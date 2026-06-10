Thiếu gia tài phiệt Thái Lan lộ diện trong phiên tòa hòa giải với mẹ ruột

Từng diễn biến trong vụ kiện này đang trở thành tâm điểm nóng trên truyền thông Thái Lan.

Vào ngày 10/6, thiếu gia tài phiệt Psi Scott đã tham dự phiên tòa hòa giải tranh chấp với mẹ ruột thuộc gia tộc Bhirombhakdi đứng sau thương hiệu bia Singha. Hiện tại, tòa án đang thụ lý vụ kiện mẹ ruột yêu cầu thu hồi lại tài sản ông ngoại đã cho Psi Scott vì cho rằng anh "bất hiếu". Trước đó, Psi Scott đã đứng ra tố cáo anh trai Pi Sunith Scott xâm hại tình dục mình nhiều năm, người trong gia tộc đều biết nhưng ngoảnh mặt làm ngơ.

Xuất hiện trong phiên tòa hòa giải này, Psi Scott diện vest nâu, có thần sắc khá thoải mái. Anh có mặt lúc 12h45 và được nhiều người bày tỏ sự ủng hộ. Nhóm luật sư của anh, do Panthep Puapongs dẫn đầu, tuyên bố sẵn sàng đấu tranh đến cùng trong vụ án này, tiết lộ những chi tiết quan trọng về tài sản thừa kế.

Psi Scott trả lời truyền thông. Clip: Bright TV

Psi Scott cùng đội ngũ luật sư tại phiên hòa giải hôm nay. Ảnh: Nation

Khi được các phóng viên hỏi về sự sẵn sàng cho phiên tòa, thiếu gia này trả lời: "Dù tôi đã sẵn sàng hay chưa, tôi vẫn phải tham dự". Khi được hỏi liệu có bất kỳ lo ngại nào không, anh chỉ đơn giản nói: "Tôi sẽ đi kiểm tra mọi việc trước, rồi sau đó sẽ quay lại và trả lời phỏng vấn khác". Về số tài sản bị mất từ két sắt, Psi Scott nói: "Tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết sau". Cuối cùng, anh cảm ơn những người hâm mộ đã đến ủng hộ mình.

Luật sư Panthep Puapongs cho biết phiên tòa hòa giải là thủ tục của tòa án. Tuy nhiên, hướng đi của các cuộc đàm phán sẽ phụ thuộc vào sự sẵn sàng và ý định của nguyên đơn (tức mẹ của Psi Scott). Người trực tiếp tham gia đàm phán phải là mẹ của ông Sai hoặc một người đại diện được chỉ định hợp lệ. Vẫn còn phải xem liệu nguyên đơn có trực tiếp tham gia đàm phán hay không.

Psi Scott đang khá tự tin. Ảnh: Nation

Về phía bị đơn, Psi Scott đã đích thân đến cùng với đội ngũ đàm phán và toàn bộ đội ngũ luật sư của mình. Luật sư đại diện cho biết ông đã chuẩn bị cho mọi tình huống và đã lập tất cả các kế hoạch dự phòng cần thiết, nhưng ông từ chối tiết lộ chi tiết vào thời điểm này. Họ sẵn sàng cho cả phiên tòa hòa giải và cả phiên tòa xét xử nếu hòa giải không thành. Đội ngũ luật sư của Psi Scott có đến 20 người, đã thảo luận và chuẩn bị thông tin chi tiết trên mọi khía cạnh, đảm bảo có thể xử lý mọi tình huống.

Về tình trạng tinh thần của Psi Scott, ông Panthep tin rằng thân chủ đang thư thái và tự tin vì đã nhận được đầy đủ thông tin, tư vấn và quy trình từ đội ngũ pháp lý. Nhận thấy đội ngũ đã chuẩn bị kỹ lưỡng và có kế hoạch dự phòng, ông Panthep cho rằng Psi Scott đang tự tin và có cái nhìn rõ ràng về các bước tiếp theo cần thực hiện.

Trước thềm phiên tòa, anh phát hiện két sắt chứa tài sản bà cho mình bị mất 1 số món. Ảnh: Nation

Luật sư Panthep cũng đề cập đến vấn đề tài sản thừa kế, cho biết cuộc họp của nhóm pháp lý 2 ngày trước đã hé lộ một số bằng chứng cho thấy bà ngoại của Psi Scott đã để lại cho anh tiền mặt và đồ trang sức trong di chúc, được cất giữ trong két sắt, mà giá trị chưa thể định giá được. Tuy nhiên, các cuộc điều tra cho thấy một số tài sản đã bị mất khỏi két sắt, và Psi Scott không liên quan đến việc mở két. Anh chỉ biết về di chúc từ bà của mình và về tài sản trong két sắt trong quá trình tranh chấp gia đình. Các tài sản bị mất hiện đang được điều tra chi tiết, và bằng chứng bổ sung đang được thu thập. Nếu phát hiện bất kỳ hành vi sai trái nào, hành động pháp lý sẽ được thực hiện đối với bất kỳ ai có liên quan.

Psi Scott cảm ơn người ủng hộ mình. Ảnh: Nation

Về khả năng nguyên đơn (mẹ của Psi Scott) không tham dự phiên hòa giải hôm nay, ông Panthep cho biết ông không muốn suy đoán, nhưng nhóm đã có kế hoạch dự phòng. Việc nguyên đơn vắng mặt có thể được hiểu theo nhiều cách, bao gồm cả việc có ý định tiếp tục vụ kiện hoặc ủy quyền cho luật sư hành động thay mặt họ. Sự thật sẽ được làm rõ trong phiên hòa giải.

Ông Panthep nhấn mạnh rằng trong suốt quá trình tố tụng pháp lý, nhóm cố vấn, nhóm luật sư và chính Psi Scott đã làm việc thống nhất, ưu tiên nhu cầu và nguyện vọng của anh. Họ đã thảo luận và lên kế hoạch cho mọi tình huống có thể xảy ra, giúp họ không gặp bất kỳ lo lắng hay áp lực nào trong các cuộc đàm phán ngày hôm nay. Về các thủ tục tố tụng hình sự trong tương lai, điều đó chủ yếu sẽ phụ thuộc vào ý định và quyết định của Psi Scott.