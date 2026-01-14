An toàn khi du lịch một mình: Kinh nghiệm từ Lại Ngứa Chân - vlogger đi khắp thế giới

"Solo travel" cho phép du khách tự lựa chọn điểm đến và khám phá theo sở thích cá nhân, mang lại những trải nghiệm độc đáo và đa dạng. Tuy nhiên, những chuyến đi này cũng tiềm ẩn những mối lo ngại về vấn đề an toàn, khiến cho nhiều người còn do dự, chưa dám bắt đầu chuyến đi của riêng mình.

Là gương mặt quen thuộc với cộng đồng yêu du lịch, vlogger Noah Nguyễn, được biết đến với cái tên "Lại Ngứa Chân" đã gây ấn tượng mạnh mẽ bởi chuyến hành trình qua toàn bộ 195 quốc gia thuộc Liên Hợp Quốc. Trong cuộc trò chuyện với nhóm phóng viên, anh chia sẻ những bài học rút ra sau nhiều năm solo travel, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến an toàn – yếu tố được nhiều người quan tâm khi lựa chọn hình thức du lịch này.

Đâu là quốc gia đầu tiên trong chuyến du lịch vòng quanh thế giới của anh? Điều gì đã khiến anh bắt đầu cuộc hành trình này?

Trung Quốc là quốc gia đầu tiên tôi đặt chân tới. Thực ra, niềm đam mê du lịch và khám phá đã luôn hiện hữu trong tôi từ rất lâu. Chỉ cần đúng thời điểm, đúng cơ hội, ngọn lửa ấy lập tức được thắp lên, thôi thúc tôi khoác ba lô và bắt đầu chuyến đi.

Trong những chuyến đi du lịch một mình, anh có lo ngại nhiều về vấn đề an toàn không?

Ngay cả những chuyến đi tới những nơi xa xôi, ít người biết đến, tôi cũng không quá lo ngại về sự an toàn vì tôi luôn sẵn sàng về mặt tinh thần và có các phương án dự phòng cho tình huống xấu. Mặc dù vậy, không có sự chuẩn bị nào là đủ để phòng ngừa tất cả các mối nguy hiểm có thể xảy ra. Sự lo âu trong mỗi chuyến đi là những cảm xúc rất "con người" mà ai cũng trải qua, tôi cũng vậy. Tuy nhiên, sự tò mò và khát khao khám phá luôn giúp tôi chiến thắng những nỗi sợ để chinh phục mọi cuộc hành trình.

Trước khi đến một địa điểm mới, anh thường tìm hiểu những yếu tố an toàn nào và anh tra cứu những thông tin ấy ở đâu?

Thứ nhất, trước mỗi chuyến đi, tôi luôn chủ động tra cứu tình hình an ninh, chính trị thông qua các kênh tin tức chính thống để có cái nhìn tổng quan về điểm đến. Tuy nhiên, tôi cho rằng những thông tin này mang tính thời điểm và có thể không còn hoàn toàn chính xác khi chuyến đi diễn ra. Vì vậy, nguồn tham khảo quan trọng nhất đối với tôi chính là trải nghiệm của những người đi trước.

Tôi thường tham gia các diễn đàn, hội nhóm du lịch trên Facebook để đọc chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm thực tế và tham khảo đánh giá từ cộng đồng, đặc biệt là những nhận xét liên quan đến mức độ an toàn của từng khu vực. Những thông tin này giúp tôi hình dung rõ hơn về những rủi ro có thể gặp phải, từ đó điều chỉnh lịch trình, lựa chọn điểm đến phù hợp và chủ động hơn trong việc đảm bảo an toàn cho bản thân, nhất là khi đi du lịch một mình. Tất nhiên, nắm bắt thông tin chỉ là một phần trong quá trình chuẩn bị của tôi trước mỗi chuyến đi, tôi cũng luôn tuân thủ theo những nguyên tắc riêng để đảm bảo an toàn khi đến những điểm đến mới.

Anh có thể tiết lộ những nguyên tắc này được không?

