Bùng binh tranh sủng gay cấn nhất showbiz: Vợ cả - tiểu tam liên tục đọ quà sang, sinh con cho 1 doanh nhân để khẳng định danh phận

Mối quan hệ tình ái bùng binh xoay quanh 3 cái tên này chiếm sóng truyền thông thời gian dài.

Tại showbiz Trung Quốc, nhắc tới mối quan hệ tay ba thị phi nhất, công chúng nhớ đến ngay cuộc tình bùng binh của Liêu Bích Lệ - đại gia Châu Trác Hoa - Trần Tuệ Linh. Trong đó, nữ diễn viên Liêu Bích Lệ là "tiểu tam" chen chân vào cuộc hôn nhân của Châu Trác Hoa và Trần Tuệ Linh. Mỹ nhân TVB này chẳng hề giấu giếm chuyện cô cặp kè tỷ phú có vợ con, thậm chí công khai thách thức "chính thất". Sự ngang nhiên của Liêu Bích Lệ khiến Trần Tuệ Linh nổi giận, quyết tranh giành Châu Trác Hoa tới cùng với "tiểu tam".

Mối quan hệ tay ba giữa nhân tình Liêu Bích Lệ - đại gia Châu Trác Hoa - vợ Trần Tuệ Linh từng tiêu tốn nhiều giấy mực của báo giới. Ảnh: HK01.

Cuộc chiến "tranh sủng" gây cấn hơn phim của Liêu Bích Lệ và bà cả

Châu Trác Hoa sinh năm 1974, tại Macau (Trung Quốc). Sau 1 thời gian dài lăn lộn trong chốn giang hồ, phụ trách việc mời chào con bạc tại bến tàu, Châu Trác Hoa mở sòng bạc đầu tiên tại Macau, trở thành ông chủ lớn của tập đoàn Suncity vào năm 2007. Một năm sau, Châu Trác Hoa mở rộng việc kinh doanh sang Australia, Mỹ và các nước châu Âu. Và chỉ sau chưa đầy 10 năm làm chủ, Châu Trác Hoa đã trở thành tỷ phú nổi danh ở Hong Kong và Macau (Trung Quốc). Doanh nhân này nắm trong tay khối tài sản hơn 10 tỷ NDT (gần 39.000 tỷ đồng) và nắm giữ thị phần kinh doanh chiếm 70% trong ngành cờ bạc. Cho nên, Châu Trác Hoa được gọi là "ông trùm casino".

Về đời tư, Châu Trác Hoa từng đổ vỡ hôn nhân với Dương Tố Mai - giám đốc điều hành 1 tập đoàn lớn, và có một con trai. Năm 2002, vị tỷ phú kết hôn với doanh nhân ngành bảo hiểm Trần Tuệ Linh. Nhờ cư xử khéo léo, Trần Tuệ Linh được gia đình Châu Trác Hoa yêu thương, con trai riêng của chồng xem như mẹ ruột. Tuy nhiên, từ năm 2011, khi Châu Trác Hoa bắt đầu vung tiền đầu tư vào ngành giải trí, tổ ấm của Trần Tuệ Linh không còn yên ổn. Bên cạnh Châu Trác Hoa bắt đầu xuất hiện các bóng hồng xinh đẹp như Lưu Lợi, Vương Tú Lâm, Phùng Tuyết Băng, Trang Đoan Nhi, Rina Matsuoka...

Châu Trác Hoa từng tỷ phú tiếng tăm, quyền lực ở Hong Kong, Macau (Trung Quốc). Ảnh: Sina.

Năm 2002, vị tỷ phú kết hôn với doanh nhân ngành bảo hiểm Trần Tuệ Linh. Ảnh: Sohu.

Trong đó, Liêu Bích Lệ - bông hồng lai được TVB o bế, nhiều thương hiệu nổi tiếng, tạp chí danh tiếng, show truyền hình ăn khách săn đón tại Hong Kong (Trung Quốc) - trở thành mối đe dọa vị trí của Trần Tuệ Linh. Năm 2014, chuyện tình cảm ngoài luồng của Liêu Bích Lệ và Châu Trác Hoa bị phanh phui. Sau khi vụ ngoại tình vỡ lở, kiều nữ TVB cũng chẳng còn giấu giếm về mối quan hệ của cô với "trùm casino Macau". Cô kè kè bên cạnh, không ngại có cử chỉ thân mật với người tình tỷ phú mọi lúc mọi nơi, bất chấp việc nhiều lần bị bà cả Trần Tuệ Linh cảnh cáo. Vụ tai tiếng đời tư khiến Liêu Bích Lệ hứng chỉ trích dữ dội từ công chúng. Cô bị gán mác "hồ ly tinh", "Đệ nhất tiểu tam" hay "Tiểu tam trơ trẽn nhất" showbiz Hương Cảng. Kể từ đó, sự nghiệp của nữ diễn viên tụt dốc thảm hại.

