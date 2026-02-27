Uống 20 ly trà và nạp nước ngọt ngay khi mở mắt, thói quen độc lạ giúp Elon Musk và Bill Gates điều hành đế chế nghìn tỷ

Nhiều người trẻ vẫn thường hay bắt đầu ngày làm việc bằng tiếng lách cách của máy pha cà phê hay một ly bạc xỉu vội vã mua bên đường. Với số đông, caffeine là thức uống hiệu quả để thoát khỏi cơn ngáy ngủ. Nhưng trong thế giới của những người vận hành những công ty tỷ đô, ly đồ uống trên tay họ không đơn thuần là thói quen, mà là một sự phản ánh trung thực về bản ngã và cách họ kiểm soát cuộc đời mình.

Có một thời điểm vào năm 2014, thế giới khá bất ngờ khi biết Elon Musk tiêu thụ tới 8 lon Diet Coke và nhiều tách cà phê lớn mỗi ngày. Với một người làm việc 100 giờ mỗi tuần và coi việc ngủ trên sàn nhà máy là điều hiển nhiên, caffeine khi đó là một thức uống bổ trợ hiệu quả. Ông đẩy cơ thể đến tận cùng giới hạn, dùng caffeine để ép bộ não phải thức tỉnh ngay cả khi các tế bào đã mệt nhoài.

Elon Musk từng uống rất nhiều Diet Coke mỗi ngày

Tuy nhiên, ông thừa nhận mình đã rơi vào trạng thái kích thích quá độ, tâm thần luôn hồi hộp và lo âu. Nên sau đó, ông đã cắt giảm xuống còn 1 đến 2 lon Diet Coke không caffeine để bảo vệ sức khoẻ.

Trái ngược với sự dồn dập của Elon Musk, Jeff Bezos lại chọn một cách tiếp cận mang tính triết học hơn. Ông gọi buổi sáng của mình là "thời gian thiêng liêng" với khái niệm puttering - làm những việc nhỏ nhặt một cách thong thả. Với ông, ly cà phê sáng không phải là công cụ để kích hoạt trạng thái chiến đấu ngay lập tức. Ông nhâm nhi nó bên tờ báo giấy, ăn sáng cùng gia đình và tuyệt đối không chạm vào điện thoại.

Jeff Bezos bắt đầu buổi sáng lành mạnh

Lý do đằng sau thói quen này cực kỳ sâu sắc, Jeff Bezos muốn bảo vệ sự tươi mới của tâm trí. Ông tin rằng những quyết định quan trọng cần được đưa ra khi bộ não chưa xử lý nhiều việc bởi hàng nghìn email hay những tin tức nhiễu loạn trên mạng xã hội. Ly cà phê của Bezos vì thế mang hương vị của sự tự do và quyền kiểm soát.

Suốt nhiều thập kỷ, vị tỷ phú Bill Gates vẫn giữ thói quen uống Diet Coke ngay khi thức dậy. Ông không quan tâm đến sự sang trọng của những hạt cà phê thượng hạng, ông cần một thức uống để cung cấp đủ năng lượng cho những giờ đọc sách và nghiên cứu căng thẳng. Nó giống như chiếc đồng hồ Casio trên tay ông, đơn giản nhưng chưa bao giờ sai số.

Bill Gates có thói quen uống Diet Coke khiến nhiều người bất ngờ

Ở một thái cực khác, Richard Branson lại chọn trà làm tri kỷ. 20 tách trà mỗi ngày là con số không tưởng đối với nhiều người, nhưng với ông, đó là một dòng chảy năng lượng nhẹ nhàng và liên tục. Thay vì sự tỉnh táo của caffeine do cà phê mang lại, trà giúp ông duy trì sự tỉnh táo ổn định để vận hành hàng trăm công ty thuộc Virgin Group. Kết hợp với việc thức dậy lúc 5 giờ sáng để tập thể dục, Richard Branson đã tạo ra một hệ thống năng lượng tự thân giúp ông kéo dài thời gian làm việc hiệu quả thêm 4 giờ mỗi ngày.

Richard Branson duy trì sự tập trung trong công việc bằng trà

Điểm chung lớn nhất của những bộ não nghìn tỷ này không nằm ở việc họ uống gì, mà ở cách họ thiết lập "bộ lọc" cho buổi sáng. Một nghiên cứu trên 200 CEO hàng đầu cho thấy, họ đều dành ít nhất 30 phút đầu ngày để tĩnh lặng, suy ngẫm hoặc lập kế hoạch thay vì phản ứng lại với thế giới bên ngoài qua màn hình điện thoại.

