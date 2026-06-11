Ngọc Trinh thừa nhận là "cục cưng của anh" giữa tin đồn hẹn hò Kiều Minh Tuấn

Chia sẻ mới nhất của Ngọc Trinh gây chú ý.

Từ sau thông tin một cặp sao hạng A bí mật hẹn hò 3 năm, Ngọc Trinh và Kiều Minh Tuấn liên tục được nhắc tên, dõi theo sát sao các động thái. Không nhắc đến tin đồn yêu đương, Ngọc Trinh lại có động thái gây chú ý. Cụ thể, trên trang cá nhân, người đẹp Trà Vinh đăng tải loạt ảnh trong chuyến du lịch biển. Trong bộ ảnh, Ngọc Trinh diện trang phục tông trắng với những đường cắt xẻ táo bạo, khoe nhan sắc được nhận xét ngày càng thăng hạng ở tuổi 37.

Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng chú ý hơn cả lại nằm ở phần chú thích đi kèm. Ngọc Trinh viết: "Cỡ vài năm nữa thôi là cục cưng của anh 40 tuổi rồi". Ngay lập tức, dòng trạng thái này trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn giải trí. Nhiều người bất ngờ khi Ngọc Trinh tự gọi bản thân là "cục cưng của anh" - cách xưng hô thường được sử dụng giữa các cặp đôi hoặc những người có mối quan hệ đặc biệt.

Giữa tin đồn hẹn hò, Ngọc Trinh bất ngờ "thả thính" thừa nhận là "cục cưng của anh"

Đáng chú ý, bài đăng xuất hiện trong bối cảnh Ngọc Trinh liên tục bị gọi tên trong các tin đồn tình cảm liên quan đến Kiều Minh Tuấn khiến netizen càng thêm xôn xao. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng Ngọc Trinh đang "đánh úp" người hâm mộ bằng một tín hiệu đặc biệt. Trong khi đó, nhiều ý kiến khác nhận định đây chỉ là cách nói vui của người đẹp sinh năm 1989 khi nhắc đến tuổi tác của bản thân.

Hiện tại, cả Ngọc Trinh lẫn Kiều Minh Tuấn đều chưa có bất kỳ phản hồi nào liên quan đến những đồn đoán đang lan truyền trên mạng xã hội. Mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ vẫn là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng, đặc biệt trong bối cảnh cả hai liên tục bị réo tên vào các tin đồn hẹn hò trong thời gian gần đây.

Những ngày qua, Ngọc Trinh vẫn đều đặn đăng ảnh cuộc sống, tụ họp bạn bè

Trong khi đó, Kiều Minh Tuấn cũng đăng những clip đu trend hài hước, không nhắc đến tin hẹn hò

Tin đồn hẹn hò giữa Ngọc Trinh và Kiều Minh Tuấn

Ngọc Trinh và Kiều Minh Tuấn bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội khi bị cư dân mạng gọi tên trong nghi vấn hẹn hò. Nguồn cơn xuất phát từ một bài đăng lan truyền trên các diễn đàn giải trí, tiết lộ về một cặp sao hạng A được cho là đã bí mật yêu nhau suốt nhiều năm nhưng chưa từng công khai mối quan hệ. Từ những "hint" được chia sẻ, nhiều cư dân mạng nhanh chóng liên hệ đến Ngọc Trinh và Kiều Minh Tuấn. Không chỉ từng nhiều lần hợp tác trong công việc, cả hai còn thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, dành cho đối phương những lời nhận xét tích cực trước truyền thông. Chính sự thân thiết kéo dài trong nhiều năm khiến nghi vấn tình cảm ngày càng được bàn luận rộng rãi.

Bên cạnh đó, netizen còn liên tục "soi" những tương tác của cả hai trên mạng xã hội. Một số người cho biết từng bắt gặp Ngọc Trinh và Kiều Minh Tuấn đi ăn riêng hoặc xuất hiện cùng nhau ngoài đời. Thậm chí, netizen còn soi nam diễn viên nhiều lần sử dụng các sản phẩm thuộc thương hiệu thời trang gắn liền với Ngọc Trinh.

Cư dân mạng phát hiện Kiều Minh Tuấn có những dấu hiệu đặc biệt dành cho Ngọc Trinh

Đáng chú ý, giữa lúc tin đồn lan truyền, cư dân mạng còn phát hiện Ngọc Trinh không nằm trong danh sách tài khoản được Kiều Minh Tuấn công khai theo dõi trên Instagram. Trên TikTok, nam diễn viên cũng chỉ theo dõi một số ít tài khoản quen thuộc. Chi tiết này tiếp tục làm dấy lên nhiều luồng ý kiến trái chiều, trong đó có người cho rằng Kiều Minh Tuấn thuộc tuýp kín tiếng và không có thói quen thể hiện các mối quan hệ cá nhân trên mạng xã hội.

Cả hai từng xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện

Trong một cuộc trò chuyện gần đây, khi được hỏi về dự định hôn nhân thì Ngọc Trinh nói: "Hiện tại tôi không đặt cột mốc khi nào có con hay lập gia đình nữa. Mấy năm trước, tôi đặt cột mốc nhưng không thành nên hiện tại tôi muốn để mọi thứ đúng thời điểm, tuỳ duyên, tuỳ người. Đặt rồi lại không đạt được thì tự gây áp lực cho bản thân, rồi lại buồn nữa. Tôi nghĩ là kệ đi, khi nào đúng người thì mình lấy, trời cho lúc nào có con thì mình có".

Về gu chọn bạn trai, cô chia sẻ: "Tôi thích một người đàn ông dành cho gia đình. Đừng gia trưởng, vì gia trưởng là không sống với tôi được. Tôi thích tuýp người của gia đình, dành nhiều thời gian cho gia đình, không cần phải quá giỏi, kiếm tiền nhiều hơn tôi. Tôi thích một mối quan hệ có sự đồng hành, hai người cùng nhau cố gắng kiếm tiền, làm việc, tối về dành nhiều thời gian cho nhau. Nếu một người đàn ông dành quá nhiều thời gian cho công việc mà không dành thời gian cho gia đình thì không phải gu của tôi hiện tại".

Ngọc Trinh từng chia sẻ không quá áp lực chuyện lấy chồng, sinh con

Ảnh: FBNV