Song Hye Kyo cứ thế này ai mà chịu nổi!

Màn lộ diện mới nhất của Song Hye Kyo đang trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Song Hye Kyo được xem là biểu tượng nhan sắc, đại diện cho chuẩn mực vẻ đẹp Hàn Quốc trong nhiều năm qua. Vào ngày 10/6, danh xưng "minh tinh có visual huyền thoại" của Song Hye Kyo càng được củng cố qua loạt khoảnh khắc đời thường mới toanh của nữ diễn viên. Trên trang cá nhân, người đẹp The Glory đã chứng minh nhan sắc hoàn hảo của mình bằng cách để những kiểu tóc khác nhau, từ tóc ngắn đến tóc dài uốn xoăn gợn sóng. Nếu như mái tóc ngắn làm nổi bật vẻ sang chảnh, thanh lịch và đường nét gương mặt thanh tú của Song Hye Kyo, thì mái tóc dài lại mang đến vẻ mềm mại và nữ tính hơn cho minh tinh hàng đầu.

Hình ảnh Song Hye Kyo để kiểu tóc nào cũng đẹp nhanh chóng viral trên nhiều nền tảng, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận. Trên mạng xã hội, các netizen bình luận nữ diễn viên cứ trẻ đẹp, visual bất bại không 1 góc chết thế này, ai mà làm lại nổi. Theo các chuyên gia thẩm mỹ, Song Hye Kyo là ví dụ điển hình cho nhóm minh tinh sở hữu cấu trúc gương mặt cân đối, tỷ lệ hài hòa hiếm thấy với phần má đầy và đường nét mềm mại. Do đó, cô để tóc ngắn hay tóc dài đều hợp. Đặc biệt khi Song Hye Kyo cắt tóc ngắn, cô không những không lộ nhược điểm mà kiểu tóc này còn giúp nữ diễn viên trông sắc sảo, cuốn hút thị giác hơn.

Song Hye Kyo xứng danh "visual huyền thoại" của showbiz khi "cân đẹp" từ tóc ngắn...

... đến tóc ngắn. Ảnh: KoreaBoo.

Theo các chuyên gia thẩm mỹ, Song Hye Kyo là ví dụ điển hình cho nhóm minh tinh sở hữu cấu trúc gương mặt cân đối, tỷ lệ hài hòa hiếm thấy. Ảnh: Instagram.

Do đó, cô để kiểu tóc nào cũng hợp. Trong đó, mái tóc dài tôn lên nét đẹp nữ tính, dịu dàng của người đẹp Trái Tim Mùa Thu. Ảnh: Instagram.

Kiểu tóc bob ngang vai lại tôn lên vẻ sang chảnh, thanh lịch của Song Hye Kyo. Ảnh: Instagram

Còn kiểu tóc bob ngang tai ôm nhẹ lấy khuôn mặt lại giúp nữ diễn viên phô diễn những đường nét thanh tú, đồng thời tạo hiệu ứng gương mặt nhỏ gọn hơn. Ảnh: Instagram.

Ngọc nữ huy hoàng gần 3 thập kỷ, nhưng lận đận đường tình

Song Hye Kyo sinh năm 1981. Cô bước vào giới giải trí sau khi giành chiến thắng trong một cuộc thi người mẫu tuổi teen rồi nhanh chóng chuyển hướng sang diễn xuất và tạo dấu ấn mạnh mẽ với khán giả. Năm 2000, bộ phim Trái Tim Mùa Thu trở thành cột mốc quan trọng đưa Song Hye Kyo lên hàng ngôi sao hàng đầu châu Á. Thành công của tác phẩm này mở ra chuỗi vai diễn nổi bật trong sự nghiệp của cô. Tiếp đó, cô gây sốt với Full House (tựa Việt: Ngôi Nhà Hạnh Phúc) đóng cùng Bi Rain, rồi tiếp tục củng cố vị thế bằng siêu phẩm Hậu Duệ Mặt Trời khi sánh đôi cùng Song Joong Ki. Những bộ phim này không chỉ đạt rating ấn tượng mà còn góp phần lan tỏa tên tuổi của cô trên phạm vi quốc tế.

