Vietjet nhắc khẩn cách làm thủ tục check-in nhanh nhất cho hàng triệu hành khách sắp bay

Vừa mới đây, Vietjet Air đã đăng tải một thông báo nhắc nhở hành khách chuẩn bị cho những chuyến bay sắp tới, trong bối cảnh lượng người di chuyển bằng đường hàng không đang tăng nhanh từng ngày. Bằng cáh truyền tài ví von với "cuộc đua" giữa Rùa và Thỏ, hãng đã bật mí cách để làm thủ tục check-in nhanh nhất cho hành khách.

(Ảnh chụp màn hình)

Cụ thể, theo Vietjet, trong những ngày sân bay đông đúc, check-in online chính là cách nhanh nhất để hành khách tiết kiệm thời gian và chủ động hơn cho hành trình của mình. Chỉ với vài phút thao tác trên điện thoại hoặc máy tính, hành khách có thể hoàn tất thủ tục, nhận thẻ lên máy bay và giảm đáng kể thời gian xếp hàng tại quầy check-in truyền thống.

Thực tế, check-in online không phải là hình thức mới, nhưng không phải ai cũng chú ý hoặc duy trì thói quen sử dụng. Nhiều hành khách, đặc biệt là những người ít đi máy bay, vẫn giữ thói quen đến sân bay sớm để xếp hàng làm thủ tục. Điều này có thể không gây bất tiện vào ngày thường, nhưng trong các dịp cao điểm, sự chậm trễ có thể kéo dài hàng chục phút, thậm chí hàng giờ.

(Ảnh minh hoạ, nguồn: Vietjet)

Vietjet nhấn mạnh rằng, check-in online giúp hành khách chủ động thời gian, giảm áp lực tâm lý, đồng thời hạn chế tối đa việc chen chúc tại sân bay. Với những chuyến bay đông khách, việc đã hoàn tất thủ tục từ trước cũng giúp quá trình kiểm tra an ninh và lên máy bay diễn ra nhanh chóng, trật tự hơn.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh cuối năm - thời điểm nhu cầu đi lại tăng cao, đặc biệt là dịp Tết Dương lịch và sắp tới là Tết Nguyên đán. Đây là giai đoạn mà sân bay thường xuyên rơi vào tình trạng đông đúc, nhiều khung giờ cao điểm ghi nhận lượng hành khách tăng đột biến.

Không ít hành khách từng chia sẻ trải nghiệm phải xếp hàng dài để check-in, trong khi thời gian khởi hành ngày càng cận kề, dễ dẫn tới tâm lý căng thẳng, lo lỡ chuyến. Chính vì vậy, việc Vietjet chủ động nhắc nhở từ sớm được xem là động thái cần thiết, giúp hành khách chuẩn bị tốt hơn cho chuyến bay của mình.

(Ảnh minh hoạ, nguồn: Vietjet)

Có thể thấy, thông điệp mà Vietjet muốn truyền tải lần này không quá mới, nhưng lại rất đúng thời điểm. Trong giai đoạn hàng triệu lượt khách chuẩn bị bay, chỉ một thao tác nhỏ trước chuyến đi cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn về trải nghiệm. Và trong "cuộc đua" với thời gian tại sân bay những ngày cuối năm, sự chủ động vẫn luôn là yếu tố quyết định.