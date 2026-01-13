Đà Nẵng: "Thủ phủ" quất cảnh Cẩm Hà chạy đua nước rút đón Tết Bính Ngọ

Về làng quất Cẩm Hà, thuộc phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng thủ phủ quất cảnh miền Trung những ngày giáp Tết, cái lạnh cuối đông dường như tan biến bởi nụ cười rạng rỡ của người nông dân. Khắp các ngõ xóm, từ vườn ra đến vựa, đâu đâu cũng vang lên tiếng cười nói và tiếng kéo cắt tỉa lách cách.

Quất sẵn sàng phục vụ cho thị trường miền Trung đón tết.

Từ sáng sớm, thương lái từ khắp các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên đã đổ về đây để "săn" hàng đẹp. Theo người dân địa phương, hoạt động xem cây, đặt cọc đã diễn ra sôi động từ cuối tháng 10 âm lịch. Anh Ngụy Minh, một chủ vườn phấn khởi cho biết: "Năm nay quất không chỉ đẹp về dáng mà màu sắc cũng rất tươi. Nhờ vậy, giá trị cây quất nhỉnh hơn mọi năm".

Mặc dù thời tiết cuối năm có nhiều bất lợi, nhưng nhờ kinh nghiệm dày dạn và áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật, người trồng quất Cẩm Hà vẫn giữ được phong độ cho vườn cây. Hiện tại, các chậu quất đã cơ bản hoàn thiện bộ khung, nông dân chỉ đang thực hiện những công đoạn chỉnh sửa cuối cùng để cây đạt độ bóng mượt nhất.

Anh Ngụy Minh đang chỉnh khung cho cây Quất.

Anh Tuấn, một người gắn bó với nghề từ nhỏ chia sẻ bí quyết chọn quất chưng Tết "chuẩn" phong thủy: "Cây phải hội tụ đủ quả chín vàng xen lẫn quả xanh, lá to dày xanh đậm. Đặc biệt, đúng thời điểm cận Tết cây phải bung hoa trắng và lộc non mơn mởn". Để đạt được tiêu chuẩn "tứ quý" này là cả một quá trình đầu tư công sức và kỹ thuật chăm sóc bài bản suốt cả năm trời.

Theo báo cáo của Trung tâm Cung ứng sự nghiệp công phường Hội An Tây, vùng chuyên canh hoa, cây cảnh tại đây rộng hơn 531.000m², trong đó riêng diện tích trồng quất chiếm hơn 272.000m².

Dự kiến trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, "thủ phủ" này sẽ tung ra thị trường khoảng 104.000 chậu quất, 23.000 chậu quất mini và 145.000 cây giống. Đặc biệt, khu vực thôn Bầu Ốc (xã Cẩm Hà cũ) tiếp tục khẳng định vị thế là vựa kinh doanh lớn nhất phường với gần 90.000 cây các loại, đảm bảo nguồn cung dồi dào cho thú chơi cây cảnh ngày Tết của người dân miền Trung.