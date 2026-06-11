Sooyoung chia tay Jung Kyung-ho sau 14 năm, người hâm mộ gửi hơn 5.700 lời động viên

Chuyện tình kéo dài 14 năm của Sooyoung và Jung Kyung-ho khép lại. Hàng nghìn người hâm mộ đã gửi lời động viên tới nữ nghệ sĩ.

Sooyoung (trái) và Jung Kyung-ho - Ảnh: Xportsnews.

Sooyoung, thành viên nhóm nhạc Girls' Generation, và nam diễn viên Jung Kyung-ho đã chính thức xác nhận chia tay sau 14 năm gắn bó. Thông tin được hai công ty quản lý xác nhận vào ngày 9/6, khép lại một trong những chuyện tình được công chúng Hàn Quốc quan tâm và ủng hộ trong nhiều năm qua.

Theo truyền thông Hàn Quốc, cả hai được cho là đã dần xa cách do lịch trình công việc ngày càng bận rộn. Đại diện công ty quản lý của Sooyoung cho biết nữ nghệ sĩ và Jung Kyung-ho đã quyết định kết thúc mối quan hệ tình cảm, đồng thời tiếp tục duy trì sự tôn trọng dành cho nhau với tư cách đồng nghiệp.

Khép lại chuyện tình kéo dài hơn một thập kỷ

Sooyoung và Jung Kyung-ho được cho là bắt đầu hẹn hò từ năm 2012 và công khai thừa nhận mối quan hệ vào năm 2014 sau nhiều tin đồn. Trong suốt hơn 10 năm bên nhau, cặp đôi thường nhận được sự yêu mến từ công chúng nhờ cách yêu kín tiếng nhưng bền vững.

Sooyoung - Ảnh chụp từ trang mạng xã hội của nữ thần tượng.

Không giống nhiều cặp đôi nổi tiếng khác, Sooyoung và Jung Kyung-ho hiếm khi chia sẻ chuyện tình cảm trên truyền thông. Tuy nhiên, cả hai vẫn nhiều lần nhắc đến đối phương trong các cuộc phỏng vấn và thể hiện sự ủng hộ dành cho công việc của nhau.

Chính vì vậy, thông tin chia tay đã khiến không ít người hâm mộ bất ngờ. Nhiều khán giả cho rằng đây là một trong những cặp đôi được kỳ vọng sẽ tiến tới hôn nhân trong làng giải trí Hàn Quốc.

Hơn 5.700 lời nhắn gửi tới Sooyoung

Ngay sau khi thông tin được công bố, trang cá nhân của Sooyoung nhanh chóng trở thành nơi người hâm mộ gửi lời động viên.

Theo The Korea Times, bài đăng gần nhất trên Instagram của nữ nghệ sĩ đã nhận hơn 5.700 bình luận chỉ trong thời gian ngắn. Phần lớn các bình luận đều bày tỏ sự yêu mến, động viên và mong Sooyoung tiếp tục hạnh phúc trong chặng đường phía trước.

Nhiều người hâm mộ cho biết họ tôn trọng quyết định của cả hai và hy vọng công chúng sẽ không đưa ra những suy đoán tiêu cực về nguyên nhân chia tay. Không ít bình luận nhấn mạnh rằng Sooyoung vẫn luôn nhận được sự ủng hộ từ khán giả bất kể những thay đổi trong cuộc sống cá nhân.

Làn sóng động viên này phần nào phản ánh tình cảm mà công chúng dành cho Sooyoung sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Bên cạnh vai trò thành viên Girls' Generation, nữ nghệ sĩ còn xây dựng được sự nghiệp diễn viên ổn định thông qua nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh.

Tiếp tục tập trung cho sự nghiệp riêng

Hiện tại, cả Sooyoung và Jung Kyung-ho đều đang theo đuổi các dự án cá nhân. Sooyoung hoạt động song song trong lĩnh vực diễn xuất và giải trí, trong khi Jung Kyung-ho tiếp tục ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình ăn khách.

Dù chuyện tình kéo dài 14 năm đã khép lại, phản ứng của công chúng những ngày qua cho thấy cặp đôi vẫn nhận được nhiều sự yêu mến và tôn trọng. Thay vì những tranh cãi hay chỉ trích, mạng xã hội ngập tràn những lời chúc tốt đẹp dành cho cả hai nghệ sĩ khi bước sang một chặng đường mới trong cuộc sống.