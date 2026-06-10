Trần Ngọc Vàng bị soi "bàn tay hư" khi chụp ảnh cùng Tóc Tiên, chỉ những người có tình ý mới thế

Cư dân mạng bàn tán về khoảnh khắc thân mật của Trần Ngọc Vàng và Tóc Tiên.

Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi một khoảnh khắc chụp ảnh chung của cả hai bất ngờ được cư dân mạng truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt. Trong bức hình được Tóc Tiên đăng lại trên trang cá nhân, cô diện váy vàng ôm sát khoe vóc dáng mảnh mai, rạng rỡ cười bên cạnh Trần Ngọc Vàng. Cả hai đứng sát nhau với biểu cảm tự nhiên, tạo nên khung hình mang cảm giác ngọt ngào như một cặp đôi đang hẹn hò.

Thế nhưng thay vì tập trung vào visual của hai nhân vật chính, dân mạng lại nhanh chóng phát hiện một chi tiết gây chú ý nằm ở vị trí bàn tay của Trần Ngọc Vàng. Nhiều người cho rằng góc chụp khiến bàn tay nam diễn viên trông như đang đặt ở khu vực khá nhạy cảm trên cơ thể Tóc Tiên. Chính chi tiết này nhanh chóng bị "zoom" cận cảnh, trở thành chủ đề bàn luận trên các diễn đàn giải trí. Với chi tiết "bàn tay hư" trong hậu trường, công chúng cho rằng sự thân thiết của Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng hơn mức đồng nghiệp thông thường. Một số cư dân mạng còn tiếp tục đặt dấu hỏi về mối quan hệ thực sự của cả hai.

Trần Ngọc Vàng bị soi bàn tay như đặt ở vị trí nhạy cảm trên người Tóc Tiên, ai nhìn cũng đỏ mặt

Tuy nhiên, khi quan sát kỹ hơn, nhiều cư dân mạng cho rằng đây chỉ là một khoảnh khắc đánh lừa thị giác. Thực tế, Trần Ngọc Vàng đang vòng tay qua vai Tóc Tiên và vị trí các ngón tay trùng với đường cổ áo của nữ ca sĩ nên dễ gây hiểu lầm khi nhìn thoáng qua. Dù vậy, bức ảnh vẫn khiến cộng đồng mạng không ngừng bàn tán bởi thời gian gần đây Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng liên tục vướng nghi vấn có mối quan hệ đặc biệt. Từ những tương tác thân thiết ngoài đời, loạt khoảnh khắc đồng hành trong quá trình quảng bá sản phẩm cho đến các cảnh tình cảm trên màn ảnh, cả hai đều nhiều lần trở thành đề tài được netizen mang ra "soi".

Trần Ngọc Vàng thoải mái có những tương tác thân mật với Tóc Tiên

Mối quan hệ giữa Trần Ngọc Vàng và Tóc Tiên

Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng bắt đầu được công chúng nhắc đến cùng nhau khi hợp tác trong MV mới. Trong dự án này, Trần Ngọc Vàng đảm nhận vai nam chính, vào vai người yêu của Tóc Tiên. Cả hai có nhiều phân cảnh tình cảm từ nắm tay, ôm ấp đến những cảnh hôn gây chú ý. Khi được hỏi về thông điệp của sản phẩm mới, Tóc Tiên nói: "Thông điệp nghe khá là cao cả. Nhưng Mình đã nghĩ và ngẫm, hóa ra tình yêu cũng là một điều cao cả mà. Nên thông điệp của mình chỉ đơn giản là: Dù trải qua bao gập gềnh trong cuộc đời, mình vẫn khát khao yêu và được yêu".

MV mới của Tóc Tiên gây tranh cãi vì những cảnh tình tứ bên Trần Ngọc Vàng

Khi vướng loạt tranh cãi liên quan đến cảnh hôn Trần Ngọc Vàng, Tóc Tiên cũng đáp trả. Cụ thể, khi nhận được ý kiến từ một khán giả: "Em đã từng thích chị, cho đến 1 năm gần đây và đỉnh điểm là MV này ạ, bị phản cảm quá ạ", Tóc Tiên không né tránh mà thẳng thắn chia sẻ quan điểm. Nữ ca sĩ cho biết: "Không sao cả em ạ. Chị mong em hạnh phúc bên người em thương. Và chị cũng mong chúng ta sẽ bình thường hóa việc phụ nữ tin mình xứng đáng với hạnh phúc có thể tỏa sáng như thế nào”.

Khi bị soi những con số bị cho là ngầm thể hiện "mật mã tình yêu" với Trần Ngọc Vàng thì Tóc Tiên lên tiếng: "Mọi người hỏi vụ này quá nên Tiên giải đáp cho câu chuyện không đi xa ạ. Đạo diễn không nghĩ ra được ngày nào nên lấy luôn sinh nhật 2 nhân vật và ngày ra MV cho nhanh gọn lẹ. Không có bất cứ ẩn ý gì đâu nha trời ơi".

Hàng chục cảnh hôn nhau giữa Trần Ngọc Vàng và Tóc Tiên xuất hiện trong MV

Về phía Trần Ngọc Vàng, giữa những bàn tán, tranh cãi sau khi đóng MV của Tóc Tiên thì anh lên tiếng: "Tui thích chúc chúng mình luôn hạnh phúc, luôn vui vì tui nghĩ đó là điều hạnh phúc nhất trên đời này. Dẫu tụi mình có thành công hay thất bại, có an ổn hay bấp bênh, có khó khăn hay là gian khổ thì điều quan trọng nhất vẫn là tụi mình hay luôn mỉm cười nhé. Cảm ơn vì đã bảo vệ yêu thương tui. Cảm ơn những lá chắn thép của tui. Càng được yêu thương như thế tui càng an tâm và tự tin hơn ạ".