nhiều dự án thành công như Cô Dâu Hào Môn với doanh thu khoảng 73 tỷ đồng, Phim Phong: Quỷ Máu Rừng Thiêng vượt mốc 201 tỷ đồng hay gần đây là Con Kể Ba Nghe đạt hơn 55 tỷ đồng. Chuỗi thành tích này tiếp tục củng cố vị thế của Kiều Minh Tuấn trong nhóm diễn viên có sức hút hàng đầu tại phòng vé Việt.

Kiều Minh Tuấn trở thành "ông hoàng phòng vé" với loạt dự án doanh thu khủng

Mối quan hệ Ngọc Trinh và Kiều Minh Tuấn

Cơ duyên giữa cả hai bắt đầu từ các dự án phim ảnh. Sau những lần làm việc chung, Kiều Minh Tuấn và Ngọc Trinh dần trở nên thân thiết hơn nhờ sự đồng điệu trong cách làm nghề và tính cách ngoài đời. Không chỉ dành cho nhau nhiều lời khen ngợi về chuyên môn, cả hai còn thường xuyên có mặt trong những sự kiện quan trọng của đối phương.

Tại các buổi họp báo, ra mắt phim hay khai trương hoạt động kinh doanh, Kiều Minh Tuấn và Ngọc Trinh nhiều lần được bắt gặp trò chuyện, tương tác thoải mái, dành cho nhau những cái ôm thân tình. Khi Ngọc Trinh khai trương cơ sở kinh doanh mới, nam diễn viên cũng trực tiếp mang hoa đến chúc mừng. Ngược lại, người đẹp Trà Vinh cũng thường xuyên xuất hiện để ủng hộ các dự án của Kiều Minh Tuấn.

Mối quan hệ giữa Ngọc Trinh và Kiều Minh Tuấn đang gây chú ý

Trong một lần chia sẻ với truyền thông, Ngọc Trinh từng bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho đồng nghiệp: "Anh Tuấn là người tôi cảm thấy diễn đỉnh nhất showbiz". Về phía mình, Kiều Minh Tuấn cũng đánh giá Ngọc Trinh là người thông minh, nhạy bén, tiếp thu nhanh và có sự tiến bộ rõ rệt khi tham gia diễn xuất.

Suốt thời gian qua, dù nhiều lần bị khán giả đặt câu hỏi về mối quan hệ đặc biệt, Kiều Minh Tuấn và Ngọc Trinh chưa từng xác nhận bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào. Cả hai luôn khẳng định họ là những người bạn thân thiết, sẵn sàng đồng hành và ủng hộ nhau trong công việc cũng như cuộc sống.

Ảnh: FBNV