Thứ nhất là nắm được tình hình an ninh tại nơi mình muốn đến, phải tìm hiểu trước về những cuộc đảo chính, chiến tranh nếu có tại các khu vực đó. Điều thứ hai, tôi luôn tuân thủ nguyên tắc cơ bản của một du khách là không ra ngoài một mình sau 6 giờ tối. Điều cuối cùng là tôi thường xuyên trao đổi với người dân bản địa để nắm được các thông tin cập nhật nhất về tình hình thực tại. Với tôi đây là những nguyên tắc quan trọng nhất khi chúng ta đến những khu vực bất ổn, những nguyên tắc này đề cao vấn đề an ninh, cũng là yếu tố quan trọng nhất khi đi du lịch.

Khi đến những địa điểm an toàn hơn, chắc chắn chúng ta sẽ có những nguyên tắc khác, điều này không thể áp dụng chung cho mọi quốc gia.

Trước khi đi, anh có đề phòng những tình huống bất ngờ xảy ra không?

Dân gian ta có câu "Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh", và tôi luôn tâm niệm rằng cách tốt nhất để đảm bảo an toàn là không để bản thân rơi vào những hoàn cảnh nguy hiểm ngay từ đầu, bởi khi sự cố đã xảy ra thì việc xoay xở sẽ trở nên rất khó khăn, nhất là khi đi du lịch một mình. Vì vậy, tôi chú trọng việc chủ động phòng ngừa thông qua các nguyên tắc mà tôi vừa đề cập, từ khâu tìm hiểu thông tin, lựa chọn điểm đến, cho đến cách di chuyển và sinh hoạt trong suốt chuyến đi. Đó cũng chính là cách tôi thực hiện bước "phòng bệnh", giúp các hành trình diễn ra suôn sẻ và ít rủi ro hơn.

Dù vậy, cuộc sống vốn "thiên biến vạn hóa", và trên đường đi vẫn có thể xuất hiện những tình huống "dở khóc dở cười" nằm ngoài dự tính, kể cả khi mình đã chuẩn bị rất cẩn thận. Điều quan trọng lúc này là giữ bình tĩnh, linh hoạt xử lý và coi đó như một phần trải nghiệm giúp bản thân trưởng thành hơn sau mỗi chuyến đi.

Từ những trải nghiệm của mình, anh có thể đề xuất một vài điểm đến nhẹ nhàng, phù hợp cho người lần đầu đi du lịch một mình không?

Với những người mới, tôi nghĩ nên chọn những quốc gia gần Việt Nam, gần gũi với văn hóa, ẩm thực Việt và có tình hình an ninh tốt ví dụ như Lào, Trung Quốc hoặc Thái Lan. Đây là những địa điểm du lịch quen thuộc với người Việt chúng ta, các bạn có thể tích lũy kinh nghiệm nếu muốn bắt đầu "solo travel".

Với những độc giả đang ấp ủ dự định du lịch một mình, anh có lời nhắn nhủ nào cho họ không?

Rào cản lớn nhất khi bắt đầu một chuyến hành trình mới không nằm ở điểm đến hay chi phí, mà chính là tâm lý lo lắng và những băn khoăn trong bản thân. Khi vượt qua được nỗi sợ ấy, bạn sẽ mở ra cho mình rất nhiều trải nghiệm giá trị. Tôi nghĩ rằng, những ai muốn thử du lịch một mình nên cho phép bản thân bước ra khỏi vùng an toàn, hãy cứ đi, cứ trải nghiệm, giữ sự tò mò và nuôi dưỡng khát khao khám phá thế giới xung quanh.

Tuy nhiên, sự hứng khởi luôn cần đi cùng với sự tỉnh táo. Việc chuẩn bị kỹ lưỡng về thông tin, kế hoạch di chuyển, chỗ ở, cũng như thường xuyên cập nhật và lắng nghe các nguồn tin tức xung quanh là điều không thể bỏ qua. Với tôi, solo travel không phải là liều lĩnh, mà là chủ động – trong đó, an toàn luôn phải được đặt lên hàng đầu để mỗi chuyến đi thực sự trọn vẹn và ý nghĩa.