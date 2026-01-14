Vietnam Airlines tung tin vui nóng hổi cho những ai chưa kịp đặt vé Tết

Thời điểm cận Tết Nguyên đán, câu chuyện vé máy bay luôn trở thành nỗi băn khoăn chung của rất nhiều hành khách. Người chưa kịp sắp xếp lịch nghỉ, người còn chần chừ vì giá vé, cũng có không ít trường hợp "quay đi quay lại" thì vé đẹp đã hết từ lúc nào không hay. Trong bối cảnh đó, thông tin mới nhất từ Vietnam Airlines được xem như một tin vui cho những ai đang loay hoay tìm đường về quê hay lên kế hoạch du xuân đầu năm.

(Ảnh chụp màn hình)

Theo thông báo vừa được Vietnam Airlines đăng tải, hãng sẽ tiếp tục bổ sung thêm chỗ bay trong dịp cao điểm Tết, kéo dài từ 22 tháng Chạp đến Rằm tháng Giêng, tương ứng khoảng thời gian từ 09/02 đến 03/03/2026. Đây là giai đoạn nhu cầu đi lại tăng cao đột biến, không chỉ với hành khách về quê ăn Tết mà còn với lượng lớn người dân đi lễ, du xuân sau Tết.

Cụ thể, Vietnam Airlines cho biết sẽ bổ sung khoảng 60.000 chỗ, tương đương gần 300 chuyến bay, tập trung chủ yếu vào các đường bay trọng điểm xuất phát từ TP. Hồ Chí Minh và Hải Phòng. Các điểm đến là những tỉnh, thành lớn cũng như các địa phương có nhu cầu di chuyển cao trong dịp Tết, đặc biệt là các điểm du lịch quen thuộc trên cả nước. Việc tăng tải này giúp hành khách có thêm nhiều lựa chọn về giờ bay, ngày bay, giảm bớt áp lực "cháy vé" trong những ngày cao điểm nhất.

(Ảnh: Vietnam Airlines)

Động thái của Vietnam Airlines được đánh giá là khá kịp thời, nhất là trong bối cảnh nhiều hành khách đến sát Tết mới hoàn tất kế hoạch nghỉ ngơi, công việc. Không ít gia đình phải chờ lịch nghỉ chính thức, sinh viên đợi lịch thi, người lao động đợi chốt thưởng Tết… mới bắt đầu đặt vé. Việc bổ sung thêm chuyến bay ở giai đoạn này phần nào giúp giảm bớt tâm lý sốt ruột, lo lắng cho những ai chưa kịp mua vé từ sớm.

Vietnam Airlines cũng khuyến nghị hành khách nên sớm đặt vé ngay khi có thể, đồng thời làm thủ tục trực tuyến trước 24 giờ để tiết kiệm thời gian, hạn chế xếp hàng và chủ động hơn khi ra sân bay trong giai đoạn cao điểm. Đây là lưu ý quan trọng, bởi dịp Tết, lượng khách đổ về sân bay thường tăng mạnh, thời gian làm thủ tục có thể kéo dài hơn so với ngày thường.

Có thể nói, trong lúc nhiều người vẫn đang "canh vé", thông tin bổ sung gần 300 chuyến bay từ Vietnam Airlines mang đến thêm hy vọng cho hành trình đoàn viên cuối năm. Với những ai chưa kịp đặt vé Tết, đây chính là thời điểm thích hợp để nhanh tay lên kế hoạch, lựa chọn chuyến bay phù hợp và chuẩn bị cho một mùa Tết trọn vẹn, suôn sẻ hơn.