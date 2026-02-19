Bùng nổ không khí chơi xuân tại Sun World Ha Long

Chiều mùng 1 Tết Bính Ngọ (17/2/2026), Sun World Ha Long chính thức mở cửa đón khách khai xuân. Ngay từ đầu giờ chiều, dòng người đã đổ về khu vực Ga Đại Dương và Đồi Mặt Trời, tạo nên không khí đón xuân rộn ràng.

Không gian tổ hợp giải trí được trang hoàng nổi bật với những đồng xu vàng khổng lồ, đèn lồng đỏ treo dọc lối đi, dải hoa đào – hoa mai rực rỡ cùng tiểu cảnh linh vật ngựa của năm Bính Ngọ.

Khu vực Bảo Hải Linh Thông Tự gây chú ý với hai khung chữ "An" và "Lộc" kết từ hàng trăm thẻ gỗ khắc chữ, phủ sơn nhũ vàng, trở thành điểm check-in được nhiều gia đình lựa chọn trong buổi du xuân đầu năm. Đặc biệt, các buổi biểu diễn Xẩm Tết tại Bảo Hải Linh Thông Tự vào mùng 2 và mùng 4 được xem là điểm nhấn văn hóa khác biệt, đặc biệt thu hút những du khách yêu thích không khí xuân truyền thống.

Hoạt động "Vui hội" mở màn bằng màn múa lân khai xuân sôi động tại Đồi Mặt trời. Tiếng trống vang giòn giã tạo nên bầu không khí rộn ràng, thu hút đông đảo du khách dừng chân theo dõi và ghi lại những khoảnh khắc đầu năm.

Cùng thời điểm, 100 du khách đầu tiên đến Ga Đại Dương trong ngày mùng 1 đã nhận lì xì may mắn, mang ý nghĩa khởi đầu năm mới hanh thông.

​​"Gia đình tôi ở Hà Nội, tranh thủ nghỉ Tết dài nên quyết định xuống Hạ Long du xuân. Chiều mùng 1 mà không khí đã rất vui, có múa lân, có lì xì cho các con rất thích," chị Thu Hà (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ.

Bên cạnh "Vui hội", không gian "Thưởng hội" cũng bắt đầu được khởi động từ chiều mùng 1 với các minishow nghệ thuật tại Sân khấu Mặt Trời và Vườn Nhật. Những tiết mục trong chương trình Around Tết Vietnam và Khúc Hoa Xuân mang âm hưởng mùa xuân, tạo nên không khí thư thái, hân hoan cho du khách tận hưởng kỳ nghỉ đầu năm.

Từ mùng 2 đến mùng 5 Tết, chuỗi hoạt động tiếp tục được nối dài với các trải nghiệm đậm chất truyền thống. Tại Ga Mặt Trời, du khách có thể xin chữ đầu năm từ thầy đồ hoặc tham gia workshop làm tranh Đông Hồ – hoạt động được nhiều gia đình lựa chọn để trẻ nhỏ tìm hiểu thêm về văn hóa Tết xưa.

Với nhóm bạn trẻ và gia đình có trẻ nhỏ, trò chơi Cờ cá ngựa Tết khổng lồ tại khu vực Vòng quay Mặt Trời (diễn ra từ mùng 2 đến mùng 5) là hoạt động "Chơi hội" sôi động nhất.

Nhờ lợi thế chỉ cách Hà Nội khoảng 2 – 2,5 giờ di chuyển, không cần lo vé máy bay hay lịch trình phức tạp, Sun World Ha Long đang trở thành điểm hẹn du xuân thuận tiện trong kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày. Việc mở cửa từ chiều mùng 1 giúp du khách linh hoạt lựa chọn thời điểm khởi hành, vừa kịp sum họp đầu năm, vừa có thể bắt đầu hành trình "chơi hội" ngay trong ngày đầu tiên của năm mới.