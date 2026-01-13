Việt Nam chính thức soán ngôi Trung Quốc để sở hữu cầu kính dài nhất thế giới khiến truyền thông quốc tế kinh ngạc

Năm 2022, Việt Nam đã chính thức ghi tên mình vào bản đồ du lịch thế giới khi soán ngôi Trung Quốc để sở hữu cây cầu kính dài nhất hành tinh, một công trình khiến truyền thông quốc tế không khỏi kinh ngạc. Được biết, đây là cầu kính Bạch Long, toạ lạc giữa núi rừng Tây Bắc hùng vĩ, thuộc quần thể du lịch nghỉ dưỡng Mộc Châu Island.

Với tổng chiều dài 632m, cầu kính Bạch Long đã được Tổ chức Guinness Thế giới công nhận, vượt qua kỷ lục 526m của cây cầu kính tại khu thắng cảnh Tam Hiệp Hoàng Xuyên (Trung Quốc). Công trình do doanh nghiệp Việt đầu tư với vốn lên tới khoảng 773 tỷ đồng, khởi công năm 2021 và chính thức đón khách từ dịp lễ 30/4/2022.

Bạch Long mang ý nghĩa là con rồng trắng và khi nhìn hình ảnh của cây cầu này nhiều người có thể liên tưởng ngay đến con rồng trắng đang oai phong nằm chễm chệ giữa núi rừng hùng vĩ Tây Bắc. Về mặt kỹ thuật, cầu kính Bạch Long được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt. Cầu bắc qua hai đỉnh núi, với đoạn vượt thung lũng và đoạn men theo vách đá, tạo nên hành trình chênh vênh ở độ cao khoảng 150m so với mặt đất.

Mặt cầu sử dụng kính siêu cường lực ba lớp với tổng độ dày 40mm, đủ khả năng chịu tải lớn và thích ứng với thời tiết khắc nghiệt của vùng cao nguyên. Toàn bộ cáp chịu lực được nhập khẩu từ Hàn Quốc và khoan sâu vào nền đá, trong khi quy trình kiểm định an toàn được thực hiện bởi đội ngũ thẩm định đến từ Nhật Bản, bao gồm cả thử nghiệm cho xe tải nặng chạy qua cầu. Tuy nhiên, dù có thể chứa hàng nghìn người nhưng đơn vị khai thác chỉ cho phép 500 khách/lượt để đảm bảo tối đa an toàn.

Mặt cầu sử dụng kính siêu cường lực ba lớp với tổng độ dày 40mm, đủ khả năng chịu tải lớn và thích ứng với thời tiết khắc nghiệt của vùng cao nguyên. Ảnh: Quý Nguyễn

Không chỉ gây choáng ngợp về quy mô và độ cao, cầu kính Bạch Long còn chinh phục du khách bằng trải nghiệm đa giác quan độc đáo. Hệ thống hiệu ứng ánh sáng và âm thanh giả lập như cá bơi, rồng bay dưới mặt kính mang đến cảm giác như đang bước đi giữa không trung, còn khi đêm xuống, hàng ngàn ánh đèn thắp sáng toàn bộ cây cầu, biến công trình thành một “con rồng trắng” uốn lượn giữa núi rừng Mộc Châu.

Để trải nghiệm cây cầu này, du khách có thể mua vé tham quan khu du lịch và vé trải nghiệm riêng. Đối với người lớn, vé đi cầu kính có giá 550 nghìn đồng cho ngày thường và 650 nghìn đồng cho cuối tuần. Đặc biệt, khi du khách mua vé cầu kính thì sẽ được miễn phí vé tham quan khu du lịch. Trẻ em cao từ 1m - 1,4m có mức giá ưu đãi hơn và trẻ em dưới 1m sẽ được miễn phí vé đi cầu kính lẫn vé tham quan khu du lịch.