Jennie (BLACKPINK) thành thảm họa

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Jennie (BLACKPINK) thế này?

Sáng 11/6, tờ Koreaboo đưa tin, Jennie (BLACKPINK) vừa trở thành tâm điểm công kích sau màn xuất hiện bên Rihanna ở lễ hội âm nhạc Governors Ball mới đây. Được biết, sau khi hoàn thành xong màn trình diễn của mình, Jennie đã dành thời gian tận hưởng tiết mục của các nghệ sĩ đồng nghiệp. Và tại đây, nàng rapper BLACKPINK đã được bắt gặp xuất hiện bên đàn chị Rihanna.

Việc 2 ngôi sao hàng đầu đứng cạnh nhau đã ngay lập tức khiến công chúng bàn tán không ngớt. Không chỉ quan sát màn tương tác giữa Jennie và Rihanna, nhiều khán giả còn bất ngờ tập trung mổ xẻ diện mạo cùng những hành vi cử chỉ của thành viên BLACKPINK ở màn lộ diện mới đây. Trong đó, cư dân mạng đang truyền tay nhau 1 hình ảnh không chỉnh sửa chụp Jennie từ góc nghiêng. Ở bức hình gây xôn xao, nữ idol Kpop gây bàn tán dữ dội với phụ kiện đính đá trên răng. Theo nhiều netizen, họ đã hết sức hoang mang, giật mình khi lần đầu thấy tấm ảnh này vì cứ tưởng nàng rapper BLACKPINK đang bị sâu răng. Thậm chí, 1 số khán giả còn gay gắt nhận xét rằng phong cách đính đá trên răng của Jennie đáng bị gọi là thảm họa vì đã khiến ngoại hình cô trở nên xuống cấp, khác xa với diện mạo sang chảnh trước kia.

Bên cạnh chủ đề ngoại hình, Jennie cũng gây xôn xao với những hành động được cho là làm lố bên cạnh Rihanna. Khi xem video mới đây của nàng rapper BLACKPINK tại Governors Ball, nhiều khán giả nhận định nữ ca sĩ cố tình hành động như vậy để gây sự chú ý trước mặt đàn chị. Trong 1 khoảnh khắc, Rihanna dường như cũng tỏ ra khó hiểu, bối rối trước cử chỉ có phần thái quá của đàn em 9X.

Trong hình ảnh được lan truyền mạnh mẽ mới đây, Jennie khiến nhiều khán giả giật mình vì cứ tưởng cô bị sâu răng. Nhiều netizen không ngần ngại gọi việc Jennie đính đá trên răng là thảm họa, trông mất vệ sinh. Ảnh: X

Hành động của Jennie bên Rihanna cũng bị cho là làm lố, cố tình gây sự chú ý trước mặt đàn chị. Trong 1 khoảnh khắc, Rihanna dường như đã tỏ ra khó hiểu trước hành động của đàn em



Màn xuất hiện của Jennie tại lễ hội âm nhạc Governors Ball năm nay đã khiến truyền thông tốn nhiều giấy mực. Ảnh: X

Trước đó không lâu, Jennie cũng từng gây ra tranh cãi dữ dội về mặt ngoại hình khi tham dự 1 sự kiện thời trang. Cụ thể hồi tháng 2 năm nay, nữ ca sĩ đã khiến khán giả cảm thấy thất vọng tràn trề trước phong cách thời trang mà cô mang tới show diễn Thu/Đông 2026 của 1 thương hiệu thời trang thể thao cao cấp mùa đông.

Nhiều khán giả khi ấy đã nhận xét, tổng thể phong cách của Jennie trông cực kỳ nặng nề và u ám. Thay vì mang tới sự kiện phong cách hiện đại, nữ thần tượng lại diện bộ trang phục tạo ra cảm giác bí bách, khó chịu cho người xem. Nhiều khán giả còn chê bai hết lời kiểu tóc và cách trang điểm của nữ idol sinh năm 1996 vào thời điểm đó. Theo những cư dân mạng này, lối trang điểm của Jennie trông lỗi thời, nhợt nhạt, không bắt kịp xu hướng thời thượng tại các sự kiện thời trang lớn.

Cũng trong sự kiện hồi tháng 2, nàng rapper BLACKPINK còn bị nhận xét là trông cực kỳ lạ lẫm đến mức 1 bộ phận khán giả dụi mắt rất nhiều lần rồi nhưng vẫn không thể nhận ra nổi nữ idol. Thậm chí, có ý kiến còn so sánh phong cách của Jennie tại sự kiện đó với 1 bà thím.

Jennie khiến công chúng hoang mang, ngỡ ngàng với màn lộ diện trong 1 sự kiện thời trang hồi tháng 2. Ảnh: Koreaboo

Jennie sinh năm 1996 tại Hàn Quốc, từng đi du học New Zealand trước khi về nước và đầu quân cho YG Entertainment. Cô ra mắt cùng BLACKPINK năm 2016. Jennie ngay lập tức gây chú ý với kỹ năng rap cực đỉnh và thần thái sang chảnh. Nhóm nhanh chóng trở thành một trong những nhóm nhạc nữ vĩ đại nhất lịch sử Kpop với hàng loạt bản hit tỷ view. Đến năm 2018, Jennie là thành viên đầu tiên của BLACKPINK ra mắt solo với bản hit mang tên SOLO. Ca khúc đã càn quét các bảng xếp hạng và xác lập vị thế của cô như một nghệ sĩ độc lập đầy tài năng.

Nhờ gu thẩm mỹ tinh tế và khả năng cân mọi loại trang phục, Jennie được mệnh danh là “Chanel sống” và là 1 trong những IT Girl có sức ảnh hưởng lớn nhất ngành thời trang thế giới. Cuối năm 2023, Jennie thành lập công ty riêng ODD ATELIER để phát triển sự nghiệp solo. Cô liên tục gặt hái thành công với các bản hợp tác quốc tế và các dự án âm nhạc cá nhân sâu sắc hơn, khẳng định tầm nhìn của một nữ doanh nhân kiêm nghệ sĩ thực thụ ở tuổi 30.

Trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng, sang chảnh trên sân khấu hay trong các bộ ảnh thời trang, Jennie ngoài đời được đồng nghiệp và người hâm mộ nhận xét là người khá nhút nhát, ấm áp và cực kỳ yêu thương động vật (đặc biệt là chú chó Kuma). Về đời tư, Jennie từng hẹn hò những nam thần đình đám Kpop như Kai (EXO), G-Dragon và V (BTS).

Jennie là thành viên nổi bật, hút fan hàng đầu trong BLACKPINK. Ảnh: Instagram

Nguồn: Koreaboo