Bị bóc phốt thái độ chảnh chọe nhưng "hướng dẫn viên" ở Mũi Điện lại khiến ai cũng tranh nhau thuê

Chú chó dẫn đường từng gây sốt tại Mũi Điện (Phú Yên) mới đây lại tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện trong một video trải nghiệm độc đáo. Thay vì những góc máy check-in quen thuộc của du khách, nội dung này gây bất ngờ khi khai thác trực tiếp "tiếng lòng" và góc nhìn của nhân vật chính là chú chó vàng.

Chú chó dẫn đường ở Mũi Điện từng khiến mạng xã hội xôn xao

Mới đây, một video do bạn trẻ thực hiện đã mô phỏng lại toàn bộ hành trình dẫn khách dưới lăng kính của chú chó. Điều khiến đoạn clip này trở nên đặc biệt và thu hút hàng ngàn lượt xem chính là phần lồng tiếng khớp với từng hành động, giúp người xem nghe được những suy nghĩ cực kỳ "đanh đá" nhưng cũng rất chuyên nghiệp của hướng dẫn viên bốn chân này.

Góc nhìn mới lạ của chú chó vàng dẫn đường khiến người xem vô cùng thích thú

Xuyên suốt hành trình từ chân núi lên đến ngọn hải đăng, video không chỉ mang tính giải trí mà còn lồng ghép khéo léo các kiến thức sinh học. Người xem hiểu thêm về việc tại sao loài chó có thể leo núi liên tục nhờ cấu tạo bốn chân giúp phân bổ trọng lượng đều, hay cơ chế khứu giác mạnh gấp hàng chục ngàn lần con người giúp chúng tự tạo ra "bản đồ mùi hương" mà không cần Google Maps. Đặc biệt, video còn đưa ra những lời cảnh báo quan trọng về việc không nên cho chó ăn chocolate hoặc đồ quá mặn vì gây nguy hiểm cho hệ tiêu hóa.

Video đặc biệt nói lên tiếng lòng của chú chó và cách chú chó này dẫn đường cho du khách

Sự nổi tiếng của "hướng dẫn viên" đặc biệt này không dừng lại ở những đoạn clip viral mà còn được bảo chứng bằng những đánh giá 5 sao trên Google Maps. Cách Vàng chỉ đường khiến nhiều người phải thốt lên là quá có tâm. Thay vì chạy mất hút, chú luôn duy trì một khoảng cách nhất định, cứ đi được một đoạn lại dừng lại, ngoái đầu kiểm tra xem khách có theo kịp không rồi mới tiếp tục hành trình.

Đặc biệt, tại những ngã rẽ dễ gây nhầm lẫn trên đường lên Mũi Điện, Vàng sẽ đứng chặn ngay lối đi đúng, kiên nhẫn đợi đến khi du khách xác nhận đã thấy mình mới bắt đầu dẫn bước tiếp theo. Nhiều tài khoản trên Google Maps đã không tiếc lời khen ngợi: "Dẫn đường cực uy tín, không hề có tình trạng đem con bỏ chợ", hay "Dịch vụ 5 sao, chi phí chỉ là vài miếng xúc xích hoặc lương khô nhưng sự nhiệt tình thì hơn hẳn hướng dẫn viên chuyên nghiệp". Chính thái độ làm việc "nghiêm túc" và khả năng điều hướng chuẩn xác đã giúp vị trí của chú chó vàng trở thành một điểm đến không thể bỏ qua, nhận về hàng loạt điểm tuyệt đối từ cộng đồng du lịch trong và ngoài nước.

Chú chó vàng ở Mũi Điện được nhiều du khách đánh giá 5 sao

Dưới phần bình luận, cộng đồng mạng tỏ ra thích thú trước sự sáng tạo của video này. Nhiều người khen ngợi sự dễ thương và thông minh của chú chó, đồng thời thừa nhận rằng cách tiếp cận nội dung "nhập vai" giúp họ cảm thấy gắn kết và thấu hiểu loài vật hơn. Một số du khách từng đến Mũi Điện cũng vào xác nhận về sự tận tâm của "anh bạn" này, khi luôn đứng đợi khách ở những đoạn đường dễ lạc và chỉ tiếp tục di chuyển khi thấy mọi người đã đi đúng hướng.

Hiện tại, hình ảnh chú chó vàng dẫn đường vẫn đang được lan tỏa mạnh mẽ, góp phần tạo nên một nét đặc trưng thú vị cho du lịch Phú Yên trong mắt bạn bè quốc tế và du khách trong nước.

Ảnh: The Cod Show