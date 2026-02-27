Chưa từng có tiền lệ: Một app giao đồ ăn nay lại dám làm điều này

Chỉ cần lướt qua cái tên "Tổng tài ăn cơm ngon tôi giao", không ít người đã phải khựng lại khoảng 5 giây vì độ "cờ-ring" vượt mức chịu đựng. Ai mà ngờ kịch bản "xé toang mọi định luật logic" giữa nàng tài xế tận tâm và gã tổng tài cầu toàn đến từ ShopeeFood lại khiến cộng đồng mạng "cày" sạch 15 tập chỉ trong một nốt nhạc và tiếp tục chờ đợi các tập tiếp theo.

Vừa mở đầu với 15 tập phát sóng, bộ phim ngắn "Tổng tài ăn cơm ngon tôi giao" của ShopeeFood hứa hẹn biến giờ nghỉ trưa thành khung giờ hóng drama của hội mê phim tổng tài.

Từ một đơn hàng đồ ăn đến câu chuyện tình drama chưa thấy hồi kết

Câu chuyện bắt đầu với Chi, cô sinh viên truyền thông 20 tuổi chọn làm tài xế giao đồ ăn để tích góp tiền cho ước mơ du học ngành văn hóa ẩm thực. Quên mấy anh tổng tài tặng kim cương đi, ShopeeFood vừa trình làng một "tổng tài hệ khó tính" - giám đốc của Công ty TDlive, khiến dân mạng cạn lời. Chỉ vì một đơn hàng định mệnh, cô sinh viên shipper 20 tuổi đã vô tình va phải gã giám đốc cầu toàn tới mức dùng nhiệt kế đo... độ nóng của cơm trưa. Cuộc gặp gỡ tưởng như chỉ một lần thoáng qua này lại trở thành điểm khởi đầu ngang trái cho hàng loạt tình huống vừa oái oăm vừa ngọt ngào.

Kịch bản thách thức mọi giới hạn chịu đựng xoay quanh "chuyện tình tay ba" giữa Chi - tài xế ShopeeFood tận tâm, Phúc - tổng tài cầu toàn, lạnh lùng và Tâm - food reviewer hào nhoáng.

Đơn hàng đầu tiên mà gặp ngay vị giám đốc "khó tính" đòi hỏi món ăn phải nấu chính xác nhiệt độ, không váng dầu… khiến Chi không biết phải làm như thế nào.

Drama chưa dừng lại ở đó khi Chi vô tình rơi vào "tầm ngắm" của Tâm - food reviewer top 1 tại TDlive, cũng là cô bạn thân từ lâu đã yêu đơn phương Phúc. Chỉ một sự cố trong buổi livestream đã khiến cô tài xế trẻ tuổi bị đưa thẳng vào "sổ đen", mở ra chuỗi ngày đối mặt với những màn "trả đũa" từ team chị đẹp.

Chẳng hiểu "trời xui đất khiến" thế nào, nàng tài lại hồn nhiên nhảy thẳng vào giữa buổi livestream nghìn mắt xem của Tâm - Food Reviewer Top 1 làm chuỗi ngày giao hàng đau khổ của Chi bắt đầu từ đây.

Mối tình "cảm lạnh" này sẽ đi về đâu khi nữ tài xế nhỏ bé chính thức tuyên chiến với Food Reviewer Top 1 để giành lấy sự công nhận của vị tổng tài khó ở? Liệu có cú "quay xe" nào khiến dân tình phải ngã ngửa ở phút cuối? Đón xem các tập tiếp theo của "Tổng tài ăn cơm ngon tôi giao" để không bỏ lỡ drama kịch tính nhất giờ nghỉ trưa!

Mỗi lần giao đơn tới công ty tổng tài là một lần Chi được "khui hộp mù", khi thì ngọt ngào muốn xỉu, lúc thì dở khóc dở cười.

Độ "cringe" vượt ngưỡng nhưng độ "cuốn" thì vượt mọi giới hạn

Mang màu sắc tổng tài ngôn tình quen thuộc, mỗi tập phim vỏn vẹn vài phút kết hợp tình tiết diễn ra dồn dập không có chỗ ngơi nghỉ, lời thoại cường điệu vừa đủ để gây cười nhưng vẫn giữ được độ kịch tính. Chính cấu trúc này khiến người xem rơi vào chiếc bẫy quen thuộc: "xem nốt tập nữa thôi", nhưng rồi nhận ra mình đang ngồi hóng tập mới ra mắt.

Nhưng kịch chưa phải là tất cả! Thứ thực sự "thao túng" người xem chính là sự xuất hiện của dàn "vedette" nóng hổi: Từ bát bún bò nghi ngút khói, bún thang đầy ắp topping đến tô phở bò tái lăn đậm đà được quay cận cảnh đến từng... giọt dầu. Hãy chuẩn bị sẵn app ShopeeFood trên tay, vì dự là xem xong drama, cơn đói sẽ tấn công bạn còn nhanh hơn cả cách tổng tài rơi vào lưới tình đấy!

Người xem cũng phải "khó lòng cưỡng lại" trước độ ngon mắt của các món ăn xuất hiện trong phim.

"Tổng tài ăn cơm ngon tôi giao" dự kiến kéo dài 60 tập, phát sóng vào 12H trưa thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu hàng tuần trên YouTube @ShopeeFood_VN.

Dù kịch bản có "ngang trái" đến đâu, thì 12H trưa mỗi ngày phát sóng chắc chắn sẽ là lúc dân tình vừa xuýt xoa trước tô phở bò tái lăn, vừa "chau chân mày" hóng xem ShopeeFood sẽ tung chiêu kịch bản gì tiếp theo. Với lịch chiếu này, hội văn phòng đã có thêm "món ăn tinh thần" vào giờ nghỉ trưa, còn hội sinh viên thì có lý do chính đáng để vừa ăn vừa cày phim rồi đấy!