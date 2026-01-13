Trang Thông tin chính phủ bất ngờ gọi tên Vietjet

Vừa mới đây, trang Thông tin Chính phủ đã có bài đăng nhắc đến Vietjet trong bối cảnh ngành hàng không Việt Nam ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực về an toàn và hiệu quả khai thác. Đáng chú ý, hãng hàng không đến từ Việt Nam - Vietjet - tiếp tục góp mặt trong nhóm các hãng hàng không an toàn nhất thế giới năm 2026, theo đánh giá của tổ chức quốc tế AirlineRatings.

(Ảnh chụp màn hình)

Theo công bố của AirlineRatings, bảng xếp hạng năm 2026 được xây dựng dựa trên việc đánh giá 320 hãng hàng không trên toàn cầu mà tổ chức này theo dõi thường xuyên, với hệ thống tiêu chí nghiêm ngặt, bao gồm: lịch sử sự cố, tuổi đời đội bay, công tác đào tạo phi công, các sự cố nghiêm trọng, cùng dữ liệu từ các cuộc kiểm toán an toàn quốc tế.

Năm nay, tổ chức này cũng đặt trọng tâm lớn hơn vào khả năng phòng ngừa nhiễu động không lưu, yếu tố được xem là nguyên nhân hàng đầu gây chấn thương trong chuyến bay, bên cạnh nhiều tiêu chí chuyên môn khác liên quan đến vận hành và quản trị rủi ro.

Trong danh sách được công bố, Vietjet xếp thứ 8 trong Top 25 hãng hàng không giá rẻ an toàn nhất thế giới năm 2026.

Hình ảnh minh hoạ được trang Thông tin Chính phủ đăng tải

Bà Sharon Petersen, CEO của AirlineRatings, nhận định: "Vietjet Air đã duy trì tăng trưởng ổn định trong khi vẫn đảm bảo tính đồng bộ của đội tàu bay và độ tin cậy khai thác cao. Với đội tàu bay trẻ, cùng lịch sử khai thác an toàn tuyệt đối trong suốt 20 năm hoạt động, Vietjet thể hiện rõ một mô hình vận hành đặt an toàn làm trọng tâm. Hàng không Việt Nam cũng đang đạt kết quả tốt nhất từ trước đến nay trong các đợt đánh giá của ICAO về an toàn, an ninh và hiệu quả vận tải hàng không quốc tế."

Hiện tại, Vietjet đang khai thác đội tàu bay hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu, với độ tin cậy kỹ thuật đạt 99,72% - thuộc nhóm cao nhất khu vực. Hãng sở hữu đầy đủ chứng nhận IOSA về An toàn Khai thác, ISAGO về an toàn khai thác mặt đất, đồng thời tham gia tích cực các chương trình nâng cao an toàn của IATA.

Song song với vận hành, Vietjet cũng theo đuổi chiến lược phát triển bền vững thông qua đầu tư dài hạn vào đào tạo, bảo dưỡng và kỹ thuật, trong đó có Trung tâm Bảo dưỡng tàu bay tại Long Thành - một mắt xích quan trọng giúp duy trì tiêu chuẩn an toàn ở mức cao trong khu vực và tiệm cận chuẩn mực quốc tế.

Đáng chú ý, chỉ trong vòng một tháng, Vietjet đã bổ sung 22 tàu bay mới - đợt tăng cường đội tàu lớn nhất từ trước đến nay của hãng. Động thái này tiếp tục gia tăng quy mô đội bay hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu khu vực, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác trong bối cảnh nhu cầu vận chuyển hàng không đang phục hồi mạnh mẽ.

(Ảnh: Vietjet)

Cũng theo trang Thông tin Chính phủ, hàng không Việt Nam cũng đang đạt kết quả tốt nhất từ trước đến nay trong các đợt đánh giá của ICAO về an toàn, an ninh và hiệu quả vận tải hàng không quốc tế - một chỉ dấu cho thấy sự cải thiện đồng bộ của toàn ngành, chứ không chỉ riêng một hãng.