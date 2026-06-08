Nam thần Kbiz đến TP.HCM vào ngày mai: Là thành viên của nhóm nam huyền thoại, cha từng làm HLV đội Hoàng Anh Gia Lai

Mỹ nam này có ước mơ làm cầu thủ, nhưng bị cha cấm cản nên phải rẽ hướng đi làm nghệ sĩ.

Ngày mai (9/6), Minho (SHINee) sẽ lên chuyến bay từ Hàn Quốc sang Việt Nam. Điểm dừng chân của anh sẽ là TP.HCM để tham dự sự kiện do thương hiệu LG tổ chức. Chuyến đi đến Việt Nam của Minho nhận được sự chú ý lớn.

Với những người hâm mộ Kpop, Minho không phải cái tên quá xa lạ. Anh sinh năm 1991, được nhân viên săn sao của công ty giải trí SM Entertainment phát hiện, mời tham gia ứng tuyển làm thực tập sinh khi đang đi chơi trong một khu trượt tuyết. Minho ban đầu đã từ chối vì có ước mơ làm cầu thủ bóng đá, nhưng người của phía SM Entertainment không bỏ cuộc. Họ cử 1 nhân viên khác đến thuyết phục Minho gia nhập công ty bằng mọi cách. Sau đó, Minho cũng xiêu lòng, chấp nhận lời đề nghị thử giọng sau hàng tháng trời bị "bám đuôi".

Ngày mai, Minho sẽ đến Việt Nam để tham dự sự kiện. Ảnh: Instagram.

Là "bạch nguyệt quang" của SM Entertainment, Minho được công ty này ưu ái cho debut sớm với vai trò người mẫu tại Seoul Collection F/W 08-09 vào năm 2008. Sau đó 2 tháng, anh mới chính thức ra mắt cùng nhóm nhạc SHINee. Khi ấy, Minho là thành viên hút fan nhất vì sở hữu ngoại hình điển trai, thân hình nóng bỏng và có học vấn tốt. Anh tốt nghiệp đại học Konkuk ngành phim ảnh. Đáng nói sau khi tốt nghiệp, với thành tích xuất sắc, Minho trở thành đại sứ của nơi đào tạo ra rất nhiều nhân tài cho làng giải trí Hàn Quốc như Jin (BTS), Lee Min Ho, Lee Jong Suk...

Không chỉ thành công trên sân khấu âm nhạc cùng SHINee - nhóm nam huyền thoại là biểu tượng thanh xuân của fan Kpop, Minho còn chứng minh năng lực ở lĩnh vực diễn xuất. Anh liên tục xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình như To the Beautiful You, New Normal, Hwarang: The Beginning, Pianist... Sự nghiêm túc với nghề giúp anh nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn lẫn khán giả.

Body quyến rũ của nam thần nhóm SHINee. Nguồn: X.





Ngoại hình thì sexy, gương mặt điển trai, bảo sao fan không "đổ" Minho. Ảnh: X.

Mỹ nam 9X thành công trên cả lĩnh vực âm nhạc và phim ảnh. Anh và các đồng đội đưa SHINee trở thành nhóm nam huyền thoại là biểu tượng thanh xuân của fan Kpop. Ảnh: Instagram.

Ngoài ra, điều khiến Minho duy trì sức hút suốt gần hai thập kỷ không chỉ nằm ở ngoại hình hay danh tiếng, mà còn ở hình ảnh sạch scandal, thái độ chuyên nghiệp và sự chân thành với người hâm mộ. Trong một ngành công nghiệp giải trí thay đổi liên tục, anh vẫn giữ được vị trí vững chắc nhờ sự bền bỉ và tinh thần không ngừng hoàn thiện bản thân.

Hiện tại, dù SHINee đã bước qua thời hoàng kim, Minho vẫn tiếp tục hoạt động sôi nổi ở cả âm nhạc, phim ảnh lẫn các chương trình truyền hình. Hành trình của anh được xem là minh chứng cho việc một thần tượng K-pop hoàn toàn có thể phát triển thành nghệ sĩ đa năng, chinh phục nhiều lĩnh vực khác nhau mà vẫn giữ nguyên sức hút với công chúng.

Ở tuổi ngoài 30, Minho không còn đơn thuần là một thần tượng âm nhạc. Anh đã trở thành biểu tượng của sự nỗ lực, đam mê và bền bỉ - những yếu tố giúp tên tuổi của anh luôn được nhắc đến như một trong những ngôi sao thành công nhất thế hệ K-pop thứ hai.

Minho duy trì sức hút suốt gần hai thập kỷ nhờ hình ảnh sạch scandal, thái độ chuyên nghiệp và sự chân thành với người hâm mộ. Ảnh: Instagram.

Mối duyên của nam thần Kpop với Việt Nam

Trước đây, Minho từng đến Hòa Bình (nay là Phú Thọ) ghi hình gameshow Let's Go Dream Team vào năm 2013. Đến năm 2015, anh cùng các đồng đội SHINee đến Hà Nội để tham gia đêm nhạc Music Bank. Đáng chú ý, Choi Yoon Kyum - cha của mỹ nam Kpop này - từng giữ chức huấn luyện viên câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và có khoảng thời sống ở Việt Nam 3 năm (2011-2014). Sau khi trở về Hàn Quốc, ông Choi Yoon Kyum đã đưa tiền vệ Xuân Trường về đầu quân cho đội bóng Gangwon FC mà mình dẫn dắt.

Nhờ thừa gen di truyền của bố, Minho rất giỏi thể thao và từng mơ ước trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp nhưng cha anh đã phản đối quyết định này vì không muốn con trai đi theo con đường vất vả như mình. Do đó, Minho mới lựa chọn vào showbiz, trở thành nghệ sĩ.

Minho từng đến Hòa Bình (nay là Phú Thọ) và Hà Nội vào năm 2013, 2015 để ghi hình show truyền hình và tham gia đêm nhạc Music Bank. Ảnh: Instagram.

Cha của nam idol từng làm huấn luyện viên câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: X.

Được biết, Minho (SHINee) sẽ xuất hiện tại TP.HCM vào chiều 10/6 trong hai sự kiện độc quyền do LG tổ chức, gồm sự kiện tại không gian Another Saigon by LG và hoạt động chạy bộ tại Riverstage Thủ Thiêm. Đây là 2 sự kiện kín, chỉ dành cho các khách mời đặc biệt của nhãn hàng, không mở rộng ra công chúng.

Nguồn: Nate