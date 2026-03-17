Chuyện gì đang xảy ra với Ngọc Phước ở Đảo Hoa hậu?

Vở kịch Đảo Hoa Hậu nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả thời gian gần đây. Với sự tham gia của dàn diễn viên trẻ cùng nội dung mang màu sắc hài hước, vở diễn nhanh chóng gây chú ý và liên tục rơi vào tình trạng “cháy vé” ngay khi mở bán. Trong tối 15/3, Đảo Hoa Hậu tiếp tục được trình diễn trước đông đảo khán giả. Đáng chú ý, dưới hàng ghế khán giả còn có sự xuất hiện của nhiều gương mặt quen thuộc như Đỗ Nhật Hà, Thảo Nhi Lê, LyLy…

Theo kịch bản của vở diễn, các nhân vật tham gia một cuộc thi hoa hậu trên đảo và phải lần lượt thể hiện phần thi tài năng. Trong phân đoạn này, Ngọc Phước trở thành một trong những nhân vật gây chú ý khi xuất hiện với màn trình diễn cực kỳ sôi động và tràn đầy năng lượng. Ngay từ những phút đầu, nữ diễn viên đã nhanh chóng khuấy động sân khấu bằng phong thái tự tin và lối diễn cuốn hút.

Đặc biệt, điểm nhấn trong tiết mục của cô là màn đu vòng trên không. Tuy nhiên, sự cố bất ngờ đã xảy ra ngay trên sân khấu. Theo quan sát, Ngọc Phước có vài khoảnh khắc bối rối khi liên tục ra hiệu về phía hậu trường để ê-kíp hỗ trợ đưa chiếc vòng xuống đúng vị trí. Dù vậy, chiếc vòng vẫn không được hạ xuống như dự tính.

Ngọc Phước gặp sự cố khi trình diễn Đảo Hoa hậu suất ngày 15/3

Trước tình huống ngoài kịch bản, các diễn viên khác nhanh chóng xử lý bằng cách dựng thêm tình huống hài, cho rằng nhân vật của Ngọc Phước "bị hại" nên không thể thực hiện phần thi đu vòng. Nhờ sự ứng biến nhanh chóng này, tiết mục vẫn tiếp tục diễn ra và không làm gián đoạn mạch của vở kịch. Nữ diễn viên gần như suýt bật khóc và xin được thực hiện lại phần biểu diễn của mình. Khi dây đu vòng được kéo xuống lần nữa, cô thử thực hiện động tác nhưng vẫn không thể xoay vòng như dự tính ban đầu. Sau đó, Ngọc Phước rưng rưng rời vào phía trong sân khấu.

Khoảnh khắc này khiến nhiều khán giả có mặt tại rạp không khỏi tiếc nuối cho nữ diễn viên, bởi ai cũng biết cô đã tập luyện khá nhiều để thực hiện màn biểu diễn này. Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến dành lời khen cho dàn diễn viên của Đảo Hoa Hậu vì cách xử lý tình huống nhanh nhạy. Những mảng miếng hài được đưa ra tự nhiên đến mức nhiều người tưởng rằng đó là một phần kịch bản chứ không phải sự cố thật.

Ngọc Phước gặp sự cố vì chiếc vòng đu quay không hoạt động như cô mong muốn

Dàn sao Đảo Hoa hậu đã có màn ứng biến hợp lý để "cứu" tiết mục sự cố của Ngọc Phước

Ngọc Phước từng xuất hiện với vai trò trợ diễn cho bạn thân trong chương trình Thách Thức Danh Hài 2016 . Khi đó, Trấn Thành đã dành lời khen ngợi: "Em cực kỳ năng khiếu. Em theo diễn viên hài là rất tiềm năng". Đến năm 2021, Ngọc Phước chính thức trở thành Quán quân Cười Xuyên Việt với số điểm cao ngất ngưởng. Sau đó, nữ diễn viên tham gia các dự án như: Gia Đình Cục Súc, Chị Em Sò Lụa ... và gây ấn tượng bởi lối diễn xuất tự nhiên, hài hước. Ngọc Phước cũng từng để lại ấn tượng khi tham gia Chị đẹp Đạp Gió.

Ngọc Phước là một trong những diễn viên hài hước, duyên dáng trong Đảo Hoa Hậu

Đảo Hoa Hậu lấy bối cảnh một cuộc thi sắc đẹp tổ chức trên đảo hoang, nơi các thí sinh không chỉ so kè nhan sắc mà còn liên tục bước vào những màn ứng xử đầy bất ngờ. Thời gian qua, các suất diễn của vở kịch liên tục rơi vào tình trạng cháy vé, thậm chí có thời điểm hàng nghìn khán giả phải xếp hàng trực tuyến chỉ để săn cho mình một chỗ ngồi. Vở diễn quy tụ dàn diễn viên quen mặt như BB Trần, Ngọc Phước, Hải Triều, Bé 7… cùng nhiều khách mời, tạo nên sức hút mạnh mẽ ngay từ những suất diễn đầu tiên.

Đảo Hoa hậu tạo nên cơn sốt vé vì quy tụ nhiều diễn viên hài hước, mảng miếng linh hoạt

