Hào hùng khí chất Việt: Chạm đỉnh Cực Tây A Pa Chải đầy khí phách

Đoàn xe Biệt Đội Chất Motul hiên ngang xuyên giữa đại ngàn Tây Bắc, vẽ nên dải hành trình mạnh mẽ và đầy khí chất Việt.

Trong 5 ngày 4 đêm rong ruổi trên cung đường xa nhất và thử thách nhất trong 4 cực, Motul Việt Nam cùng Biệt Đội Chất gồm travel blogger Trần Giáp, YouTuber Kenz Nguyễn và những thành viên cộng đồng đam mê xê dịch đã tạo nên những thước phim chân thực và giàu cảm xúc.

Không chỉ là một chuyến đi trải nghiệm, hành trình năm nay tiếp tục khẳng định tinh thần dấn thân, bền bỉ và khát vọng kết nối cộng đồng - những giá trị đã trở thành bản sắc của "Chất Nơi Đỉnh Cực" suốt nhiều mùa liên tiếp.

A Pa Chải: Điểm chạm thiêng liêng nơi biên cương

Dưới lá cờ Tổ quốc, biệt đội chất Motul hội tụ, sẵn sàng cho hành trình chạm đỉnh cực Tây đầy tự hào.

A Pa Chải là vùng đất đặc biệt, nơi giao điểm của ba quốc gia Việt Nam - Lào - Trung Quốc. Đặt chân đến cột mốc chủ quyền giữa núi rừng Tây Bắc, Biệt Đội Chất Motul không chỉ hoàn thành một chặng đường địa lý, mà còn chạm đến cảm xúc sâu sắc về lòng tự hào dân tộc.

Dưới sắc cờ đỏ sao vàng tung bay giữa đại ngàn, khoảnh khắc cả đoàn hội tụ tại đỉnh cực Tây trở thành dấu ấn thiêng liêng, gợi nhắc về ý nghĩa của hành trình: chinh phục để hiểu hơn về đất nước và chính mình.

Lá cờ đỏ tung bay trên đỉnh cực Tây Điện Biên, nơi Motul đồng hành cùng những bước chân chinh phục để khẳng định khí phách Việt giữa trời biên cương.

Hành trình thử thách - Nơi khí chất được tôi luyện

Chinh phục Cực Tây A Pa Chải được xem là hành trình khắc nghiệt nhất trong bộ Tứ Cực. Với quãng đường dài, cường độ di chuyển liên tục từ 300–400km mỗi ngày, cùng những cung đèo dốc kéo dài, chuyến đi đòi hỏi sự tập trung, kỹ năng và tinh thần đồng đội cao độ.

Không dừng lại ở hành trình bánh xe, các thành viên còn phải vượt qua 512 bậc thang để chạm tới cột mốc cực Tây. Mỗi bước tiến là minh chứng cho ý chí bền bỉ và tinh thần không ngại thử thách.

Dầu nhớt Motul Power SUV đồng hành cùng các "chiến mã", đảm bảo khả năng vận hành ổn định và bền bỉ trên hành trình chinh phục Cực Tây A Pa Chải.

Sẻ chia để kết nối - Trao yêu thương tới các mầm non trong bản nhỏ

Không chỉ dừng lại ở trải nghiệm, "Chất Nơi Đỉnh Cực 2025" tiếp tục lan tỏa giá trị cộng đồng. Tại Trường Mầm non Sen Thượng, Biệt Đội Chất Motul đã chung tay "Tiếp Chất Ước Mơ Mầm Non", trao tặng những phần quà thiết thực cho các em nhỏ vùng cao.

Những khoảnh khắc sẻ chia giản dị nhưng đầy ấm áp đã trở thành điểm nhấn cảm xúc, góp phần khẳng định tinh thần gắn kết và trách nhiệm cộng đồng mà Motul Việt Nam theo đuổi trong suốt hành trình.

Những món quà nhỏ trao tay, gửi yêu thương đong đầy và tiếp lửa cho những mầm xanh vùng cao tại trường mầm non Sen Thượng

Khép lại Cực Tây, mở ra hành trình mới

Hành trình "Chất Nơi Đỉnh Cực 2025" không chỉ đánh dấu việc hoàn thành hành trình chinh phục 4 đỉnh cực của Motul Việt Nam, mà còn mở ra một chương mới - nơi trải nghiệm, văn hóa và con người được khám phá sâu sắc hơn.

Motul và Biệt Đội Chất đã mang theo không chỉ tiếng động cơ mạnh mẽ, mà còn là tinh thần hào hùng khí chất Việt, bền bỉ trước thử thách, gắn kết trong hành trình và sẵn sàng tiến về phía trước. Hành trình 2025 khép lại, nhưng ngọn lửa đam mê và tinh thần chinh phục vẫn tiếp tục, chờ đợi được viết tiếp trong những chuyến đi kế tiếp.



Hãy cùng xem lại hành trình độc bản của Motul Việt Nam tại đây:

Link: https://www.youtube.com/Motulmainfilm

Về hành trình "Chất Nơi Đỉnh Cực":

Nhằm kết nối, gắn kết những người đam mê xê dịch và trải nghiệm, Motul Việt Nam tổ chức chương trình Chất Nơi Đỉnh Cực với thử thách chinh phục các đỉnh cực trên "dải đất hình chữ S" Việt Nam.

Khởi động từ năm 2023, Chất Nơi Đỉnh Cực đã khi thành công ghi dấu hành trình tại Cực Nam Đất Mũi - Cà Mau và Cực Đông Mũi Điện - Phú Yên, Cực Bắc Lũng Cú - Hà Giang, tiếp nối hành trình năm nay 2025, biệt đội "Chất" tiếp tục đến Cực Tây A Pa Chải - Điện Biên hòa mình vào dòng lịch sử của Tổ Quốc "Hào Hùng Khí Chất Việt" và hoạt động kết nối cộng đồng.

Về Motul Việt Nam:

Motul là thương hiệu dầu nhớt cao cấp có trụ sở tại Pháp, hiện đã và đang xây dựng thương hiệu tại hơn 160 quốc gia trên thế giới, cung cấp đa dạng sản phẩm dầu nhớt chất lượng cao cho ô tô, xe máy, vận tải, công nghiệp, cùng các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật hàng đầu. Với bề dày 172 năm xây dựng và phát triển, 17 năm tại Việt Nam, Motul Việt Nam mang đến cho khách hàng những trải nghiệm đa dạng với chất lượng tốt nhất, không chỉ đáp ứng nhu cầu thị trường Việt Nam mà còn xuất khẩu qua hơn 20 quốc gia trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

