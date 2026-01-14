"Quái ngư" có hình hài đáng sợ ở vùng biển miền Trung, nhìn ghê nhưng được săn lùng dù giá tiền triệu

Biển Việt Nam không chỉ giàu tôm cá mà còn ẩn chứa vô số loài hải sản có hình dáng lạ lùng, thậm chí khiến người lần đầu nhìn thấy phải… giật mình. Có những loài trông càng "dị", càng xa lạ với trí tưởng tượng thông thường, thì lại càng khiến dân sành ăn tò mò, săn lùng. Và trong danh sách những "nhân vật" vừa nhìn đã thấy ghê nhưng ăn rồi là ghiền ấy, cá bò hòm là cái tên không thể bỏ qua.

(Ảnh: Hải sản Ông Giàu)

Dù mỗi năm biển đều có mùa, nhưng chẳng phải lúc nào người ta cũng dễ dàng bắt gặp cá bò hòm - một trong những đặc sản biển hiếm hoi vừa gây tranh cãi về ngoại hình, vừa được giới mê hải sản truyền tai nhau như "cực phẩm". Với nhiều người, đây không chỉ là món ăn, mà còn là một trải nghiệm… vượt qua nỗi sợ ban đầu.

Cá bò hòm xuất hiện ở những vùng biển lặng miền Trung, xuất hiện nhiều tại Khánh Hòa, Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) hay Đắk Lắk (Phú Yên cũ). Không to lớn, không óng ánh sắc màu, nhưng loài cá này lại gây ấn tượng mạnh bởi dáng vẻ vuông vức như chiếc hộp, thân cứng, da dày được cấu tạo từ những mảng lục giác xếp khít vào nhau như một lớp áo giáp. Vây và đuôi ngắn, thân điểm những đốm nâu nhỏ càng khiến tổng thể trông… không giống bất kỳ loài cá quen thuộc nào. Bởi vậy, nhiều người lần đầu nhìn thấy cá bò hòm đều gọi vui đây là "quái ngư", thậm chí ví von như một sinh vật bước ra từ phim viễn tưởng.

Nhưng đừng để vẻ ngoài ấy đánh lừa. Bởi trái ngược hoàn toàn với hình hài có phần "đáng sợ", thịt cá bò hòm lại được xếp vào hàng thượng hạng. Thịt cá trắng, săn chắc, vị ngọt thanh tự nhiên, béo vừa phải và gần như không có mùi tanh. Đặc biệt, độ dai của thịt cá khiến nhiều người ví von đây là "gà nước mặn" - thậm chí còn đậm đà và hấp dẫn hơn cả thịt gà thông thường.

(Ảnh: Vân An Nguyễn)

Cá bò hòm có thể chế biến thành nhiều món như nướng muối ớt, hấp gừng sả, nướng mọi… nhưng nếu hỏi người dân vùng biển, họ sẽ nói ngay: ngon nhất vẫn là nướng mọi. Cá chỉ cần làm sạch, để nguyên con, đặt trực tiếp lên bếp than hồng. Khi lớp da dày bên ngoài bắt đầu cháy xém, nứt ra, mùi thơm lan lên là lúc phần thịt bên trong vừa chín tới - mềm, ngọt và giữ trọn tinh túy của biển.

Cách ăn cũng giản dị đúng kiểu dân biển: bánh tráng, rau sống, chén nước mắm nhĩ pha chanh tỏi ớt, thêm miếng cá bò hòm nóng hổi cuốn lại. Vị ngọt béo của cá, cái giòn nhẹ của lớp da, vị mặn cay vừa đủ của nước mắm và sự tươi mát của rau hòa quyện vào nhau, tạo nên cảm giác tròn vị đến khó tả.

(Ảnh: Hải sản Ông Giàu)

Giá trị của cá bò hòm cũng "không phải dạng vừa". Do sinh trưởng chậm, sản lượng ít, không thể nuôi công nghiệp, nên cá bò hòm tươi sống tại ghe ở Nha Trang hiện có giá khoảng 1,5 triệu đồng/kg (loại nhỏ, chỉ khoảng 300g/con). Với cá đông lạnh, mức giá dao động khoảng 350.000 - 400.000 đồng/kg, tùy thời điểm.

Vậy nên, nếu bạn đã quá quen với tôm sú, cua gạch, bề bề… và muốn một lần "nâng cấp" khẩu vị hải sản, thì cá bò hòm chính là món ăn nên thử ít nhất một lần trong đời. Ghê thì có ghê, nhưng ngon thì… không có gì phải bàn.