TP Hồ Chí Minh đẹp quyến rũ trong loạt ảnh "săn"hoàng hôn

Trên các cây cầu và trục đường lớn, dòng xe ken dày trong ánh đèn pha hòa cùng nền trời rực lửa, tạo nên những khuôn hình đậm chất điện ảnh. Mặt trời đỏ au lơ lửng phía chân trời, mây tầng cuộn vệt dài như dải lụa, phản chiếu sắc màu xuống mặt đường và các tòa nhà cao tầng.

Trước khoảnh khắc thiên nhiên ngoạn mục ấy, giới nhiếp ảnh và những người yêu chụp hình đã nhanh chóng "bắt trend". Nhiều nhóm mang theo máy ảnh, chân máy, đứng dọc các tuyến đường, trên cầu hoặc những điểm cao để săn trọn khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống. Không ít người chờ đợi hàng giờ chỉ để ghi lại vài phút bầu trời chuyển sắc.

Trên mạng xã hội, loạt ảnh hoàng hôn TP Hồ Chí Minh nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn, với hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận. Nhiều người cho rằng hiếm khi thành phố lại xuất hiện gam màu rực rỡ và đồng đều đến vậy, khiến khung cảnh vốn quen thuộc trở nên lạ lẫm, đầy chất thơ.

Giữa nhịp sống hối hả, khoảnh khắc hoàng hôn rực lửa như một điểm dừng thị giác, khiến người ta chậm lại đôi chút để ngắm nhìn và cảm nhận vẻ đẹp rất riêng của thành phố mang tên Bác.

Ảnh: Trần Nhật Linh