Bật mood đón năm mới, mở “đại tiệc” ăn vặt văn phòng với “ê hề” món ngon, giá hời

Đầu năm mới, không khí văn phòng trở nên hứng khởi hơn nhờ những niềm vui nho nhỏ: đồng nghiệp được thăng chức hay cả team cùng tụ họp ăn vặt xả stress để tiếp thêm năng lượng. Liên hoan văn phòng thật ra chẳng cần cầu kỳ hay phải đi đâu xa, chỉ cần tận dụng tính năng Ăn Ngon Rẻ trên ShopeeFood là đủ để biến một ngày làm việc bình thường thành dịp ăn mừng trọn vẹn.

Bàn tiệc "ê hề" món ăn tại tính năng Ăn Ngon Rẻ trên ShopeeFood

Thay vì những lựa chọn quen thuộc, lần này team Có Như Lời Đồn đã quyết định chọn một bàn tiệc hội tụ đủ cung bậc hương vị, từ món ăn chơi nhâm nhi đến món chính chắc bụng mà vẫn hợp ví tiền trên ShopeeFood. Điểm nhấn của buổi ăn chiều là bánh tráng sa tế tỏi cay nồng, lục trà mát lạnh của tiệm Chóp Chép cùng những miếng nem chua rán vàng ruộm từ Gà Nướng & Gà Bó Xôi Thành Công. Để nâng cấp bàn tiệc, mình chọn thêm mì trộn cá viên đậm đà của Fua Chảy Tiêm rồi khép lại bữa tiệc bằng trà sữa truyền thống Taka Cha đậm vị trà và kem bơ tươi mát lạnh.

Cả team đã quyết định chọn một bàn tiệc hội tụ đủ cung bậc hương vị, từ món ăn chơi nhâm nhi đến món chính chắc bụng mà vẫn hợp ví tiền

Tất cả những món ăn xịn sò này đều được săn từ danh mục Ăn Ngon Rẻ với mức giá chỉ từ 26.000 đồng, đã bao hết phí ship, tạo nên một buổi xế chiều đầy năng lượng, “lên dây cót” tinh thần cho cả nhóm mà không lo cháy túi.

Bánh tráng trộn, nem chua, mì trộn - combo “vàng” gắn kết đồng nghiệp ngày đầu năm

Một bàn tiệc chung cho nhiều người thì không thể nào thiếu các món ăn vặt “quốc dân” như: bánh tráng sa tế tỏi, nem chua rán và mì trộn cá viên. Đây thật sự là một sự kết hợp ăn ý cho những buổi tiệc nhỏ khai xuân hay đơn giản là nạp năng lượng để cả team cùng chiến task đầu năm.

Mở đầu bữa tiệc, bánh tráng trộn sa tế tỏi của Chóp Chép ghi điểm nhờ đóng gói gọn gàng và bắt mắt với phần topping đầy đặn. Tụi mình gọi hẳn 2 phần để mọi người cùng thưởng thức, bởi bánh tráng trộn là món càng ăn đông, vui càng thấy ngon. Bánh tráng đã được trộn sẵn tại quán, trong hộp còn kèm thêm tắc tươi và bao tay nilon để cả nhóm tự tay nêm nếm, trộn lại theo khẩu vị riêng.

Bánh tráng trộn sa tế tỏi của Chóp Chép ghi điểm nhờ đóng gói gọn gàng và bắt mắt với phần topping đầy đặn

Khi thưởng thức, hương vị bùng nổ nhờ sự hòa quyện giữa vị cay nồng của sa tế tỏi cùng dàn topping đầy đặn như đậu phộng, hành phi, rau răm, xoài bào sợi... Từng miếng bánh tráng dẻo dai thấm đẫm sốt khiến ai cũng phải xuýt xoa. Để cân bằng vị giác, combo này còn có thêm ly lục trà thanh mát, rất thích hợp để giải nhiệt và mở đầu những câu chuyện rôm rả của cả team. Lục trà có vị dịu, không ngọt gắt, nên sẽ đặc biệt hợp với những ai chuộng cảm giác nhẹ nhàng, dễ uống.

Lục trà có vị dịu, không ngọt gắt, nên sẽ đặc biệt hợp với những ai chuộng cảm giác nhẹ nhàng, dễ uống

Kế đến là phần nem chua rán nóng hổi từ tiệm Gà Nướng & Gà Bó Xôi Thành Công. Điểm cộng lớn nhất là lớp vỏ ngoài được chiên vàng ươm, ráo dầu, bên trong vẫn giữ được độ dẻo và vị ngọt tự nhiên của thịt. Tổng thể đem lại cảm nhận về hương vị khá tròn trịa, khi chấm cùng chút tương ớt cay nồng hay ăn kèm với bánh tráng thì sự kết hợp này vẫn đủ hấp dẫn để cả team cùng nhâm nhi vui vẻ trong lúc nghỉ xế.

