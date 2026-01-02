Từ năm nay, người dùng Zalo cần biết tính năng này để tránh mất quyền lợi

Trong vài năm trở lại đây, nhiều thương hiệu hàng quán, từ quán cà phê, trà sữa cho đến nhà hàng đều triển khai các chương trình thành viên để giữ chân khách hàng. Phổ biến nhất là yêu cầu thực khách tải ứng dụng riêng của quán để đăng ký tài khoản, tích điểm, nhận ưu đãi hoặc gọi món trực tiếp. Ở một số nơi, khách có thể đăng ký thành viên ngay tại quầy, tuy nhiên quá trình này thường vẫn gắn liền với việc cài đặt ứng dụng trên điện thoại.

Tuy nhiên, khi số lượng hàng quán sử dụng ứng dụng riêng ngày càng nhiều, việc tải và lưu trữ quá nhiều ứng dụng khác nhau bắt đầu trở thành một bất cập đối với nhiều người. Không ít thực khách chia sẻ rằng họ ngại cài thêm ứng dụng chi để dùng cho một vài lần ghé quán, đặc biệt khi bộ nhớ điện thoại có hạn hoặc ứng dụng ít được sử dụng sau đó. Ở chiều ngược lại, với nhiều thương hiệu nhỏ và vừa, việc đầu tư và phát triển một ứng dụng riêng cũng tiêu tốn chi phí và nguồn lực không nhỏ.

Một số hàng quán hướng dẫn thực khách đăng ký Zalo OA của thương hiệu để tích điểm thành viên tiện lợi hơn

Thực tế đó, Zalo Official Account đang được nhiều hàng quán lựa chọn như một giải pháp thay thế. Thay vì yêu cầu khách tải thêm ứng dụng, quán chỉ cần xây dựng một tài khoản Zalo chính thức. Người dùng khi đến quán có thể tìm kiếm tên thương hiệu trên Zalo, nhấn vào “quan tâm” để theo dõi và bắt đầu sử dụng các tính năng dành cho thành viên. Việc đăng ký diễn ra nhanh gọn vì đa số người dùng Việt Nam đều đã có sẵn tài khoản Zalo.

Sau khi quan tâm Zalo OA của quán, thực khách có thể tích điểm cho mỗi lần dùng bữa, theo dõi số điểm hiện có và đổi ưu đãi ngay trong khung chat. Một số thương hiệu còn tích hợp tính năng gọi món trực tiếp trên Zalo, giúp khách menu, đặt món và thanh toán mà không cần qua ứng dụng khác. Trong một vài trường hợp, các chương trình ưu đãi trên Zalo còn được áp dụng riêng cho người theo dõi, tạo thêm động lực để sử dụng kênh này.

Nhiều hàng quán cũng có tài khoản Zalo Official Account lẫn phát triển ứng dụng riêng

Lợi ích dễ thấy nhất hình thức này là người dùng không cần tải thêm ứng dụng mới. Phần tích và đổi điểm được gắn trực tiếp với số điện thoại Zalo. Khi đến quán, khách chỉ cần đọc số điện thoại cho nhân viên, hệ thống sẽ ghi nhận và gửi thông báo về Zalo là điểm đã được cộng thành công. Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh chóng và dễ theo dõi, hạn chế tình trạng quên tài khoản hoặc quên mật khẩu như khi dùng ứng dụng riêng.

Chia sẻ về trải nghiệm này, chị Minh Anh, 26 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP.HCM cho biết: “Trước đây mỗi quán lại bắt tải một ứng dụng khác nhau, có những ứng dụng tại xong chỉ dùng đến một lần. Giờ mấy quán khuyên chuyển qua dùng Zalo thì mình thấy tiện hơn, vì Zalo người nào cũng dùng sẵn rồi.”

Anh Tuấn, 31 tuổi, thường xuyên ăn trưa tại các nhà hàng gần công ty, cũng có góc nhìn tương tự: “Mình thích nhất là thích điểm chỉ cần đọc số điện thoại, vài giây sau, Zalo báo đã cộng điểm. Không cần mở ứng dụng riêng hay nhớ mình đăng ký tài khoản lúc nào.”

Có thể thấy, vì cái hàng quán sử dụng Zalo để thay thế ứng dụng trong quản lý thành viên đang dần trở thành một thực tế. Cách làm này và đơn giản với người dùng, vừa giúp thương hiệu tiết kiệm chi phí, đồng thời duy trì được sự kết nối thường xuyên với khách hàng.