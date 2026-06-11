Nam nghệ sĩ cả nước biết mặt từng phải buôn đồng nát sống qua ngày, giờ ở biệt phủ lọt Top 14 kiến trúc ấn tượng nhất thế giới

Nam nghệ sĩ từng có tuổi thơ nhiều khó khăn trước khi trở thành cái tên nổi tiếng và sở hữu khối tài sản không phải dạng vừa.

Nhắc đến nghệ sĩ Xuân Hinh, nhiều khán giả sẽ nghĩ ngay đến danh xưng "vua hài đất Bắc" hay một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất trong lĩnh vực nghệ thuật truyền thống. Thế nhưng phía sau ánh hào quang ấy là tuổi thơ và quãng thanh xuân đầy nhọc nhằn mà ít người biết đến.

Quá khứ vất vả của nghệ sĩ Xuân Hinh

Sinh ra trong một gia đình có 7 anh chị em tại Bắc Ninh, NS Xuân Hinh là con trưởng nên từ nhỏ đã sớm gánh vác trách nhiệm phụ giúp cha mẹ. Cuộc sống khó khăn khiến ông phải làm đủ nghề để kiếm thêm thu nhập. Từ buôn gà, buôn lợn, bán nước mắm đến thu mua quần áo cũ, đồng nát, công việc nào có thể kiếm ra tiền ông đều không ngần ngại thử sức.

Ngay cả khi thi đỗ vào trường nghệ thuật, cuộc sống của NS Xuân Hinh vẫn chưa bớt vất vả. Trong khi bạn bè tập trung cho việc học, ông vẫn tranh thủ buôn bán, thu gom đồng nát để có tiền trang trải sinh hoạt. Những năm tháng vừa học vừa mưu sinh ấy đã trở thành ký ức không thể quên trong cuộc đời nam nghệ sĩ.

Nghệ sĩ Xuân Hinh có quá khứ vất vả, làm đủ nghề để trang trải cuộc sống

Chính xuất phát điểm nghèo khó đã giúp Xuân Hinh thấu hiểu giá trị của lao động và đồng tiền. Từ một chàng trai phải bươn chải đủ nghề để tồn tại, ông từng bước khẳng định tên tuổi trên sân khấu nghệ thuật dân gian.

Từ cuối những năm 1990 đến đầu 2000, NS Xuân Hinh nổi lên như hiện tượng chưa từng có. Thời băng đĩa còn thống trị, mỗi dịp Tết, đĩa hài NS Xuân Hinh gần như trở thành món ăn tinh thần bắt buộc của nhiều gia đình miền Bắc. Người ta gọi ông là "ông vua băng đĩa" cũng không sai, bởi nhà nhà đều có ít nhất một đĩa hài của ông.

Không chỉ dừng ở đĩa, NS Xuân Hinh còn là "bảo chứng cháy vé" mỗi lần diễn sân khấu. Các vở như Người ngựa - ngựa người, Lý Toét xử kiện hay Xúy Vân giả dại đều khiến khán giả chen chân mua vé. Có giai đoạn, cụm từ "đi xem Xuân Hinh" trở thành mốt, như cách người ta đi xem liveshow ca sĩ đình đám. Năm 1997, NS Xuân Hinh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, khẳng định vị trí không thể thay thế trong dòng chảy nghệ thuật truyền thống.

NS Xuân Hinh dần trở thành biểu tượng của sân khấu kịch miền Bắc, có sức ảnh hưởng đến nhiều thế hệ nghệ sĩ sau này

Khối tài sản kếch xù của "vua hài đất Bắc"

Sau hàng chục năm hoạt động nghệ thuật, Xuân Hinh sở hữu khối tài sản khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trong đó nổi bật nhất là quần thể nhà vườn rộng khoảng 5.000m2 tại Sóc Sơn. Công trình được ông dành gần 20 năm để hoàn thiện với kiến trúc mang đậm dấu ấn văn hóa Bắc Bộ.

Biệt phủ của Xuân Hinh gây choáng ngợp bởi quy mô đồ sộ cùng những con số đặc biệt. Nam nghệ sĩ từng tiết lộ công trình sử dụng khoảng 5 triệu viên ngói cổ và hơn 1 triệu viên gạch thất cổ được sưu tầm từ nhiều nơi. Không gian bên trong tái hiện nét kiến trúc truyền thống với nhà gỗ, ao cá, sân vườn và nhiều hạng mục mang giá trị văn hóa dân gian.

Ngoài giá trị vật chất, biệt phủ này còn mang giá trị tinh thần. Đó là nơi nghệ sĩ lưu giữ văn hóa truyền thống, trưng bày hiện vật liên quan đến tín ngưỡng Đạo Mẫu và tạo không gian để thế hệ trẻ tìm hiểu di sản dân gian. Có thể nói, NS Xuân Hinh không chỉ xây nhà cho mình, mà còn để lại dấu ấn văn hóa cho cộng đồng.

Điều khiến công trình này trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở giá trị vật chất. Biệt phủ của Xuân Hinh từng được tạp chí kiến trúc danh tiếng Domus đưa vào danh sách Top 14 công trình kiến trúc ấn tượng nhất thế giới.

Biệt phủ rộng 5.000 m2 của NS Xuân Hinh tại Sóc Sơn

Công trình này được nam danh hài tiến hành xây dựng suốt gần 20 năm, sử dụng 5 triệu viên ngói cổ và 1 triệu viên gạch thất cổ

Không gian, phong cách và từng chi tiết bên trong đều mang đậm dấu ấn văn hóa Bắc Bộ

Nghệ sĩ Xuân Hinh thường chia sẻ hình ảnh cuộc sống đời thường tại đây

Không chỉ nơi ở mà đây còn được xem là công trình dày công xây dựng và lọt Top 14 kiến trúc ấn tượng theo tạp chí Domus bình chọn

Cát xê của nghệ sĩ Xuân Hinh cao cỡ nào?

Không chỉ tài năng, nổi tiếng, NS Xuân Hinh còn được biết tới là "đại gia ngầm", giàu có khét tiếng trong giới nghệ sĩ miền Bắc. NSƯT Xuân Bắc từng tiết lộ mức cát xê của NS Xuân Hinh khủng tới mức: "Toàn bộ tiền thu mỗi chương trình là 10 thì riêng Xuân Hinh nhận được phải là 8".

Cách đây hơn hai thập kỷ, NSND Hồng Vân đã trả cho ông mức thù lao 12 triệu đồng - tương đương khoảng 4 cây vàng thời điểm năm 2001, một con số "khủng" so với mặt bằng chung lúc bấy giờ. Gần đây, khi hợp tác trong Bắc Bling, chính Hoà Minzy cũng thừa nhận không phải có tiền thì sẽ mời được nghệ sĩ gạo cội hợp tác. NS Xuân Hinh cũng thẳng thắn cho biết mức cát-xê bình thường của ông vượt ngoài khả năng của đàn em, nên đã để nữ ca sĩ tự quyết định thù lao như một sự ủng hộ và tôn trọng dành cho thế hệ trẻ.