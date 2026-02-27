Lần đầu tiên: Sun Phú Quốc Airways mở đường bay thẳng đến vùng biển không phải Phú Quốc

Nhắc tới Sun Phú Quốc Airways, nhiều người thường nghĩ ngay tới một hãng hàng không gắn với “đảo ngọc” – nơi kết nối các điểm đến trong và ngoài nước về Phú Quốc. Tên gọi của hãng dường như đã định vị rõ một trung tâm mạng bay. Thế nhưng từ ngày 25/2, hãng chính thức khai trương các đường bay tới một thành phố biển khác – Đà Nẵng – đánh dấu lần đầu tiên mở tuyến tới một địa phương có biển không phải Phú Quốc.

Ảnh Diễn đàn Hàng không

Lần đầu kết nối tới một thành phố biển ngoài “đảo ngọc”

Theo thông tin công bố, Sun Phú Quốc Airways bắt đầu khai thác hai chặng Hà Nội – Đà Nẵng và TP.HCM – Đà Nẵng từ 25/2, với tần suất ban đầu 2 chuyến khứ hồi mỗi ngày cho mỗi đường bay. Đây là các trục bay nội địa nhộn nhịp, kết nối ba trung tâm kinh tế – du lịch lớn của cả nước.

Trước đó, hãng đã từng khai thác tuyến Hà Nội – TP.HCM, hai đô thị lớn không có điểm đi hoặc đến là Phú Quốc. Tuy nhiên, đó là các đường bay giữa trung tâm hành chính – kinh tế. Lần này, điểm đến là một thành phố biển nổi bật của miền Trung. Vì vậy, đây được xem là lần đầu tiên Sun Phú Quốc Airways mở rộng tới một vùng biển khác ngoài “đảo ngọc”.

Theo khảo sát trên hệ thống đặt vé của hãng và một số nền tảng bán vé trực tuyến tại thời điểm mở bán, giá vé một chiều chặng Hà Nội – Đà Nẵng hoặc TP.HCM – Đà Nẵng dao động từ khoảng trên dưới 1 triệu đồng (chưa bao gồm thuế, phí), tùy thời điểm và hạng vé. Mức giá này tương đương mặt bằng chung trên trục bay vốn có tần suất khai thác cao và sự tham gia của nhiều hãng nội địa.

Ảnh minh họa

Vì sao là Đà Nẵng?

Đà Nẵng nhiều năm qua giữ vai trò cửa ngõ du lịch miền Trung, nổi tiếng với bãi biển Mỹ Khê, bán đảo Sơn Trà và hệ thống cầu bắc qua sông Hàn. Thành phố cũng là điểm trung chuyển thuận tiện để du khách tiếp tục hành trình tới Hội An, Huế hay các điểm di sản lân cận.

Bên cạnh đó, đây là nơi hội tụ nhiều dự án du lịch – nghỉ dưỡng quy mô lớn, trong đó có hệ sinh thái do Sun Group đầu tư.

Tại thành phố này, Sun Group phát triển quần thể Sun World Ba Na Hills với biểu tượng Cầu Vàng – công trình từng được truyền thông quốc tế nhắc tới. Ngoài ra, Đà Nẵng còn thu hút du khách nhờ biển Mỹ Khê trải dài, bán đảo Sơn Trà với những cung đường ven biển và hệ sinh thái đặc trưng, cùng các cây cầu như Cầu Rồng, Cầu Sông Hàn – điểm nhấn của thành phố về đêm.

Ảnh minh họa

Không chỉ dừng ở những biểu tượng quen thuộc, Đà Nẵng còn hấp dẫn bởi sự đa dạng trải nghiệm. Du khách yêu thiên nhiên có thể trekking nhẹ tại Sơn Trà, tham quan chùa Linh Ứng; những người quan tâm văn hóa – tâm linh có thể ghé thăm Ngũ Hành Sơn với hệ thống hang động và chùa cổ. Buổi tối, dạo thuyền trên sông Hàn hoặc thưởng thức hải sản địa phương cũng là lựa chọn phổ biến.

Từ Đà Nẵng, việc di chuyển tới Phố cổ Hội An hay Cố đô Huế khá thuận tiện, tạo thành hành trình liên tuyến giàu trải nghiệm. Chính sự kết hợp giữa biển, núi, di sản và ẩm thực đã giúp Đà Nẵng duy trì sức hút ổn định nhiều năm qua.

Ảnh minh họa

Việc khai thác tuyến Hà Nội/TP.HCM – Đà Nẵng không chỉ bổ sung thêm lựa chọn cho hành khách trên trục bay sôi động, mà còn cho thấy hình ảnh Sun Phú Quốc Airways đang dần mở rộng. Nếu trước đây Phú Quốc giữ vai trò trung tâm mạng bay, thì nay Đà Nẵng trở thành thành phố biển đầu tiên ngoài “đảo ngọc” xuất hiện trong hệ thống khai thác của hãng. Trong bối cảnh du lịch nội địa phục hồi và nhu cầu di chuyển giữa các vùng biển lớn gia tăng, việc thêm một hãng khai thác trên trục Hà Nội – TP.HCM – Đà Nẵng có thể góp phần tăng tính cạnh tranh về khung giờ và dịch vụ.