Lớp vỏ ngoài của nem chua rán được chiên vàng ươm, ráo dầu, bên trong vẫn giữ được độ dẻo và vị ngọt tự nhiên của thịt

Để đảm bảo cho tất cả mọi người trong team được no bụng, mì trộn cá viên của Fua Chảy Tiêm chính là “vũ khí bí mật”. Phần mì được trộn thấm đẫm gia vị, sợi mì dai ngon ăn kèm với những viên cá viên sần sật, rất bắt miệng. Tuy nhiên, điểm sáng của món ăn này lại là phần da heo chiên giòn ăn kèm. Da heo được xử lý khéo léo, giữ được độ giòn rụm tan ngay trong miệng mà không hề bị gắt dầu hay cứng.

Phần mì được trộn thấm đẫm gia vị, sợi mì dai ngon ăn kèm với những viên cá viên sần sật, rất bắt miệng

Món ăn được giao đến vẫn còn nóng. Hương vị hài hoà giữa vị mặn, ngọt và chút cay nhẹ. Tuy nhiên, Có Như Lời Đồn gợi ý, món này nên thưởng thức ngay khi còn nóng vì nếu để nguội thì sợi mì sẽ bị khô và khó trộn đều, làm giảm độ ngon vốn có của món ăn.

Kết thúc buổi tiệc với trà sữa đậm vị và kem bơ thanh mát

Bên cạnh các món mặn đậm đà, bàn tiệc văn phòng không thể thiếu những thức uống và món tráng miệng “chốt hạ” để buổi tiệc thêm phần trọn vẹn. Trà sữa truyền thống của Taka Cha và Kem bơ từ tiệm Trái cây tô 251 chính là bộ đôi giúp “xoa dịu” vị giác sau những món ăn cay nồng, đậm vị.

Trà sữa truyền thống của Taka Cha và Kem bơ từ tiệm Trái cây tô 251 chính là bộ đôi giúp “xoa dịu” vị giác sau những món ăn cay nồng, đậm vị

Trà sữa truyền thống của Taka Cha vẫn giữ đúng phong độ với hương vị quen thuộc, thích hợp để nạp năng lượng chống lại cơn buồn ngủ ngay xế chiều. Điểm nổi bật nhất chính là vị trà rất đậm, giúp cả team tỉnh táo sẵn sàng chiến đấu với deadline năm mới. Dù đậm trà nhưng ly nước vẫn giữ được độ ngọt béo vừa phải, thơm ngậy vị sữa mà không hề gây cảm giác ngấy hay quá gắt.

Vị trà của Taka Cha rất đậm, giúp cả team tỉnh táo sẵn sàng chiến đấu với deadline năm mới

Đặc biệt nhất chính là phần Kem bơ từ tiệm Trái cây tô 251, đây là món tráng miệng được cả team mong đợi nhất. Lớp bơ xay mịn màng, xanh mướt, đặc sánh nằm ngay phía dưới, phủ bên trên là phần topping hào phóng, bao gồm rất nhiều dừa nạo tươi cùng những miếng dừa khô vàng ruộm, giòn thơm.

Kem bơ gây ấn tượng với lớp bơ xay mịn màng, xanh mướt và đầy topping

Khi thưởng thức một muỗng đầy đủ các thành phần, vị béo ngậy tự nhiên của bơ hòa quyện hoàn hảo với cái ngọt thanh của kem, thêm chút sần sật của dừa tươi và độ giòn thơm của dừa khô tạo nên một trải nghiệm vị giác rất thú vị. Đây thực sự là cái kết sảng khoái và trọn vẹn, để lại dư vị ngọt ngào cho cả buổi tiệc xế của nhóm.

Chỉ với chưa đến 180.000 đồng cho 6 món, team đồng nghiệp 4-5 người đã có ngay một bàn tiệc xế đầy ắp, hội tụ đủ mọi cung bậc hương vị từ mặn đến ngọt, từ ăn chơi vui miệng đến no bụng.

Chỉ cần truy cập vào mục Bao Hết Phí Ship trên ShopeeFood là bạn đã có thể dễ dàng gom đủ các thương hiệu này với mức giá chỉ từ 26.000 đồng/món, đã bao gồm phí ship. Tính năng Ăn Ngon Rẻ trên ShopeeFood chính là giải pháp lý tưởng để dân văn phòng vừa thưởng thức những món ăn chất lượng, vừa tận hưởng những phút giây thư giãn và gắn kết đầy ý nghĩa ngay tại văn phòng trong những ngày đầu năm.