Lý do vé Đảo Hoa Hậu khốc liệt hơn thi đại học, tỉ lệ 1 chọi 8 khiến chợ đen bán giá gấp 10 lần

"Đảo Hoa Hậu" là một trong những vở kịch đang hot dạo gần đây với sự góp mặt của dàn diễn viên vô cùng duyên dáng như Bé 7, BB Trần, Ngọc Phước, Hải Triều và vô số tên tuổi quen mặt khác. Sức hút của tác phẩm này được minh chứng bằng việc mở bán đợt nào là y như rằng cháy vé ngay đợt đó.

"Đảo Hoa Hậu" vừa mở bán vé hai suất diễn 15/3 và 22/3

Mới đây, "Đảo hoa hậu" đã chính thức mở bán 2 suất diễn ngày 15/03 và 22/03, đồng thời đổi địa điểm từ nhà hát Thanh Niên sang nhà hát Bến Thành, địa điểm diễn có nhiều chỗ ngồi hơn nhưng rạp vẫn rơi vào tình trạng trắng vé tương tự chỉ trong vòng một nốt nhạc. Đỉnh điểm của cơn sốt vé là khi hệ thống ghi nhận hàng chờ trực tuyến xếp hàng chờ mua lên đến con số 8000 người cùng lúc, trong khi chỗ ngồi ở Nhà hát Bến Thành chỉ có 1000 chỗ. Được biết, đổi sang địa điểm diễn mới, "Đảo hoa hậu" có 4 hạng ghế với mức giá từ 350 nghìn - 500 nghìn đồng. Tính đến hiện tại, toàn bộ hai suất diễn tháng 3 đều đã được tẩu tán sạch sẽ.

Diễn viên Ngọc Phước cũng đăng tải về tình trạng hàng chờ đến hơn 7 nghìn người. (Ảnh chụp màn hình)

Vé của hai suất diễn đều đã hết sạch ngay vài phút mở bán. (Ảnh chụp màn hình)

Sức hút của "Đảo hoa hậu" không chỉ đến từ những cái tên bảo chứng phòng vé như BB Trần, Ngọc Phước hay Hải Triều, mà còn nằm ở sự đầu tư "khủng" chưa từng thấy trên sân khấu kịch. Điều khiến khán giả thích thú chính là trải nghiệm "bóc sít rịt" dàn khách mời sao hạng A xuất hiện bất ngờ trong mỗi suất diễn. Khán giả sẽ không bao giờ biết được đêm mình đi xem sẽ có sự góp mặt của Hương Giang, Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh hay một "chị đẹp" nào đó đang hot làm giám khảo ẩn danh trực tiếp đặt câu hỏi cho thí sinh.

Phạm Quỳnh Anh xuất hiện bất ngờ tại "Đảo Hoa Hậu". Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Bên cạnh đó, phần phục trang được đầu tư công phu như một cuộc thi nhan sắc thực thụ với dàn thí sinh diện đồ từ các nhà thiết kế danh tiếng, mỗi đêm một bộ không trùng lặp, tạo nên một bữa tiệc thị giác mãn nhãn. Đạo diễn chia sẻ: "Trang phục của tất cả các bạn diễn viên đầu tiên phải xin tài trợ từ nhà thiết kế. Các bạn tận dụng mối quan hệ với nhà thiết kế để mượn đồ. Mấy đồ của các nhà thiết kế Việt Nam hầu như là các bạn mặc hết rồi. Khi đọc lên tên của nhà thiết kế có thể nhiều hơn tên của diễn viên luôn. Cho nên mọi người thấy mất bộ đồ dạ hội rất là đa dạng về màu sắc, kiểu dáng".

Trang phục của các diễn viên luôn được thay đổi để mang đến sự mới mẻ cho khán giả. Ảnh: Đi Soi Sao Đi

Nội dung vở kịch khéo léo bám sát trào lưu "thi hoa hậu", biến sân khấu truyền thống thành một sân chơi sắc đẹp kịch tính nhưng đầy ắp tiếng cười và những thông điệp suy ngẫm về góc khuất giới giải trí. Chính sự ứng biến linh hoạt, duyên dáng của dàn diễn viên cùng hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội đã biến vé đi xem "Đảo Hoa Hậu" thành một báu vật mà bất kỳ ai cũng khao khát săn lùng.

Chính vì thế, nhiều khán giả không săn được vé liên tục bày tỏ sự tiếc nuối trên khắp các trang mạng xã hội. Thậm chí họ còn ngậm ngùi ví von rằng việc giành giật thành công một suất đi xem show ca nhạc quốc tế đình đám của Taylor Swift có khi còn dễ thở hơn săn vé xem kịch. Một tài khoản đã để lại dòng trạng thái dở khóc dở cười rằng "Không thể tin là săn vé The Eras Tour thành công nhưng không săn nổi vé Đảo Hoa Hậu". Không dừng lại ở đó, nhiều người vì quá tuyệt vọng đã phải lên mạng xã hội để hỏi thăm cộng đồng mạng "Có cách nào để mua được vé coi Đảo Hoa Hậu hông mọi người hay vở kịch đó thật ra chỉ là một lời đồn".

Nhiều khán giả không mua được vé đã bày tỏ sự tiếc nuối trên mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình)

Nắm bắt được nhu cầu vượt xa nguồn cung, thị trường chợ đen đã bắt đầu hoạt động vô cùng sôi nổi. Những tấm vé có vị trí đẹp đang bị đẩy giá lên cao gấp hai đến gấp ba lần so với giá niêm yết ban đầu. Đơn cử như vé bán lại trên ứng dụng phân phối vé chính thức của "Đảo hoa hậu" đã lên đến 3,5 triệu đồng cho hạng vé khu vực lầu, mặc dù giá gốc của hạng ghế này chỉ 350 nghìn đồng.

Giá vé bán lại trên nền tảng phân phối vé chính thức bị đẩy lên cao. (Ảnh chụp màn hình)

Đã có không ít người mạo hiểm vung tiền mua lại với mức giá chín trăm ngàn đồng cho một cặp vé, trong khi giá gốc chỉ dao động từ hai trăm năm mươi ngàn đến ba trăm năm mươi ngàn đồng một vé. Trước tình trạng xuất hiện nhiều vé giả và chiêu trò lừa đảo chuyển khoản, Nhà Hát Thanh Niên từng lên tiếng phát ra thông báo khẩn. Ban tổ chức khuyên người hâm mộ giữ tỉnh táo, kiên quyết nói không với thị trường chợ đen và chỉ nên giao dịch qua các kênh phân phối chính thức để bảo vệ quyền lợi của mình.