Dù vậy, với sự chu cấp tiền tỷ của Châu Trác Hoa, Liêu Bích Lệ vẫn sống sung sướng, chẳng mảy may lo lắng chuyện thất nghiệp. Cô chấm dứt hợp đồng với TVB và giành toàn bộ thời gian đồng hành bên Châu Trác Hoa. Hành động của Liêu Bích Lệ đã khiến cho "bà cả" Trần Tuệ Linh vô cùng tức giận và bắt đầu màn tranh giành tình cảm của vị tỷ phú 1 cách công khai trên mọi mặt trận.

Liêu Bích Lệ vừa khoe được tặng biệt thự cao cấp, Trần Tuệ Linh liền đáp trả cực gắt bằng bức ảnh ngồi trên xe sang: " Toàn Hong Kong (Trung Quốc) chỉ có 1 chiếc xe thể thao này, toàn thế giới cũng chỉ có 1 bà Châu" . Ngày Trần Tuệ Linh sánh đôi bên Châu Trác Hoa tham dự sự kiện và tuyên bố đã mang thai 4 tháng. Liêu Bích Lệ vừa về tới Hong Kong (Trung Quốc), hành lý chưa kịp cất đã tới thẳng bệnh viện phụ sản và thông báo mình cũng mang thai 4 tháng. Cứ như vậy, hôm trước, giới truyền thông bắt gặp Châu Trác Hoa bên bà xã, hôm sau anh lại được trông thấy bên Liêu Bích Lệ.

Liêu Bích Lệ và Trần Tuệ Linh tranh sủng cực gắt trên mọi mặt trận. Ảnh: Sina.

Sau khi mang thai con đầu lòng, Liêu Bích Lệ được Châu Trác Hoa đưa sang Anh sinh sống để "lánh nạn" khỏi bà cả cũng như điều tiếng dư luận. Tuy nhiên, cuộc chiến tranh sủng của cô và Trần Tuệ Linh vẫn không dừng lại. Ngày 20/5/2015, Liêu Bích Lệ hạ sinh con đầu lòng, đăng đàn bày tỏ tình yêu với vị tỷ phú nhân lễ Tình nhân của người Trung Quốc. Trần Tuệ Linh lại chờ đến ngày 30/5 - đúng sinh nhật trùm sòng bạc - để đẻ mổ, làm Châu Trác Hoa phải bỏ mẹ con Liêu Bích Lệ ở Anh để trở về bên vợ cả.

Sau đó, Trần Tuệ Linh sinh cho Châu Trác Hoa con gái thứ 2, còn Liêu Bích Lệ tiếp tục sinh thêm 2 đứa con nữa tại Anh. Cứ mỗi lần mang thai và sinh con cả hai lại nhận được nhiều tài sản thưởng nóng của vị tỷ phú. Trong đó, Liêu Bích Lệ dù là tiểu tam song lại sở hữu tài sản vượt mặt bà cả. Cô được Châu Trác Hoa tặng nhiều biệt thự hạng sang, mở cho 5 công ty riêng để điều hành.

Đến năm 2019, Liêu Bích Lệ tuyên bố chia tay Châu Trác Hoa vì vị tỷ phú mãi không chịu ly hôn vợ để xây dựng tổ ấm mới với cô. Châu Trác Hoa chấp thuận và chuyển cho nữ diễn viên 300 triệu HKD (900 tỷ đồng) làm phí chia tay. Cả 2 thỏa thuận Châu Trác Hoa phải chi trả tất cả chi phí sinh hoạt, học tập và luôn sang thăm con đều đặn. Tuy nhiên, vào năm 2021, Châu Trác Hoa đã bị bắt và lãnh án 18 năm tù giam cho các tội danh liên quan đến hành vi sai phạm kinh tế, gây lũng đoạn thị trường cờ bạc Macau (Trung Quốc).

