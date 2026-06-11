Thiếu gia tài phiệt Thái Lan xé toạc thỏa thuận gần 4 tỷ đồng sau phiên toà đối đầu mẹ ruột

Trước truyền thông, thiếu gia này đã tuyên bố lập trường mạnh mẽ chống lại gia tộc tài phiệt đình đám.

Tâm điểm truyền thông Thái Lan ngày hôm nay chính là phiên tòa hòa giải của thiếu gia Psi Scott và mẹ ruột thuộc gia tộc Bhirombhakdi đứng sau thương hiệu bia Singha. Hiện tại, tòa án đang thụ lý vụ kiện mẹ ruột yêu cầu thu hồi lại tài sản ông ngoại đã cho Psi Scott vì cho rằng anh "bất hiếu". Trước đó, Psi Scott đã đứng ra tố cáo anh trai Pi Sunith Scott xâm hại tình dục mình nhiều năm, người trong gia tộc đều biết nhưng ngoảnh mặt làm ngơ.

Sau 4 tiếng hòa giải bất thành, Psi Scott bước ra bên ngoài tòa án. Phiên tòa tiếp theo sẽ được diễn ra lúc 9h sáng ngày 16/6 sắp tới. Trước truyền thông, Psi Scott đã đưa ra thỏa thuận bảo mật mà gia tộc bắt anh ký vào năm 2023. Khi đó, Psi Scott công bố hành vi xâm hại của anh trai và bảo mẫu với gia tộc, mong nhận được sự giúp đỡ. Nhưng gia tộc Bhirombhakdi lại bắt anh im lặng, lập thỏa thuận bảo mật, đề nghị thanh toán cho anh 10 triệu baht (gần 8 tỷ đồng), sau đó là 5 triệu baht (gần 4 tỷ đồng) mỗi năm, cùng với cổ phần trong Nhà máy bia Boonrawd.

Psi Scott công bố thỏa thuận bảo mật, xé toạc ngay trước mặt phóng viên. Clip: X

Gia tộc bắt anh ký vào năm 2023. Ảnh: X

Đổi lại, Psi Scott phải giữ sự im lặng để bảo vệ danh tiếng gia tộc, không được nói xấu gia tộc, tiết lộ chi tiết hành vi lạm dụng vượt quá những gì công chúng đã biết. Vi phạm thỏa thuận này sẽ dẫn đến việc đình chỉ thanh toán ngay lập tức. Psi Scott thừa nhận anh đã ký thỏa thuận vì thiếu hiểu biết. Lúc đó, các thành viên gia tộc vây quanh nên anh cảm thấy đó là lựa chọn duy nhất. Nhưng giờ đây, anh đã nhận ra rằng cuộc sống không phải do tiền bạc chi phối, và sự thật không bao giờ chết.

Thiếu gia tuyên bố lập trường mạnh mẽ: "Họ không thể mua được tôi. Nhân tính không thể mua được. Các người nên đặt tiền bạc và quyền lực của mình vào nơi khác. Tôi không chơi trò chơi như thế này!". Cuối cùng, anh xé toạc thỏa thuận bảo mật trước mắt phóng viên và công chúng. Psi Scott không quên nhắc nhở bỏ hợp đồng vào thùng tái chế vì nguồn giấy không dồi dào, hãy tận dụng giấy vụn hiệu quả.

Khoảnh khắc Psi Scott xé toạc bản thỏa thuận gây sốt. Ảnh: X

Ảnh: Nation

Anh tuyên bố mạnh mẽ tiền không thể mua được tiếng nói của mình. Ảnh: Nation

Khoảnh khắc Psi Scott xé toạc thỏa thuận bảo mật đang viral khắp các mạng xã hội. Tại tòa án, đã có rất đông người đến ủng hộ anh. Trên mạng xã hội, netizen cũng đứng về phía thiếu gia này trong trận chiến gia tộc. Psi Scott cũng tiết lộ thêm chi tiết về di chúc mà ông bà ngoại để lại cho anh. Anh chưa từng được tiếp cận với di chúc, và khi đọc được, anh phát hiện ông bà để lại cho anh rất nhiều tài sản, hoàn toàn trái ngược với điều gia tộc tuyên bố là "không có gì". Điều gây sốc và gây đau lòng tiếp theo là ở trang cuối di chúc, bảo mẫu Mina (người xâm hại và bạo hành Psi Scott) xuất hiện với tư cách là "nhân chứng", được ký tên mà không hề do dự.

Về phía mẹ của Psi Scott, luật sư thông báo bà không thể trực tiếp tham gia hòa giải do sức khỏe yếu, căng thẳng tột độ, phải dùng thuốc. Luật sư nói mẹ của Psi Scott vô cùng đau lòng vì vụ việc liên quan đến những người bà yêu thương, và kết luận bằng câu nói kinh điển "Không người mẹ nào không yêu con mình". Hiện tại hòa giải có tiến triển tích cực nhưng vẫn cần những phiên tòa tiếp theo.

Ảnh: Nation