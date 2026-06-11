Phỏng vấn Minho (SHINee): Lần trở lại này muốn "ăn sập" Việt Nam, còn công khai bí quyết "hack tuổi" khiến thời gian thua cuộc

Nam thần xứ Hàn đã có những chia sẻ thú vị với khán giả mảnh đất hình chữ S.

Vào ngày 10/6, nam thần Kpop đình đám Minho (SHINee) đã có mặt tại TP.HCM để tham dự sự kiện độc quyền do LG tổ chức tại không gian trải nghiệm Another Saigon by LG. Không làm người hâm mộ Việt thất vọng, Minho gây ấn tượng với vẻ ngoài cực kỳ điển trai, cao ráo và thần thái hút hồn "bất bại" trước cam thường zoom cận. Sau sự kiện tại không gian trải nghiệm Another Saigon by LG, nam thần xứ Hàn đã thay suit, lên đồ thể thao năng động để tham gia hoạt động chạy bộ mang tên "Bức tốc cùng Minho".

Đặc biệt, thành viên nhóm SHINee cũng đã có những chia sẻ thú vị trong ngày trở lại Việt Nam sau rất nhiều năm. Trước đây, Minho từng đến Hòa Bình (nay là Phú Thọ) ghi hình gameshow Let's Go Dream Team vào năm 2013. Đến năm 2015, anh cùng các đồng đội SHINee đến Hà Nội để tham gia đêm nhạc Music Bank.

Cận cảnh visual bảnh bao, điển trai của Minho (SHINee) tại sự kiện ở TP.HCM vào chiều 10/6. (Clip: Đi Soi Sao Đi)

Minho lên đồ thể thao tham gia hoạt động chạy bộ ngoài trời. (Clip: Đi Soi Sao Đi)

Nam thần xứ Hàn gửi lời chào đến khán giả Việt Nam. (Clip: Đi Soi Sao Đi)

Trong lần sang TP.HCM này, anh có muốn thử món ăn Việt Nam hay tham quan địa điểm du lịch nào không?

- Thực sự đã lâu lắm rồi tôi mới có cơ hội quay trở lại Việt Nam. Ai cũng biết Việt Nam vốn nổi tiếng với nền ẩm thực phong phú và nhiều danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp. Chính vì thế, nếu thời gian cho phép, tôi vừa muốn thưởng thức thật nhiều món ăn ngon, lại vừa hy vọng có thể đi tham quan, khám phá những cảnh đẹp nơi đây.

Nam thần xứ Hàn vừa muốn thưởng thức thật nhiều món ăn ngon, vừa hy vọng có thể đi tham quan, khám phá những cảnh đẹp ở Việt Nam.

Bằng cách nào Minho vẫn duy trì được phong độ và sự điển trai của mình như thời mới vào showbiz? Anh có thể chia sẻ bí quyết về ăn uống và tập luyện cho khán giả?

- Việc duy trì tập luyện chăm chỉ, đều đặn đương nhiên là điều thiết yếu, nhưng tôi nghĩ việc nghỉ ngơi đầy đủ cũng quan trọng không kém. Bản thân tôi thường có lịch trình dày đặc, nên việc làm sao để có được những khoảng nghỉ hợp lý sẽ giúp tôi tái tạo năng lượng.

Duy trì tập luyện thể thao là 1 trong những bí quyết giúp Minho duy trì phong độ và vẻ ngoài điển trai.

Tại không gian của Another Saigon by LG có rất nhiều sản phẩm khác nhau. Vậy đâu là sản phẩm mà Minho yêu thích nhất và vì sao?

- Để chọn ra chỉ một sản phẩm yêu thích nhất thì thật sự là quá khó. Tuy nhiên, nếu phải lựa chọn, tôi đặc biệt ấn tượng với tính năng 'Ice Solution' của chiếc tủ lạnh LG InstaView mới, với khả năng làm ra 3 loại đá: đá viên, đá tròn và đá bào. Những lúc thời tiết oi bức hay khi cơ thể cảm thấy mệt mỏi, sự mát lạnh sảng khoái mà tính năng này mang lại giúp tôi nạp lại năng lượng rất nhanh. Đây chắc chắn là sản phẩm mà tôi tâm đắc nhất.

Minho - gương mặt biểu tượng của thế hệ thần tượng Kpop thứ hai

Minho sinh năm 1991. Ra mắt cùng SHINee vào năm 2008 dưới trướng SM Entertainment, Choi Minho nhanh chóng ghi dấu ấn nhờ ngoại hình nổi bật, chiều cao 1m81 cùng hình tượng khỏe khoắn, nam tính khác biệt giữa dàn thần tượng cùng thời. Trải qua gần hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Minho không chỉ thành công với vai trò ca sĩ mà còn khẳng định tên tuổi ở lĩnh vực diễn xuất, người dẫn chương trình và giải trí truyền hình.

Trong SHINee, Minho đảm nhận vị trí rapper và là một trong những thành viên sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhất. Nhóm nhạc đình đám này được xem là một trong những tượng đài của làn sóng Hallyu với hàng loạt bản hit như Replay, Ring Ding Dong, Lucifer, Sherlock, View hay Don't Call Me. Không chỉ nổi tiếng tại Hàn Quốc, SHINee còn xây dựng được cộng đồng người hâm mộ rộng lớn trên khắp châu Á và nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Bên cạnh âm nhạc, Minho còn được đánh giá là một trong những idol lấn sân diễn xuất thành công. Anh tham gia nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh như To The Beautiful You, Medical Top Team, Hwarang, The Fabulous hay New Normal. Với khả năng diễn xuất ngày càng tiến bộ cùng hình ảnh lịch lãm, nam nghệ sĩ liên tục nhận được những lời mời tham gia các dự án lớn trong ngành giải trí Hàn Quốc.

Minho là thành viên nhóm nam đình đám SHINee. Ảnh: X.

Một trong những điểm đặc biệt khiến Minho nhận được nhiều tình cảm từ khán giả Việt Nam chính là mối liên hệ khá thú vị với bóng đá Việt Nam. Cha của anh là ông Choi Yun-kyum, cựu cầu thủ và huấn luyện viên bóng đá nổi tiếng của Hàn Quốc. Đáng chú ý, ông từng có thời gian làm huấn luyện viên trưởng của Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League từ năm 2011 đến 2014.

Nhờ thừa gen di truyền của bố, Minho rất giỏi thể thao và từng mơ ước trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp nhưng cha anh đã phản đối quyết định này vì không muốn con trai đi theo con đường vất vả như mình. Do đó, Minho mới lựa chọn vào showbiz, trở thành nghệ sĩ.

Cha của nam idol từng làm huấn luyện viên câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: X.