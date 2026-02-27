Du khách thích thú check-in Hải Vân Quan trong sương mù

Chiều 26/2, Hải Vân Quan chìm trong màn sương mù dày đặc, tạo nên khung cảnh huyền ảo như chốn bồng lai. Những lớp mây trắng lững lờ trôi, bao phủ các bức tường thành cổ kính, khiến nơi đây trở thành điểm check-in hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách và bạn trẻ.
Đỉnh Hải Vân Quan không chỉ là điểm tham quan mà còn là nơi lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ của du khách. Nằm ở độ cao hơn 490 m so với mực nước biển, Hải Vân Quan từ lâu đã trở thành điểm dừng chân quen thuộc trên cung đường nối liền Đà Nẵng và Huế. Những bức tường thành cổ kính cùng khung cảnh núi rừng hùng vĩ tạo nên sức hút riêng, giúp di tích này luôn giữ vị trí đặc biệt trong hành trình khám phá miền Trung.
Theo ghi nhận của PV, từ khoảng 16h, nhiều nhóm du khách đã có mặt tại Hải Vân Quan để tham quan, chụp ảnh và tận hưởng không khí se lạnh đặc trưng của vùng núi cao.