Sau nhiều năm chung sống không danh phận dù đã sinh liên tiếp 3 con cho Châu Trác Hoa, Liêu Bích Lệ quyết định từ bỏ người tình tỷ phú. Ảnh: Sohu.

Cuộc sống đối lập của 2 người phụ nữ "không đội trời chung" sau khi Châu Trác Hoa đi tù

Sau khi chấm dứt mối quan hệ với tỷ phú sòng bạc Châu Trác Hoa, Liêu Bích Lệ đã tận dụng nguồn tài chính tích lũy được trong những năm bên cạnh người tình để xây dựng cuộc sống mới tại Anh. Nữ diễn viên mạnh tay đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp khi mua một trang viên rộng hơn 2 hecta tại Surrey, trị giá khoảng 500 triệu HKD (hơn 1.600 tỷ đồng), phát triển mô hình kinh doanh kết hợp giữa nhà hàng, khu cắm trại ngoài trời và trang trại sinh thái.

Không dừng lại ở đó, Liêu Bích Lệ còn mở rộng hoạt động sang chăn nuôi, trồng nông sản hữu cơ và vận hành nhà máy chế biến nông sản. Theo truyền thông Hong Kong, công việc kinh doanh mang về cho cô nguồn thu hàng triệu USD mỗi năm, đủ để một mình chăm lo cho các con mà không cần sự hỗ trợ tài chính từ Châu Trác Hoa. Ngoài vai trò doanh nhân, người đẹp còn tham gia giảng dạy kỹ thuật nông nghiệp cho trẻ em và phụ trách chuyên mục văn hóa của một tạp chí địa phương.

Liêu Bích Lệ dùng phí chia tay của Châu Trác Hoa để bắt đầu cuộc sống mới với các con ở vùng nông thôn nước Anh. Cô mua 1 trang viên rộng hơn 2 hecta. Ảnh: Weibo.

Nữ diễn viên kiếm được hàng trăm triệu USD mỗi năm nhờ kinh doanh du lịch, nhà hàng, nông sản. Ngoài ra, Liêu Bích Lệ làm chủ mục văn hóa cho một tạp chí địa phương. Ảnh: On.

Về đời tư, tháng 7/2022, Liêu Bích Lệ xác nhận đang hẹn hò với một người đàn ông ngoại quốc không hoạt động trong làng giải trí. Cô giữ kín danh tính bạn trai để bảo vệ cuộc sống riêng tư của anh. Theo nữ diễn viên, nửa kia là người chu đáo, luôn đồng hành trong việc chăm sóc các con cũng như hỗ trợ cô điều hành doanh nghiệp. Cặp đôi đón con chung vào năm 2023 và hiện tận hưởng cuộc sống yên bình bên gia đình 6 thành viên tại vùng nông thôn nước Anh.

Dù đã có tổ ấm mới, Liêu Bích Lệ vẫn giữ thái độ trân trọng với Châu Trác Hoa. Cuối năm 2021, cô bán căn biệt thự trị giá hơn 15 triệu USD (khoảng 381 tỷ đồng) - món quà mà vị tỷ phú trao tặng từ năm 2014 - để hỗ trợ tình cũ giải quyết khó khăn tài chính sau khi bị bắt giữ.

Liêu Bích Lệ bán thự trị giá khoảng 381 tỷ đồng để hỗ trợ tình cũ giải quyết khó khăn sau khi Châu Trác Hoa đi tù. Ảnh: Sina.

Trong khi đó, việc Châu Trác Hoa bị kết án 18 năm tù giam và phải nộp phạt 24,8 tỷ HKD (hơn 83.000 tỷ đồng) khiến gia đình doanh nhân khánh kiệt. Nhiều bất động sản, cổ phần công ty của Châu Trác Hoa bị tịch thu, phong tỏa. Sau khi chồng tỷ phú vướng lao lý, Trần Tuệ Linh trở thành trụ cột kinh tế trong nhà. Cô phải bán tháo nhiều bất động sản để gom tiền giúp chồng trả nợ, đồng thời mở phòng tập gym và livestream bán hàng ngày đêm cùng con trai riêng để có thu nhập trang trải cuộc sống.

Trần Tuệ Linh phải bươn chải, livestream bán hàng kiếm tiền nuôi con sau khi Châu Trác Hoa đi tù và bị tịch thu nhiều tài sản. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu