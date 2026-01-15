Sun PhuQuoc Airways sẽ mở đường bay thẳng đầu tiên ra thế giới từ 29/3

Như vậy, từ ngày 29/3/2026, hành khách có thể bay thẳng từ Đài Bắc đến Phú Quốc trên các chuyến bay do Sun PhuQuoc Airways khai thác. Đây là đường bay quốc tế đầu tiên trong mạng bay của hãng, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hành trình mở rộng ra thị trường quốc tế, đồng thời đưa Phú Quốc kết nối trực tiếp với những trung tâm kinh tế - du lịch lớn của châu Á.

Hãng mở bán vé chặng bay quốc tế đầu tiên vào 21/1/2026

Theo kế hoạch, hãng sẽ chính thức mở bán vé từ ngày 21/1/2026. Đường bay được triển khai sau khi SPA được Cục Hàng không dân dụng Đài Loan (Trung Quốc) cấp Giấy chứng nhận khai thác đường bay (Air Route Certificate) vào ngày 5/1/2026 sau quá trình thẩm định nghiêm ngặt. Đây là dấu mốc pháp lý quan trọng, cho phép hãng thực hiện các chuyến bay thẳng đến Đài Loan (Trung Quốc).

Để bảo đảm hiệu quả khai thác và nhanh chóng tiếp cận thị trường Đài Loan (Trung Quốc), Sun PhuQuoc Airways đã lựa chọn Hongyi Travel Service làm Tổng đại lý (General Sales Agent – GSA) tại Đài Loan (Trung Quốc). Với 38 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lữ hành quốc tế, Hongyi Travel Service là một trong những doanh nghiệp du lịch lớn và uy tín hàng đầu tại thị trường này, sở hữu mạng lưới phân phối sâu rộng cùng năng lực tổ chức sản phẩm và dòng khách ổn định.

Thị trấn Hoàng Hôn - Sunset Town

Phú Quốc – hòn đảo đẹp nhất châu Á và đứng thứ ba thế giới theo Condé Nast Traveler – đang trở thành điểm đến yêu thích của du khách Đài Loan, nhờ cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp với những bãi biển xanh trong như ngọc, nhiều đường bay thuận tiện, hệ sinh thái dịch vụ phong phú. Nổi bật là trải nghiệm cáp treo 3 dây dài nhất thế giới tới đảo Hòn Thơm; Thị trấn Hoàng Hôn với những màn pháo hoa mỗi đêm từ các show diễn Symphony of the Sea và Kiss of the Sea đang giúp Phú Quốc trở thành hòn đảo duy nhất trên thế giới bắn pháo hoa hai lần mỗi đêm - 365 ngày trong năm hay chợ đêm náo nhiệt VUI-Fest, Sunset Bazaar,...Lượng khách Đài Loan đến Phú Quốc đang ngày càng tăng. Ghi nhận từ Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc, năm 2025, đảo Ngọc đã đón tới hơn 144.000 lượt khách Đài Loan (Trung Quốc).

Đường bay thẳng đến Đài Bắc góp phần rút ngắn hành trình di chuyển của hành khách

Trong bức tranh đó, đường bay thẳng tới Đài Bắc của SPA được xem là “cầu nối” góp phần rút ngắn hành trình di chuyển, thay thế các hành trình nối chuyến vốn mất nhiều thời gian chờ đợi và chi phí phát sinh. Đường bay cũng góp phần nâng cao trải nghiệm du lịch - nghỉ dưỡng trọn vẹn và thúc đẩy tăng trưởng dòng khách quốc tế chất lượng cao đến Phú Quốc, đồng thời mở ra dư địa phát triển mới cho du lịch giữa Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc).

Bên cạnh đường bay kết nối Đài Bắc, SPA cũng đang mở rộng mạng bay kết nối Phú Quốc với các điểm đến quốc tế khác từ đầu Quý II/2026, gồm Busan, Singapore, Bangkok, Hongkong (Trung Quốc); từ Quý III/2026 khai thác các chặng bay đến Mumbai, New Delhi và Cao Hùng.

Song hành cùng các đường bay quốc tế, hãng tiếp tục kết nối Phú Quốc với các điểm đến nội địa, đường bay Hà Nội – Phú Quốc lên tới 5 chuyến/ngày, TP Hồ Chí Minh - Phú Quốc 7 chuyến/ngày; Đà Nẵng - Phú Quốc 1 chuyến/ngày và Cam Ranh - Phú Quốc 4 chuyến/tuần từ ngày 15/03/2026; đồng thời tiếp tục tăng tần suất cho đến cuối năm. Ngoài mạng bay kết nối Phú Quốc, hãng vẫn duy trì hiện diện tại các đường bay nội địa nhu cầu cao như Hà Nội – TP Hồ Chí Minh và dự kiến từ tháng 5 thêm chặng Hà Nội - Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh - Đà Nẵng.

Hãng sẽ tiếp tục mở rộng mạng bay quốc tế từ Quý II/2026

Sun PhuQuoc Airways là hãng hàng không đầu tiên của Việt Nam mang tên một hòn đảo, được Tập đoàn Sun Group đầu tư và phát triển theo mô hình mạng bay “trục nan”, đưa Phú Quốc trở thành cửa ngõ đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, kết nối trực tiếp Phú Quốc với các trung tâm du lịch - kinh tế trong và ngoài nước. Hãng hướng tới phục vụ mọi người dân Việt Nam và du khách từ khắp nơi trên thế giới thông qua các chuyến bay thẳng, chi phí hợp lý và trải nghiệm liền mạch gắn với hệ sinh thái của Sun Group tại đảo ngọc, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận Phú Quốc như một điểm đến quốc tế.

Hãng sở hữu đội tàu bay trẻ nhất Việt Nam

SPA đang ghi dấu ấn mạnh mẽ về tốc độ mở rộng quy mô đội tàu bay từ con số 0 lên 9 tàu chỉ trong 6 tháng (tính từ mốc đón tàu bay đầu tiên vào ngày 10/8/2025 đến tháng 2/2026) - tốc độ hiếm có đối với một hãng hàng không mới ra mắt tại Việt Nam. Bên cạnh tốc độ về số lượng, SPA còn là hãng có đội bay trẻ nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Đội tàu bay trẻ, hiện đại không chỉ nâng cao hiệu quả khai thác, mà còn là nền tảng quan trọng giúp SPA duy trì độ ổn định cao trong vận hành. Trong tháng 12/2025 với áp lực khai thác lớn trên toàn ngành, SPA đã đạt chỉ số đúng giờ (OTP) 93,5%, chính thức vươn lên vị trí dẫn đầu toàn ngành hàng không nội địa. Đây là mức rất cao so với tỷ lệ OTP trung bình toàn ngành chỉ 70,7%, đặc biệt trong mùa cao điểm cuối năm.