Ở giai đoạn sau, Song Hye Kyo lựa chọn những vai diễn trưởng thành và có chiều sâu tâm lý hơn. Tiêu biểu là The Glory, tác phẩm đánh dấu sự lột xác mạnh mẽ cả về hình tượng lẫn diễn xuất của minh tinh. Cô đồng thời cũng nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn và khán giả. Dù đã hoạt động gần ba thập kỷ, sức hút của Song Hye Kyo vẫn không hề giảm nhiệt. Cô được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc và diễn xuất tiêu biểu của Hàn Quốc, với phong cách thanh lịch và hình ảnh chuyên nghiệp bền bỉ theo thời gian.

Song Hye Kyo là quốc bảo nhan sắc lẫn diễn xuất của màn ảnh Hàn Quốc nhiều năm qua. Ảnh: Instagram.

Ở tuổi 44, Song Hye Kyo có rất nhiều thứ: sự nổi tiếng, giàu có, sắc đẹp. Thế nhưng, người đẹp này lại trắc trở trong chuyện tình cảm. Tính từ lúc vào showbiz đến nay, Song Hye Kyo từng công khai yêu Lee Byung Hun và Hyun Bin, vướng tin hẹn hò với loạt tài tử Song Seung Hun, Kim Min Jong, Kang Dong Won, Jo In Sung, Lee Byung Hun, Bi Rain... Đến năm 2017, cô kết hôn với nam diễn viên Song Joong Ki. Họ được xem là giấc mơ đẹp của showbiz Hàn Quốc. Từ Hậu Duệ Mặt Trời, Song Hye Kyo và Song Joong Ki bước ra đời thực với hào quang của cặp đôi quốc dân.

Thế nhưng, những lời tuyên thệ ngọt ngào trong đám cưới thể kỷ của họ sớm thành lời nói gió bay. Tháng 6/2019, khi Song Hye Kyo đang ở nước ngoài tham dự một sự kiện thời trang, Song Joong Ki bất ngờ nộp đơn ly hôn và công bố tin tức này với báo chí. Động thái của Song Joong Ki gây chấn động toàn châu Á. Cần biết rằng trong văn hóa Hàn Quốc, người chủ động nộp đơn ly hôn thường được nhìn nhận là bên "chịu tổn thương", còn người còn lại dễ bị xem là "có lỗi".

Tuyên bố ly hôn đi trước 1 bước của Song Joong Ki trên mặt báo đã khiến Song Hye Kyo nhanh chóng bị đẩy vào thế bị nghi ngờ phản bội chồng. Khi ấy, phía Song Joong Ki liên tục đưa ra những phát ngôn lấp lửng, nói rằng "không muốn tiết lộ chi tiết để tránh tổn thương người khác", trong khi bạn bè và người thân anh lại úp mở rằng nam diễn viên "đã chịu đựng nhiều". Cứ thế, cuộc hôn nhân của Song Hye Kyo - Song Joong Ki tan vỡ trong ồn ào chỉ sau 2 năm chung sống.

Hôn nhân của cặp đôi Hậu Duệ Mặt Trời tan vỡ trong ồn ào chỉ sau 2 năm cưới. Ảnh: Nate.

Sau ly hôn, Song Joong Ki đã đi thêm bước nữa với cựu diễn viên Katy Louise Saunders và có 2 con. Trong khi đó, Song Hye Kyo chọn độc thân. Cô tập trung cho sự nghiệp, trở nên trầm lắng và kín tiếng hơn. Không scandal tình ái, không tái hôn, chỉ có hình ảnh một người phụ nữ mạnh mẽ đi tiếp sau đổ vỡ.

Hiện tại, Song Hye Kyo vẫn lẻ bóng. Ảnh: Instagram.

Nguồn: KoreaBoo