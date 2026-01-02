Kỳ Duyên review bánh mì giá gần 1 triệu đồng nhưng dân mạng chỉ chú ý đến giọng của 1 người khác trong video

Vừa mới đây, Kỳ Duyên đã khiến nhiều người chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh và video ghi lại khoảnh khắc đón Tết Dương lịch trong một bữa ăn sang chảnh. Không gian sang trọng, món ăn cầu kỳ cùng phong thái thoải mái của nàng hậu nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Giữa loạt khoảnh khắc ấy, một đoạn video ngắn ghi lại cảnh Kỳ Duyên review chiếc bánh mì giá gần 1 triệu đồng bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý, được chia sẻ lại trên nhiều nền tảng.

Theo chia sẻ của Kỳ Duyên, chiếc bánh mì cô thưởng thức có mức giá gần 1 triệu đồng, cụ thể rơi vào khoảng 800.000 đồng. Con số này khiến không ít người "đứng hình", bởi với nhiều người Việt, bánh mì vốn là món ăn quen thuộc, bình dân, có thể mua dễ dàng với giá chỉ vài chục nghìn đồng. Tuy nhiên, lý do khiến chiếc bánh mì này có mức giá cao ngất ngưởng nằm ở phần nhân bên trong: tôm hùm được nhồi đầy đặn, kết hợp cùng bơ và các loại sốt béo ngậy.

Trong video, Kỳ Duyên cầm trên tay chiếc bánh mì trông khá "đồ sộ", phần nhân lộ ra ngoài với những miếng tôm hùm to, nhìn đã thấy hấp dẫn. Nàng hậu bắt đầu ăn thử và miêu tả khá kỹ lưỡng hương vị: tôm hùm tươi, thịt chắc, ngọt tự nhiên; bơ tan chảy tạo cảm giác béo ngậy; tổng thể chiếc bánh mì mang lại trải nghiệm sang chảnh. Cách Kỳ Duyên nói chuyện nhẹ nhàng, chậm rãi, vừa ăn vừa chia sẻ cảm nhận khiến nhiều người tò mò không biết hương vị thực tế sẽ "đáng tiền" đến mức nào.

Thế nhưng, điều thú vị là dù chiếc bánh mì gần 1 triệu đồng đã đủ gây sốc, dân mạng lại không bàn luận quá nhiều về giá cả hay chất lượng món ăn. Thay vào đó, phần đông cư dân mạng lại tập trung vào một chi tiết khác trong video: giọng nói của một người không hề xuất hiện hình ảnh. Chỉ nghe thoáng qua, nhưng ai cũng "biết thừa" đó là Hoa hậu Đoàn Thiên Ân.

Giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào, pha chút nũng nịu của Thiên Ân vang lên trong video đã nhanh chóng chiếm trọn spotlight. Trên các nền tảng mạng xã hội, hàng loạt bình luận bày tỏ sự thích thú:

- "Giọng bà Ân ngọt xỉu, kiểu này giận mà nhõng nhẽo cái là ta nhận lỗi liền."

- "Giọng bà Ân sao mà dễ thương, nghe mà thấy iu ghê."

- "Cái giọng bà Bơ nghe như đường mật vậy đó."

- "Giọng em Bơ không ngọt không được mà, nghe nũng nịu dễ thương quá trời."

Được biết, trong bữa ăn cuối năm cũ, chuẩn bị bước sang năm mới này, Kỳ Duyên đã cùng thưởng thức với Thiên Ân.

Quay trở lại với phần review của Kỳ Duyên, sau khi thưởng thức, nàng hậu thẳng thắn chia sẻ rằng chiếc bánh mì này ngon, chất lượng ổn, trải nghiệm thú vị và khác biệt. Tuy nhiên, nếu để lựa chọn, cô vẫn nghiêng về "phe" bánh mì Việt Nam truyền thống. Theo Kỳ Duyên, bánh mì Việt có rất nhiều kiểu nhân khác nhau, từ thịt, trứng, chả, pate đến các loại rau dưa ăn kèm, vừa cân bằng hương vị, vừa không bị ngán khi ăn nhiều. Đó cũng chính là lý do bánh mì Việt Nam vẫn giữ được vị trí đặc biệt trong lòng thực khách suốt nhiều năm qua.

Từ một video review bánh mì sang chảnh, câu chuyện lại rẽ sang hướng hoàn toàn khác khi giọng nói ngọt ngào bất ngờ "chiếm sóng". Có lẽ chính sự tự nhiên, vui vẻ ấy đã khiến đoạn clip trở nên gần gũi hơn, và cũng là lý do dân mạng nhớ đến video này không chỉ vì chiếc bánh mì gần 1 triệu đồng, mà còn vì một giọng nói khiến người ta nghe là… tan chảy.