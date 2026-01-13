Tin vui: Việt Nam vượt mặt 270 hãng hàng không, đứng top đầu thế giới cùng Qatar, Nhật Bản, Trung Quốc

Vừa mới đây, AirlineRatings - website duy nhất trên thế giới chuyên đánh giá mức độ an toàn và chất lượng sản phẩm hàng không - đã chính thức công bố Top 25 hãng hàng không truyền thống (Full-Service) an toàn nhất và Top 25 hãng hàng không giá rẻ (Low-Cost) an toàn nhất thế giới năm 2026. Danh sách này được chọn lọc từ hơn 320 hãng hàng không mà AirlineRatings theo dõi thường xuyên trên toàn cầu, qua đó tôn vinh những hãng đạt tiêu chuẩn cao về phòng tránh nhiễu động, năng lực tổ bay và mức độ an toàn tổng thể.

Đáng chú ý, Việt Nam có tới 2 đại diện góp mặt ở hai bảng xếp hạng quan trọng này, qua đó vượt mặt hàng trăm hãng bay khác để đứng chung với những tên tuổi lớn như Qatar, Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore, Australia hay Hàn Quốc...

(Ảnh: AirlineRatings)

Cụ thể, ở bảng xếp hạng Top 25 hãng hàng không truyền thống an toàn nhất thế giới năm 2026, hãng hàng không Vietnam Airlines của Việt Nam xếp hạng 19 toàn cầu, tăng 3 bậc so với năm 2025 - một bước tiến được đánh giá là rất tích cực trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của ngành hàng không thế giới.

Cùng trong Top 25 này là rất nhiều tên tuổi đến từ các quốc gia khác nhau như Etihad (UAE), Qantas (Australia), Qatar Airways (Qatar), Singapore Airlines (Singapore), Korean Air (Hàn Quốc), Virgin Atlantic (Anh), ANA - All Nippon Airways (Nhật Bản)....

(Ảnh: Vietnam Airlines)

Ở Top 25 hãng hàng không giá rẻ an toàn nhất thế giới năm 2026, Vietjet đứng ở vị trí số 8. Cùng bảng xếp hạng là những cái tên như Scoot (Singapore), FlyDubai (UAE), TUI UK (Anh), JetBlue (Mỹ), Cebu Pacific (Philippines), Spring Airlines China (Trung Quốc), Eurowings Group (Đức)...

Việc VietJet Air tiếp tục góp mặt trong Top 25 hãng bay giá rẻ an toàn nhất thế giới cho thấy phân khúc hàng không giá rẻ của Việt Nam cũng đang tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe.

(Ảnh: Vietjet)

Chia sẻ về quá trình xây dựng bảng xếp hạng, bà Sharon Petersen - CEO của AirlineRatings - nhấn mạnh rằng công chúng cần nhìn nhận đúng bản chất của các con số. Theo bà, khoảng cách về điểm số giữa các hãng dẫn đầu là rất nhỏ, và không nên hiểu nhầm rằng thứ hạng cao hơn đồng nghĩa với mức độ an toàn vượt trội một cách tuyệt đối.

Về phương pháp đánh giá, AirlineRatings cho biết phần lớn tiêu chí được giữ ổn định qua các năm, bao gồm tỷ lệ sự cố trên tổng số chuyến bay, độ tuổi đội tàu bay, các sự cố nghiêm trọng, chương trình đào tạo phi công và kết quả kiểm tra an toàn quốc tế. Riêng năm 2026, yếu tố khả năng phòng tránh nhiễu động được đặt trọng tâm lớn hơn, do đây vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây chấn thương trên chuyến bay. Các hãng tham gia chương trình IATA Turbulence Aware hoặc chương trình tương đương sẽ được đánh giá cao hơn, bên cạnh mức độ minh bạch thông tin.

Từ hai bảng xếp hạng này, có thể thấy hàng không Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế, không chỉ ở quy mô khai thác mà còn ở năng lực vận hành và tiêu chuẩn an toàn. Trong bức tranh chung của ngành hàng không toàn cầu, việc Việt Nam sánh vai cùng Qatar, Nhật Bản, Trung Quốc và nhiều cường quốc hàng không rõ ràng là một tín hiệu tích cực, cho thấy các hãng bay Việt đang ngày càng vững vàng hơn trên bản đồ thế giới.