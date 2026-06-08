Hoa hậu đông con nhất Việt Nam rao bán đất 25 tỷ ở Đồng Nai, từng muốn sang Campuchia bán phở

Cuộc sống nhiều biến động của nàng hậu này nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.

Hoa hậu Oanh Yến mới đây gây chú ý khi thông báo rao bán một phần tài sản cá nhân tại Đồng Nai để có thêm nguồn vốn đầu tư cho dự án nông nghiệp sinh thái mà cô đang theo đuổi.

Trên trang cá nhân, Oanh Yến chia sẻ: "Kẹt vốn cần đầu tư tiếp Nông nghiệp Hệ sinh thái, cần bán tài sản của bản thân. Bán 25 tỷ thu về, định giá 3 năm trước 23,3 tỷ, giờ đất sốt đang lên".

Hoa hậu Oanh Yến gây chú ý khi rao bán đất 25 tỷ ở Đồng Nai

Theo thông tin nàng hậu đăng tải, mảnh đất có diện tích hơn 4 hecta, tọa lạc tại Đồng Nai và cách quốc lộ khoảng 7,8km. Oanh Yến cho biết đây là tài sản cá nhân mà cô quyết định chuyển nhượng để có thêm nguồn lực tài chính phục vụ kế hoạch phát triển mô hình nông nghiệp bền vững.

Động thái này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của công chúng bởi thời gian qua, Oanh Yến nhiều lần chia sẻ về những khó khăn tài chính trong quá trình làm nông nghiệp và kinh doanh.

Trước đó, người đẹp từng tiết lộ đang gánh khoản nợ khoảng 10 tỷ đồng sau nhiều dự án đầu tư không thuận lợi. Thậm chí, có thời điểm cô từng tính đến chuyện sang Campuchia mở quán phở để gây dựng lại sự nghiệp từ đầu.

Hoa hậu đông con nhất Việt Nam

Oanh Yến tên đầy đủ là Hồ Thị Oanh Yến, sinh năm 1986 tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Trước khi trở thành cái tên quen thuộc trên mạng xã hội bởi cuộc sống gia đình đặc biệt, cô từng là người mẫu và tham gia nhiều đấu trường nhan sắc trong nước lẫn quốc tế.

Nhan sắc cuốn hút của Oanh Yến

Sở hữu chiều cao nổi bật cùng gương mặt sắc sảo, Oanh Yến sớm gia nhập làng giải trí và hoạt động trong lĩnh vực thời trang. Năm 2015, cô đăng quang Hoa hậu Thế giới Toàn cầu (Miss Global World) tổ chức tại Philippines. Sau đó, người đẹp tiếp tục tham gia các cuộc thi quốc tế và giành thêm danh hiệu Nữ hoàng Sắc đẹp Thế giới vào năm 2019.

Tuy nhiên, thay vì tận dụng danh hiệu để phát triển mạnh mẽ sự nghiệp nghệ thuật, Oanh Yến lại lựa chọn một hướng đi khác. Cô dành phần lớn thời gian cho gia đình và liên tục sinh con trong những năm tiếp theo. Hiện tại, người đẹp là mẹ của 6 người con, trở thành hoa hậu có đông con nhất trong showbiz Việt.

Oanh Yến bên các con, cô được mệnh danh là "hoa hậu đông con nhất showbiz Việt"

Việc vừa chăm sóc con nhỏ vừa duy trì công việc khiến cuộc sống của Oanh Yến nhiều lần trở thành chủ đề được công chúng quan tâm. Người đẹp từng chia sẻ rằng việc nuôi dạy 6 con đòi hỏi sự hy sinh rất lớn về thời gian, công sức lẫn tài chính. Dù vậy, cô luôn xem các con là động lực để cố gắng mỗi ngày.

Bỏ phố về quê làm nông, theo đuổi giấc mơ sinh thái

Những năm gần đây, Oanh Yến gần như rút khỏi làng giải trí. Cô từng đưa các con về sinh sống tại trang trại rộng hàng hecta ở Đồng Nai với mong muốn xây dựng môi trường sống gần gũi thiên nhiên và phát triển mô hình nông nghiệp sạch. Đây là dự án mà cô dành nhiều tâm huyết.

Oanh Yến từng đưa các con sinh sống tại trang trại ở Đồng Nai

Người đẹp chia sẻ rằng bản thân yêu thích cuộc sống gần gũi thiên nhiên hơn là sự ồn ào nơi thành phố. Chính vì vậy, cô đầu tư nhiều tiền bạc và công sức vào việc cải tạo đất đai, trồng cây, chăn nuôi và phát triển hệ sinh thái nông nghiệp.

Tuy nhiên, hành trình theo đuổi lý tưởng ấy không hề dễ dàng. Có giai đoạn, cô phải đưa các con trở lại TP.HCM vì điều kiện sinh hoạt tại nông trại gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tình trạng thiếu điện và nước vào mùa khô.

Năm 2025, Oanh Yến từng gây chú ý khi tiết lộ đang đối mặt với khoản nợ lên tới khoảng 10 tỷ đồng. Áp lực tài chính khiến cô phải cân nhắc nhiều phương án để vực dậy công việc kinh doanh.

Dù gặp nhiều khó khăn, Oanh Yến vẫn kiên trì phát triển các dự án nông nghiệp

Thậm chí, Oanh Yến từng chia sẻ ý định sang Campuchia mở quán phở để bắt đầu lại từ đầu. Chia sẻ này nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận bởi ít ai nghĩ rằng một hoa hậu từng sở hữu cuộc sống đáng mơ ước lại có lúc phải tính chuyện rời quê hương để tìm kiếm cơ hội mới.

Hiện tại, bên cạnh việc chăm sóc 6 người con, Oanh Yến vẫn kiên trì phát triển các dự án liên quan đến nông nghiệp hệ sinh thái. Việc rao bán khu đất hơn 4ha với giá 25 tỷ đồng được xem là bước đi nhằm tái cơ cấu nguồn vốn, tiếp tục đầu tư cho mô hình mà cô đã dành nhiều tâm huyết trong nhiều năm qua.