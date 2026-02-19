Tấp nập khách quốc tế ở Thị trấn Hoàng Hôn, Phú Quốc dịp Tết Nguyên đán

Trên các bãi biển xanh trong, tại những khu phố ven biển rực rỡ sắc màu hay trên những tuyến cáp treo vượt biển, nhịp du xuân vẫn đang tiếp diễn sôi động, cho thấy sức hút đặc biệt của đảo ngọc trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay.

Tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, không khí những ngày đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026 đang diễn ra rất nhộn nhịp. Theo dự báo của đơn vị quản lý, tổng số chuyến bay phục vụ dịp Tết tăng khoảng 50% so với cùng kỳ năm trước, với trung bình khoảng 75 chuyến bay mỗi ngày, và những ngày cao điểm có thể lên đến 80–84 chuyến/ngày. Tổng lượng hành khách dự kiến vượt 720.000 lượt, cả nội địa và quốc tế đều tăng mạnh so với năm 2025. Trong đó, một cột mốc ấn tượng là ngày 14/2, sân bay đón 50 chuyến bay quốc tế trong một ngày, cao nhất kể từ khi cảng bắt đầu hoạt động năm 2012, với hơn 30.600 hành khách qua cảng, chứng tỏ sức hút mạnh mẽ của Phú Quốc ngay từ đầu mùa du lịch Tết.

Nhà ga Sun World Hon Thom nhộn nhịp khách quốc tế ngày đầu năm.

Trong những ngày cao điểm Tết, Nam đảo tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ với chuỗi trải nghiệm và show diễn đặc sắc. Lượng khách đến Sun World Hon Thom tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Hình ảnh du khách xếp hàng trải nghiệm tuyến cáp treo vượt biển dài nhất thế giới đã trở nên quen thuộc trong kỳ nghỉ Tết năm nay. Các khu vui chơi, công viên nước và bãi biển tại Hòn Thơm luôn đông kín từ sáng đến chiều, đặc biệt là nhóm khách gia đình và khách quốc tế đi theo tour.

Đặc biệt, các show diễn đẳng cấp quốc tế ghi nhận mức tăng trưởng bứt phá trong đêm giao thừa 16/2: Bản giao hưởng đại dương tăng hơn 250%, còn "Nụ hôn của biển cả" tăng hơn 200% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán năm 2025.

Pháo hoa thắp sáng Thị trấn Hoàng Hôn mỗi đêm, tựa như ngày nào cũng là giao thừa.

Khối lưu trú cao cấp tại Nam đảo cũng ghi nhận công suất phòng ấn tượng. Nhiều khu nghỉ dưỡng 4-5 sao đạt trên 90% công suất trong các ngày cao điểm, riêng đêm giao thừa và mùng 1 Tết gần như kín phòng.

Đặc biệt, đêm Giao thừa tại Nam đảo trở thành điểm hẹn đặc biệt của đông đảo du khách quốc tế khi cùng lúc được thưởng thức ba màn pháo hoa liên tiếp trong không gian biển khoáng đạt. Hai màn pháo hoa trong các show diễn nghệ thuật tạo nên hiệu ứng thị giác ấn tượng khi ánh sáng, âm nhạc và pháo hoa hòa quyện trên mặt vịnh. Cao trào là màn pháo hoa countdown lúc 0 giờ, thắp sáng bầu trời phía biển trong tiếng reo hò chào năm mới.

Nhiều du khách lựa chọn đón khoảnh khắc chuyển giao năm mới ngay tại các nhà hàng ven biển, đặc biệt là không gian sôi động của Sun Bavaria GastroPub. Riêng trong đêm Giao thừa, nhà hàng bia này đã phục vụ gần 2.500 khách, ghi nhận một trong những đêm đông nhất từ trước đến nay. Vừa thưởng thức ẩm thực và bia thủ công, vừa trực tiếp đếm ngược và ngắm pháo hoa bên bờ biển, du khách quốc tế đã có một trải nghiệm Tết Việt trọn vẹn giữa không khí lễ hội rộn ràng của Phú Quốc.

Du khách du xuân trong nắng vàng Phú Quốc

Những con số này cho thấy Nam đảo không chỉ là điểm nghỉ dưỡng biển đơn thuần mà đang trở thành trung tâm giải trí, nghệ thuật và check-in hàng đầu của Phú Quốc trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, đặc biệt hấp dẫn với dòng khách quốc tế yêu thích trải nghiệm mới mẻ và không khí lễ hội bên biển.

Một du khách Đức chia sẻ: "Tôi chọn Phú Quốc là điểm đến đầu năm bởi vì tôi đã thấy nơi đây rất nhiều trên Instagram. Ở đây những bãi biển thật đẹp, giải trí đêm thật đáng kinh ngạc và đặc biệt là đồ ăn có rất nhiều lựa chọn đa dạng. Người dân ở đây cũng rất tuyệt vời, ai cũng nói xin chào với chúng tôi".

Chị Dipti Goyal- du khách Ấn Độ cho biết: "Tôi thấy Phú Quốc thật ấn tượng, như được hoà trộn của châu Âu, Bali ở đây. Không khí Tết ở đây thật rộn ràng, những con phố nhuộm đỏ, mọi người rộn ràng quần áo đẹp và tất nhiên là cả những show diễn với 2 màn pháo hoa, giống như đêm nào cũng đang đón giao thừa".

Bãi biển và nhà hàng kín chỗ với những show pháo hoa đang được đầu tư.

Giới chuyên gia du lịch đánh giá, việc Phú Quốc duy trì được hệ sinh thái du lịch đồng bộ, từ hạ tầng hàng không, hệ thống lưu trú, vui chơi giải trí đến chuỗi sự kiện quanh năm đã góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của khách quốc tế. Bên cạnh lợi thế khí hậu ấm áp, biển xanh nắng vàng trong dịp Tết, đảo ngọc còn được xem là điểm đến thay thế hấp dẫn cho nhiều du khách muốn "tránh đông" tại các đô thị lớn nhưng vẫn tận hưởng không khí lễ hội đầu năm.

Đà tăng trưởng ấn tượng ngay trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng thuận lợi để Phú Quốc tăng tốc trong năm bản lề chuẩn bị cho APEC 2027. Những tín hiệu tích cực trong dịp Tết không chỉ phản ánh sức hút tức thời, mà còn là phép thử thực tế về khả năng vận hành, tổ chức và phục vụ dòng khách quy mô lớn, là tiền đề quan trọng để Phú Quốc tự tin bước vào giai đoạn chuẩn bị cao điểm cho sự kiện đối ngoại cấp quốc tế.