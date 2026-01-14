Đầu tư xem “Trùm Deal Lên Live 18.1” là lời luôn: 365DABAND tái hợp “chấn động”, tung deal ăn ngon giảm đến 50%

365DABAND tái ngộ Trùm Deal Lên Live, mở chuỗi 365 ngày ăn ngon

Gần đây, cộng đồng mạng bất ngờ xôn xao khi thông tin về màn tái hợp của 365DABAND được hé lộ. Chỉ trong thời gian ngắn, tin tức này đã nhanh chóng lan tỏa, thu hút hàng loạt lượt tương tác, chia sẻ và bình luận, không chỉ từ các Stellaris (fanclub của 365DABAND) mà còn từ đông đảo người yêu nhạc.

Đứng sau màn "triệu hồi thanh xuân" đáng mong chờ lần này chính là "kim chủ" ShopeeFood. Ứng dụng gọi món màu cam quen thuộc khiến người hâm mộ 365DABAND không khỏi bất ngờ khi công bố màn tái hợp của Will, S.T. Sơn Thạch, Isaac và Jun Phạm trong khuôn khổ livestream "Trùm Deal Lên Live 18.1". Không chỉ mang đến một phiên live rộn ràng ưu đãi, ShopeeFood còn "chiều fan" hết nấc khi mang cả một bầu trời thanh xuân rực rỡ trở lại với sự xuất hiện của bốn thành viên.

Dân tình phấn khích trước tin tức 365DABAND sẽ tái hợp tại "Trùm Deal Lên Live 18.1".

Sự hội ngộ của 365DABAND hứa hẹn biến buổi phát sóng thành một Year End Party với loạt review món ăn, tung deal thú vị cùng những màn tiểu phẩm, hay những phen "đấu khẩu" không lường trước được. Bên cạnh đó, nhiều khán giả cũng tò mò liệu 365DABAND có mang đến một "tiết mục" đặc biệt dành riêng cho livestream lần này hay không. Tất cả sẽ được bật mí khi livestream chính thức lên sóng.

Săn deal ăn ngon cực "chất", mở tiệc tất niên bất tận

Khai xuân rộn ràng, còn gì vui hơn khi cả hội đồng nghiệp hay bạn thân cùng nhau tạo không khí bằng những bữa tiệc nhỏ? Để cuộc hẹn đầu năm thêm phần hào hứng, "Trùm Deal Lên Live 18.1" sẵn sàng "khao mời" loạt ưu đãi ăn uống hấp dẫn, giúp mọi người vừa gắn kết tinh thần, vừa thoải mái tận hưởng mà chẳng lo "đau ví".

Hàng loạt deal giảm đến 50% sẽ "cập bến" phiên livestream với sự góp mặt của nhiều thương hiệu quen thuộc với hội công sở như Phúc Long, KATINAT, Texas Chicken, Lotteria, The Pizza Company, Trà sữa Vietnam Airlines... Chỉ cần săn deal một lần là có thể phủ kín thực đơn cả tuần, xua tan nỗi lo muôn thuở "Hôm nay ăn gì?". Chưa dừng lại, mọi đơn hàng thuộc khuôn khổ chương trình còn được áp dụng voucher miễn phí vận chuyển, giúp việc đặt món càng thêm thả ga.

Đặc biệt, từ 11:30 đến 15:00, cứ mỗi 15 phút ShopeeFood lại "lên sóng" một "Siêu Trùm Deal", hứa hẹn biến mỗi phút giây săn deal trở nên sôi động và không thể bỏ lỡ. Các deal luân phiên xuất hiện từ 26 "Trùm Deal Cực Phẩm" với những món ăn đang được săn đón nhất hiện nay, 7 "Trùm Deal Đa Món" cho phép bạn tùy ý chọn và đặt món nằm trong danh sách được áp dụng khi bạn sử dụng deal đã mua, đến 12 Trùm Deal combo deal mở year end party.

Nhanh tay lẹ mắt ghi nhớ danh sách những ưu đãi độc quyền nha các "thực thần" ơi!

Ngoài ra, trước thềm phiên livestream, ShopeeFood còn dành tặng ưu đãi độc quyền cho hội công sở với 6.868 voucher giảm 68.000 đồng, áp dụng cho đơn từ 150.000 đồng. Ưu đãi chỉ diễn ra duy nhất trong ngày 15.1, bắt đầu từ 7:00 (số lượng có hạn), sẽ được bật mí trên fanpage ShopeeFood VN.

Nhờ đó, bạn còn có thể rủ "đồng đội" tham gia cuộc thi Khoe tiệc year end - nhận quà 365 ngày ăn ngon để có cơ hội nhận 365 voucher may mắn 100.000 đồng và giải đặc biệt do chính 365DABAND trao trên "Trùm Deal Lên Live 18.1", bao gồm voucher ăn ngon 365 ngày trị giá 8.000.000 đồng và fansign độc quyền từ 365DABAND.

Làm sao có thể bỏ lỡ được cơ hội có 1-0-2 vừa chứng kiến màn tái ngộ của 365DABAND, cùng với sự góp mặt của Puta Ăn Gì và chị Cano, vừa săn loạt ưu đãi 50% để chốt đơn. Hãy nhanh tay đặt lịch hẹn xem "Trùm Deal Lên Live 18.1" và điểm qua danh sách deal "khủng" sẽ xuất hiện trong phiên live tại đây.