Nhan sắc nữ NSND vừa lên chức chủ tịch, được đại gia yêu say đắm suốt 25 năm

Nữ nghệ sĩ từng nhiều lần cho biết chồng là người luôn ủng hộ cô theo đuổi đam mê. Dù là doanh nhân bận rộn, anh vẫn âm thầm đứng phía sau, tạo điều kiện để vợ cống hiến cho nghệ thuật và các hoạt động cộng đồng.