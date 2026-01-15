Khu du lịch Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng gây chú ý

Sáng ngày 14/1, Khu du lịch Đại Nam đã đăng tải thông báo chính thức trên fanpage về chương trình ưu đãi đầu tiên trong chuỗi hoạt động vui chơi, giải trí và tặng quà dịp Tết Bính Ngọ.

Theo đó, khu du lịch sẽ tặng 1.000 bao lì xì cho 1.000 du khách đầu tiên đến mua vé tham quan Vườn thú hoặc Biển trong hai ngày Mùng 2 và Mùng 3 Tết. Giá trị các bao lì xì cao nhất lên đến 200.000 đồng.

Thông báo cho biết, đây là chương trình mở màn trong tổng số 11 chương trình vui chơi, giải trí và khuyến mãi tặng quà được Khu du lịch Đại Nam triển khai liên tục từ Mùng 1 đến Mùng 6 Tết. Sau chương trình đầu tiên này, địa điểm này vẫn còn 10 chương trình khác sẽ tiếp tục được công bố.

Điểm đáng chú ý là trong dịp này, du khách được vào cổng Khu du lịch Đại Nam hoàn toàn miễn phí.

Với việc miễn phí vé cổng kết hợp cùng hoạt động tặng lì xì đầu năm, chương trình của khu du lịch Đại Nam đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu vui chơi, du xuân dịp Tết tăng cao.

Theo đó, khu du lịch Đại Nam thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đại Nam, do ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Phương Hằng sáng lập. Dự án được xây dựng từ năm 1999 với tổng kinh phí đầu tư lên đến 6.000 tỷ đồng. Chính thức mở cửa vào ngày 11/9/2008, Đại Nam nhanh chóng trở thành một trong những điểm tham quan nổi bật nhất cả nước, thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm.

﻿Ngày 24/9/2024, bà Nguyễn Phương Hằng được phân công trở lại đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Công ty Cổ phần Đại Nam, kiêm Tổng Giám đốc Điều hành KDL Đại Nam.

Khu du lịch Đại Nam có tổng diện tích lên đến 450ha, hội tụ đầy đủ các yếu tố tự nhiên như biển, hồ, sông, núi và các tường thành. Điểm nhấn quan trọng nhất là đền thờ Đại Nam, còn được biết đến với tên gọi Kim Điện, cùng với dãy núi Bảo Sơn.

Ngoài ra, khu du lịch còn sở hữu nhiều công trình nổi bật khác như vườn thú mở, biển nhân tạo và khu vui chơi giải trí. Với diện tích lên đến 50ha, khu vui chơi giải trí Đại Nam tổng hợp được hầu hết tất cả các trò chơi từ mọi cấp độ.