Vượt đại diện Mỹ, Đức, Tây Ban Nha, hãng hàng không Việt Nam đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng thế giới

Mới đây, Việt Nam có một hãng hàng không vừa được xướng tên trong Top 25 hãng hàng không truyền thống an toàn nhất thế giới. Đáng chú ý, thứ hạng này được ghi nhận trên bảng xếp hạng quốc tế uy tín, nơi hãng bay Việt Nam đứng trên nhiều tên tuổi lâu đời của châu Âu.

Cụ thể, đang được nhắc tới là bảng xếp hạng mới nhất do Airline Ratings công bố. Hãng hàng không Việt Nam góp mặt và xếp ở vị trí thứ 19/25 chính là Vietnam Airlines. Đây cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt, đồng thời cho thấy vị thế ngày càng rõ nét của hàng không Việt trên bản đồ an toàn bay toàn cầu.

Vị trí thứ 19 đồng nghĩa với việc Vietnam Airlines xếp trên một số hãng hàng không lớn của châu Âu, hay Mỹ những thị trường vốn được xem là cái nôi của ngành hàng không hiện đại. Trong nhóm này có thể kể tới đại diện của Đức là Lufthansa, hay Tây Ban Nha với Iberia – những hãng bay có lịch sử khai thác hàng chục năm và mạng lưới đường bay rộng khắp toàn cầu.

Ảnh minh họa

Việc vượt qua các tên tuổi lâu đời cho thấy đánh giá của Airline Ratings không dựa trên quy mô, độ nổi tiếng hay mức độ sang trọng, mà tập trung vào các tiêu chí cốt lõi về an toàn khai thác.

Airline Ratings chấm điểm dựa trên những gì?

Theo công bố từ Airline Ratings, bảng xếp hạng được xây dựng từ việc phân tích dữ liệu của hơn 300 hãng hàng không trên thế giới, dựa trên nhiều tiêu chí nghiêm ngặt như lịch sử tai nạn nghiêm trọng, tỷ lệ và mức độ sự cố, tuổi đội bay, hệ thống quản lý an toàn (SMS), đào tạo và giám sát phi công, cùng các chứng nhận an toàn quốc tế.

Trong nhiều năm liên tiếp, Vietnam Airlines duy trì chứng nhận an toàn khai thác quốc tế IOSA của IATA, đồng thời đầu tư mạnh vào đội bay hiện đại và hệ thống quản lý an toàn theo chuẩn toàn cầu. Đây được xem là nền tảng giúp hãng liên tục cải thiện vị trí trên các bảng xếp hạng uy tín.

Ảnh Airline Ratings

Ý nghĩa với hành khách và du lịch Việt Nam

Trong bối cảnh du lịch quốc tế phục hồi mạnh mẽ, các bảng xếp hạng an toàn hàng không ngày càng được hành khách quan tâm như một thước đo tham khảo độc lập khi lựa chọn hãng bay. Việc Vietnam Airlines lọt Top 25 thế giới không chỉ góp phần củng cố niềm tin của du khách quốc tế, mà còn nâng hình ảnh của du lịch Việt Nam trong mắt bạn bè toàn cầu.

Thứ hạng này cũng cho thấy hàng không Việt Nam đang dần tiệm cận các chuẩn an toàn cao của thế giới, không còn ở vị trí “theo sau” trong các đánh giá mang tính kỹ thuật và dữ liệu.

Ở góc độ du lịch, một hãng hàng không quốc gia được ghi nhận về an toàn khai thác chính là điểm cộng quan trọng, giúp hành trình của du khách đến và rời Việt Nam trở nên an tâm hơn – yếu tố ngày càng được đặt lên hàng đầu trong trải nghiệm du lịch hiện đại.

Ảnh minh họa

Dưới đây là bảng xếp hạng ĐẦY ĐỦ Top 25 hãng hàng không truyền thống an toàn nhất thế giới năm 2026 theo công bố của Airline Ratings độc giả có thể tham khảo thêm: