"Cheap moment" cùng Jungkook và Jimin chưa bao giờ dễ đến thế: Vừa rẻ vừa dễ, siêu thị nào cũng có

Chuyện người Hàn mê mẩn xoài Việt Nam không còn là chi tiết chỉ xuất hiện trên phim, ảnh mà tràn ngập ngoài đời thực. Cư dân mạng chưa kịp quên màn "oanh tạc" gây bão của diễn viên Park Hae Jin cùng nhóm bạn, tự tay gọt và "xử lý" gọn 25kg xoài trong 2 ngày, thì mới đây, Jungkook và Jimin trong "Are you sure" tập q uay tại Đà Nẵng cũng không thể kiềm chế được sức hút của một món ăn vặt siêu quen với người Việt: những hộp thạch xoài.

Dù có nằm trong top 100 người giàu nhất Hàn Quốc dưới 30 tuổi, Jungkook và Jimin cũng mê thạch xoài giống người bình thường chúng ta mà thôi!

Danh xưng "đại gia chứng khoán" và idol toàn cầu đôi khi cũng cần được quên đi, nhất là trong những lúc "vì xoài cứ đâm đầu". Lẽ ra cần phải nhanh chóng di chuyển cùng Jimin thì Jungkook lại sớm "tia" thấy túi thạch xoài trên bàn nên bóc một hộp ăn thử. Ngay sau đó, gương mặt Jungkook nhanh chóng "sáng bừng" khi thạch xoài dần tan trong miệng. Không cưỡng được, lại "trộm" tiếp thêm một hộp nữa. Sự "vụng trộm" chưa dừng lại, idol toàn cầu còn nhanh mắt quan sát xung quanh và nhanh tay lấy thêm những hộp thạch xoài, đút đầy 2 túi quần rồi mới khoan khoái, yên tâm bước ra ngoài.

Chỉ là một món ăn vặt siêu quen thuộc với người Việt nhưng lại dễ dàng khiến Jungkook thích mê.

Trong cảnh quay tại khách sạn, khi chơi thử thách, ngay khi phát hiện những hộp thạch xoài trên bàn trong phòng Jungkook, Jimin cũng nhanh tay ăn liền 2, 3 hộp thạch xoài một cách ngon lành. Sự đáng yêu của 2 anh chàng khi "đáo để" đút túi thạch xoài và biểu cảm hạnh phúc khi ăn thạch xoài khiến các fan của Jungkook và Jimin đứng ngồi không yên.

Dù đang chơi game rất căng thẳng nhưng Jimin cũng tranh thủ bóc vài hộp thạch xoài nạp năng lượng.

Thạch xoài đó có gì đặc biệt mà khiến các idol quốc tế bất chấp "cất riêng" cho mình vậy? Cộng đồng mạng nhanh chóng "truy tìm" danh tính của loại thạch xoài khiến Jungkook "lén lút một cách công khai" nán lại "hiện trường", đút đầy 2 túi quần để tìm cơ hội đu "cheap moment" cùng thần tượng.

Và, quả là không gì qua mắt được cộng đồng mạng, đặc biệt là cộng đồng mạng Việt Nam. Rất nhanh chóng, các "thám tử online" đã phát hiện ra đó chính là Thạch Pudding Xoài Cherish của Lai Phú.

Diện mạo của túi thạch xoài trên bàn tại spa trùng khớp với thạch Pudding Xoài Cherish của Lai Phú.

Loại thạch Pudding Xoài Cherish này rất nổi tiếng tại Việt Nam, được bán khắp các hệ thống siêu thị lớn như Lotte Mart, King Kong Mart… Tại những thành phố du lịch như Đà Nẵng, Nha Trang… thạch xoài Pudding Cherish này được bày bán khắp các điểm du lịch, các chợ.

Người Hàn Quốc đặc biệt thích ăn xoài Việt Nam, thường mua những món ngon từ xoài như thạch xoài, xoài sấy về làm quà cho người thân, bạn bè, đối tác.

Không riêng gì Jungkook, Jimin mà với team mê xoài Hàn Quốc, thạch xoài Pudding Cherish của Lai Phú rất được yêu thích. Bao bì đẹp mắt, uy tín với đầy đủ nguồn gốc, xuất xứ, thành phần, thạch xoài Cherish hộp nào hộp nấy núng nính, mềm mượt, thơm nức mùi xoài, vị ngọt thanh cuốn hút. Quả là biệt đãi cho fan Việt, quá dễ để tạo "cheap moment" với idol. Chưa bao giờ fan Việt đu idol lại nhẹ nhàng và "real cheap" đến thế!

Cuối cùng thì thần tượng của chúng ta cũng đã được thưởng thức món ăn vặt tuổi thơ của fan Việt.

Không chỉ là "cheap moment", những hộp thạch xoài Cherish Lai Phú này còn là "mối liên kết" hữu hình giữa fan Việt và thần tượng của mình, như một kỷ niệm chung, sở thích chung mà các fan nước khác khó lòng có được.