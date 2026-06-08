Diễn biến mới vụ thiếu gia tài phiệt Thái tố anh trai gây ra tội ác tày đình

Sau khi bị đình chỉ công việc và bị vợ minh tinh ly thân, thiếu gia Pi Sunith Scott đã có đòn "phản công" đối với em trai.

Còn nhớ cách đây 1 tháng, showbiz Thái Lan cũng như châu Á chấn động trước thông tin Pi Sunith Scott - người thừa kế của gia tộc Bhirombhakdi kiêm chồng của nữ diễn viên Mild Lapassalan - bị em trai là Psi Scott tố xâm hại tình dục từ lúc mới 12 tuổi, kéo dài hàng chục năm. Psi Scott tố mọi người trong gia tộc điều thành thương hiệu bia Singha đình đám đều biết rõ nhưng không ai đứng ra bảo vệ hay giúp đỡ anh.

Những tình tiết nghiêm trọng của vụ việc đã khiến công chúng sốc nặng. Phía Pi Sunith Scott lên tiếng phủ nhận, nhưng Psi Scott đã phản đòn bằng đoạn ghi âm "chí mạng". 50 ngôi sao like bài đăng ủng hộ Pi Sunith Scott và Mild Lapassalan đã bị chỉ trích kịch liệt. Kết cục là Pi Sunith Scott bị tập đoàn đình chỉ công việc, Mild Lapassalan tạm thời ly thân chồng để có thời gian suy ngẫm. Psi Scott tự tin lên truyền hình tố cáo anh trai và mẹ, thậm chí còn làm giám khảo cuộc thi MGI All Stars 2026.

Psi Scott bật khóc tố cáo anh trai vào tháng trước. Ảnh: X

Sau 1 tháng, Pi Sunith Scott bị đình chỉ công việc lẫn vợ ly thân, còn Psi Scott nhận được sự ủng hộ từ công chúng. Ảnh: X

Tuy nhiên đến nay, vụ việc đã có diễn biến mới, liên quan đến việc mẹ kiện Psi Scott nhằm lấy lại khối tài sản ông ngoại cho anh. Psi Scott cho biết lý do mẹ đưa anh ra tòa vì muốn bán thêm một mảnh đất tại Bangkok có nhiều người đồng sở hữu. Theo lời thiếu gia này kể, khu đất này có khoảng 9 người đứng tên và mẹ muốn anh ký giấy từ bỏ quyền lợi của mình. Nếu mảnh đất được bán và chia đều, mỗi người có thể nhận về hơn 100 triệu baht (hơn 80 tỷ đồng), nên không ai trong gia tộc đứng ra giúp đỡ Psi Scott, mà liên tục chỉ trích anh "bất hiếu" với mẹ.

Psi Scott đã nhiều lần cầu cứu người trong gia tộc, nhưng tất cả đều đứng về phía Pi Sunith Scott. Để bảo vệ Pi Sunith Scott và danh tiếng tập đoàn, gia tộc Bhirombhakdi đã triển khai một chiến dịch pháp lý quyết liệt nhằm cô lập Psi. Mẹ của 2 anh em đã chính thức đệ đơn kiện con trai mình theo luật dân sự với tội danh vô ơn nhằm thu hồi toàn bộ khối tài sản thừa kế trị giá hàng tỷ baht từ người ông quá cố. Còn thông qua vợ, Pi Sunith Scott đăng ảnh giấy chứng nhận sử dụng đất có tên cả 2 anh em chứ không chỉ 1 mình Psi Scott. Trong diễn biến mới nhất, Pi Sunith Scott sẽ làm chứng trong vụ kiện, đứng về phía mẹ.

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Pi Sunith Scott ra tòa làm chứng, đứng về phía mẹ trong vụ kiện thu hồi tài sản của em trai. Ảnh: X

Bên cạnh đó, đội ngũ luật sư của gia tộc cũng đang chuẩn bị hồ sơ kiện Psi Scott tội phỉ báng và vi phạm Đạo luật Tội phạm máy tính, do anh đã công khai các đoạn ghi âm nội bộ. Gia đình thậm chí còn nỗ lực yêu cầu tòa án giám định tâm thần đối với Psi Scott nhằm bác bỏ giá trị pháp lý của các bằng chứng, cho rằng anh có trạng thái tinh thần không ổn định do chấn thương tâm lý kéo dài.

Trước những áp lực khổng lồ từ gia tộc tài phiệt, Psi Scott không hề nao núng. Anh khẳng định đang nắm giữ một kho bằng chứng kỹ thuật số, bao gồm các đoạn ghi âm cuộc họp gia đình từ 3 năm trước và, chụp màn hình tin nhắn của nhiều thành viên khác như cô dì, chú bác liên quan đến việc bao che tội ác. Psi Scott tuyên bố sẵn sàng tung thêm bằng chứng nếu gia đình không dừng các biện pháp đàn áp pháp lý.

Nhận thấy tầm ảnh hưởng quá lớn của gia tộc tại Thái Lan, Psi Scott thậm chí đã gửi đơn thỉnh nguyện lên các tổ chức nhân quyền thuộc Liên Hợp Quốc tại Đông Nam Á để yêu cầu giám sát độc lập các phiên tòa. Đồng thời, Psi Scott còn phối hợp với các luật sư nhân quyền để đẩy mạnh đơn tố cáo hình sự về hành vi xâm hại tình dục và loạn luân đối Pi Sunith Scott, cũng như tố cáo hành vi bao che tội phạm của những người liên quan.